Video Games Weekly: Silksong and Gamescom

به Video Games Weekly در Engadget خوش آمدید. هر دوشنبه یا سه شنبه (یا چهارشنبه، هر چه باشد) منتظر یک داستان جدید باشید که به دو قسمت تقسیم می شود. قسمت اول فضایی برای مقالات کوتاه و پرسه زدن در مورد ترندهای بازی های ویدیویی و موضوعات مرتبط از طرف من، جس کاندیت، خبرنگاری است که بیش از 13 سال است این صنعت را پوشش می دهد. قسمت دوم شامل داستان های بازی های ویدیویی از هفته گذشته است که باید در مورد آنها بدانید، از جمله برخی از تیترهای خارج از Engadget.

لطفاً لذت ببرید — و هفته آینده شما را خواهم دید.

در سیاره ای پوشیده از افسانه، در سرزمینی احاطه شده توسط دانش، بر روی کوهی پوشیده از رمز و راز، در غاری خفه شده توسط اسرار، افسانه به خواب رفته است. به مدت شش سال، این افسانه در خواب بوده است در حالی که داستان های وحشی به دور آن می چرخند، پیچ و تاب می خورند، گسترش می یابند و در هم تنیده می شوند. کلمات جدید متولد شده اند و کلمات قدیمی با معانی تکامل یافته تزریق شده اند: باورمند. شکاک. پست ابریشمین. دروغ ها آنقدر ضخیم شده اند که جسمانی شده اند و با نام و لبخندی مرده حیله گری را گسترش می دهند.



به مدت شش سال، این افسانه به خواب رفته است در حالی که توده ها در حال جوشش هستند، همه آنها منتظر سیگنالی هستند تا بیدار شوند و حقیقت را بدانند. همه آنها منتظر زنگی هستند که بالاخره و به وضوح در روز پنجشنبه، 21 اوت 2025 به صدا در خواهد آمد.



اسکونگ. اسکونگ. اسکونگ.

اکنون زمان خاصی در Silksong subreddit است. پس از سال‌ها سکوت در مورد دنباله‌اش، Hollow Knight: Silksong، Team Cherry یک پخش زنده با یک "اعلان ویژه" درباره بازی برای 21 اوت در ساعت 10:30 صبح به وقت ET برنامه ریزی کرده است. این نه تنها برای طرفداران Metroidvania در همه جا هیجان انگیز است، بلکه ممکن است این اعلان آخرین لحظات ساب ردیت Silksong باشد که ما آن را می شناسیم. کوکتل عجیب و غریب از تأخیرهای بازی، به‌روزرسانی‌های ناسازگار و طرفداری فرقه ای بسیار متمرکز، جهان کوچک جذابی را در r/Silksong ایجاد کرده است که با قوانین، شرورها و قهرمانان خاص خود کامل می شود. این مکانی است که کلاه گیس دلقک ها در آن رایج است و مشارکت کنندگان ترولینگ را به یک شکل هنری ایفای نقش تبدیل کرده اند. یک LARPform، اگر بخواهید. این مکانی است که هر بار که در یک سال گذشته در فید من ظاهر شده، به طور مداوم مرا خندانده است.

پیش از اعلان ویژه روز پنجشنبه، این ساب ردیت آخرین نفس های اسطوره سازی ناامیدانه و انتظار ناامیدکننده را تجربه می کند قبل از اینکه کاملاً به چیز دیگری تبدیل شود، مجهز به اطلاعات واقعی در مورد دنباله، ویدیوهای گیم پلی و شاید حتی یک تاریخ انتشار قطعی. یا، جرات می کنم بگویم، یک راه اندازی غافلگیر کننده. فقط برای یک لحظه بیشتر در r/Silksong، هر چیزی ممکن است.

و سپس تمام می شود. مهم نیست چه اتفاقی در پخش زنده روز پنجشنبه بیفتد، روزی فرا خواهد رسید که Silksong بیرون بیاید و چکیدن پست‌های ابریشمین کاملاً خشک شود. اما در حال حاضر، رنگ صورت ما آماده است. گاهی اوقات فقط خوب است که جنون و زیبایی لحظه را تشخیص دهیم، قبل از اینکه برای همیشه از بین برود.

