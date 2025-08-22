Xbox برنامه سازگاری کنسول دستی خود را معرفی کرد

مایکروسافت چهارشنبه در جریان announced Wednesday اعلام کرد که نه تنها Xbox Ally handhelds در 16 اکتبر منتشر خواهند شد، بلکه این شرکت یک new initiative را برای پشتیبانی از بازی بهینه شده بر روی این دستگاه ها به نام Handheld Compatibility Program راه اندازی می کند.

به نظر می رسد این ابتکار عمل مشابه Valve's Steam Deck Verified باشد، جایی که Xbox بازی ها را آزمایش می کند تا از سازگاری آنها با Xbox Ally handhelds جدید اطمینان حاصل کند. Roanne Sones، CVP دستگاه های بازی و اکوسیستم در Xbox گفت: "ما با استودیوهای بازی سازی همکاری کرده ایم تا هزاران بازی را برای سازگاری دستی آزمایش، بهینه سازی و تأیید کنیم، و به شما این امکان را می دهد تا بدون نیاز به تغییر تنظیمات، یا نیاز به تنظیمات جزئی، وارد بازی شوید."

این برنامه در روز انتشار در دسترس خواهد بود و کاربران می توانند سازگاری دستی را مستقیماً در کتابخانه های بازی خود مشاهده کنند. بازی ها به عنوان "Handheld Optimized" نشان گذاری می شوند، که نشان دهنده بازی هایی با ورودی های کنترلر پیش فرض، وضوح مناسب برای بازی تمام صفحه و موارد دیگر است. بازی هایی که به عنوان "Mostly Compatible" نشان گذاری شده اند، ممکن است برای یک تجربه بهینه در Xbox Ally handheld به تنظیمات جزئی در بازی نیاز داشته باشند.

مایکروسافت می گوید که به همکاری با توسعه دهندگان برای ارسال عناوین خود برای آزمایش سازگاری دستی ادامه خواهد داد.

علاوه بر نشان "Handheld Optimized"، به بازی ها یک نشانگر Windows Performance Fit نیز داده می شود که یا "Should play great" یا "Should play well" است. در بیانیه ای به Engadget، یک سخنگوی مایکروسافت گفت "Windows Performance Fit پیش بینی می کند که یک بازی با استفاده از داده های عملکرد مبتنی بر تله متری، مانند نرخ فریم مورد انتظار، روی یک دستگاه خاص چقدر خوب اجرا می شود. به عنوان مثال، بازی هایی که دارای علامت 'Should play great' هستند باید به طور متوسط ​​60FPS یا بهتر روی این دستگاه داشته باشند، در حالی که بازی هایی که دارای برچسب 'Should play well' هستند باید به طور متوسط ​​30FPS یا بهتر روی این دستگاه داشته باشند."

به روز رسانی، 20 اوت، 6:20 بعد از ظهر به وقت ET: این داستان پس از انتشار با توضیحات بیشتر از مایکروسافت در مورد Performance Fit به روز شده است.