به روز رسانی 21 اوت، 11:30 صبح به وقت ET: اتفاق افتاد. Hollow Knight: Silksong قرار است در 4 سپتامبر عرضه شود.

اخبار

اخبار از ONL 2025

Gamescom 2025 روز سه شنبه با Opening Night Live، ویترینی به میزبانی جف کیلی و افراد پشت The Game Awards آغاز شد، و تعداد زیادی از تکه های لذت بخش در نمایش وجود داشت. رئیس دفتر انگجت بریتانیا، مت اسمیت، در کلن آلمان در Gamescom حضور دارد تا عناوین آینده را بازی کند و با توسعه دهندگان صحبت کند، اما در حال حاضر، تیترهای ما مستقیماً از ONL 2025:

Denshattack! ترکیبی از تونی هاوک، قطارها و انیمه شونن است

Battlestar Galactica ممکن است بالاخره اقتباس بازی ویدیویی مورد نظر خود را دریافت کند

Absolum عالی است و من نمی توانم صبر کنم تا آن را در 9 اکتبر بازی کنم

Call of Duty: Black Ops 7 در 14 نوامبر وارد می شود

Sekiro: Shadows Die Twice از FromSoft در حال تبدیل شدن به یک انیمه است

فصل دوم Fallout یک تریلر تیزر و تاریخ انتشار 17 دسامبر دارد

Black Myth: Zhong Kui عنوان بعدی از Game Science Studio است

DLC بعدی Cult of the Lamb، Woolhaven است که در اوایل سال 2026 عرضه می شود

Indiana Jones and the Great Circle در راه Switch 2 است

و تیترهای ما از Gamescom 2025 تاکنون:

Onimusha: Way of the Sword ممکن است نوع بخشنده‌تری از حماسه سامورایی باشد

Resident Evil Requiem بسیار آشنا به نظر می رسد، اما آنقدر خوب ساخته شده است که من به شدت به آن احترام می گذارم

پوشش زنده Gamescom Opening Night Live 2025 انگجت

نحوه تماشای Gamescom 2025 و انتظارات

Gamescom 2025 تا 24 اوت ادامه دارد.

ROG Xbox Ally در ماه اکتبر عرضه می شود

مایکروسافت به آرامی دوران دستی خود را با این خبر که ROG Xbox Ally و ROG Xbox Ally X در 16 اکتبر در دسترس خواهند بود، تثبیت می کند. هنوز هیچ حرف رسمی در مورد میزان هزینه آنها وجود ندارد، اما نکاتی وجود دارد: همانطور که توسط Wario64 مشاهده شد، Best Buy اخیراً Xbox Ally را با قیمت 550 دلار و Xbox Ally X را با قیمت 900 دلار لیست کرده است، و اینها با پیش‌بینی‌های ما مطابقت دارند، که بر اساس قیمت‌های کنسول‌های دستی ROG Ally موجود بود. مایکروسافت در کنار تاریخ انتشار، برنامه سازگاری دستی را اعلام کرد، ابتکاری با هدف بهینه سازی بازی ها برای دستگاه های قابل حمل و اطلاع رسانی به بازیکنان در مورد عملکرد آنها. اساساً Steam Deck Verified است، اما برای کنسول های دستی Xbox، و این نشانه دیگری است مبنی بر اینکه جاه طلبی های بازی قابل حمل مایکروسافت فراتر از فقط یک تولید کننده سخت افزار است.

PS5 فردا گرانتر از امروز خواهد بود

ابتدا نینتندو و مایکروسافت قیمت کنسول های جدید خود را افزایش دادند و اکنون نوبت سونی است. سونی روز چهارشنبه افزایش قیمت های زیر را برای خانواده PS5 اعلام کرد:

PS5 استاندارد با درایو دیسک: 550 دلار، از 500 دلار افزایش یافته است

نسخه دیجیتال PS5: 500 دلار، از 450 دلار افزایش یافته است

PS5 Pro: 750 دلار، از 700 دلار افزایش یافته است

سونی افزایش ها را به گردن "محیط اقتصادی چالش برانگیز" می اندازد و احساسات هم عصران خود را تکرار می کند. افزایش قیمت ها در زمانی از نسل سخت افزاری رخ می دهد که ما عادت کرده ایم کنسول ها ارزان تر شوند، که فقط کل این موضوع را ناامید کننده تر می کند.

Rod Fergusson دوباره مسئول BioShock است و در حال حاضر تغییرات بزرگی ایجاد می کند

مدتی است که نشانه هایی از آشفتگی در استودیوی BioShock 4، Cloud Chamber وجود دارد، از جمله خبری که اوایل این ماه مبنی بر اینکه بازی در بررسی با مدیران 2K شکست خورد و قرار بود یک بازسازی کامل روایی داشته باشد. اکنون، ما شاهد تلفات بیشتری هستیم. رئیس سابق Gears of War و Diablo، Rod Fergusson برای رهبری توسعه BioShock 4 در Cloud Chamber، Blizzard را ترک کرده است، و انتصاب او همزمان با این خبر است که 80 نفر در استودیو در حال اخراج هستند. این در واقع دومین بار است که Fergusson در آخرین لحظه به توسعه یک بازی BioShock می پیوندد — او به طور مشابه با سرعت وارد شد و جنبه هایی از BioShock: Infinite را در Irrational Games در سال 2012 قطع کرد.

مسابقه از طریق جهنم توسعه بین Judas و BioShock 4 ادامه دارد.

تیم سینمایی و روایی Blizzard در حال اتحادیه شدن است

مایکروسافت خانه یکی دیگر از اتحادیه های بازی های ویدیویی است. کارگران تیم داستان و توسعه فرنچایز Blizzard Entertainment، که سینماتیک های درون بازی و دانش را برای عناوینی از جمله Overwatch و World of Warcraft مدیریت می کند، این هفته رای دادند تا تحت نظارت Communications Workers of America اتحادیه شوند. این حدود 169 توسعه دهنده را پوشش می دهد و چهارمین تلاش اتحادیه سازی از تیم های بازی مایکروسافت است، که به کارگران QA در Activision، ZeniMax و Raven Software می پیوندد.

سانسور Steam در حال از بین بردن PayPal است

PayPal دیگر راهی معتبر برای خرید بازی در Steam در کشورهای خاص نیست. Steam در ماه ژوئیه صدها بازی با تم های بزرگسالان و NSFW را از فروشگاه خود حذف کرد و سیاست های خود را برای ممنوعیت "محتوایی که ممکن است قوانین و استانداردهای" پردازنده های پرداخت خود را نقض کند، به روز کرد. این موضوع فوق‌العاده مبهم بود و نگرانی‌های فوری را در مورد سانسور مالی ایجاد کرد، به‌ویژه هنگامی که با حذف هزاران بازی از Itch.io همراه شد. اکنون، تأیید شده است که PayPal مشارکت خود را با Steam در چندین کشور خاتمه داده است، که بر هر اسمی "به غیر از EUR، CAD، GBP، JPY، AUD و USD" تأثیر می گذارد.

Valve می گوید که توسط پردازنده های پرداخت از جمله Visa، MasterCard و PayPal تحت فشار قرار گرفته است تا بازی های خاصی را حذف کند و سیاست های سانسور سختگیرانه را اجرا کند، و این امر قبلاً منجر به حذف ناعادلانه حداقل یک بازی از پلتفرم شده است. آن بازی، VILE: Exhumed، اکنون به عنوان shareware در دسترس است.

Roblox در حال تغییر قوانین خود پس از شکایت‌های بسیار زیاد ایمنی کودکان است

Roblox سیستم خود را برای به اشتراک گذاری و مشاهده بازی های تولید شده توسط کاربران پس از موجی از شکایات قفل می کند که توسعه دهندگان را به عدم محافظت از پایگاه کاربری جوان خود متهم می کند. تمام تجربیات رتبه بندی نشده، یا بازی های ایجاد شده توسط کاربر، به جای اینکه در دسترس هر فرد بالای 13 سال قرار گیرند، همانطور که در حال حاضر وجود دارد، به توسعه دهنده و هر کسی که به طور فعال روی آنها کار می کند، محدود می شود. این تغییر و سایر تغییرات، از جمله سیستم جدیدی که به طور خودکار "صحنه های ناقض" را در سرورهای فردی تشخیص می دهد و ردیابی می کند، در ماه های آینده عرضه خواهد شد.

Analogue دوباره بازسازی N64 خود را به تعویق انداخت

اکنون قرار است در سه ماهه چهارم 2025 عرضه شود. :(

مطالعه بیشتر