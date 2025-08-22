iOS 26 نسخه بتای عمومی 4 منتشر شد: هر آنچه باید درباره تغییرات بزرگ نرم افزاری اپل که به آیفون و آیپد می آیند بدانید

تنها در چند هفته، رویداد سالانه آیفون اپل احتمالا در پیش روی ما خواهد بود، که به این معنی است که در نهایت نگاهی به جدیدترین ترکیب آیفون 17 خواهیم انداخت. علاوه بر این، این شرکت همچنین تاریخ رسمی دانلود iOS 26 را به ما اعلام خواهد کرد. تا آن زمان، می توانید نسخه بتای عمومی 4 (یا نسخه بتای توسعه دهنده iOS 26 7 برای توسعه دهندگان) را که به تازگی منتشر شده است دانلود و نصب کنید. من در چند هفته گذشته با آن بازی کرده ام و متوجه شده ام که گرفتن اسکرین شات در سیستم عامل جدید بسیار بهتر است - به عنوان مثال، گزینه های جستجوی گوگل و ChatGPT اکنون در ویرایشگر اسکرین شات وجود دارند. می‌توانید نمای کامل‌تری از ویژگی‌های جدید را در پیش‌نمایش ما از نسخه بتای عمومی iOS 26 ببینید، که طراحی مجدد صفحه اصلی و قفل صفحه جدید را نشان می‌دهد. این تغییرات که Liquid Glass نامیده می شوند، ظاهر نیمه شفاف جدید را در تمام سیستم عامل های آینده اپل گسترش می دهند. این بازسازی یکی از چندین تغییر بزرگ است که در iOS، macOS، iPadOS و بقیه مجموعه نرم افزاری اپل ایجاد شده است که همه آنها در سخنرانی اصلی WWDC این شرکت در 9 ژوئن به نمایش گذاشته شدند.

Liquid Glass یک تغییر بزرگ جدید است که در iOS 26 ایجاد می شود. (اپل)

پس از وعده های بیش از حد در مورد برنامه های هوش مصنوعی در سال گذشته، اپل نقشه راه iOS خود را بیشتر بر بهبود کیفیت زندگی اساسی در سال جاری متمرکز کرد. برای مثال، موارد افزودنی مفید متعددی به برنامه‌های تلفن و پیام‌ها در آیفون شما اضافه شده است: مدیران اپل توانایی حذف پیامک‌های اسپم یا سایر فرستنده‌های ناشناس و گزینه‌ای برای حفظ جایگاه خود در تماس تلفنی زمانی که منتظر پاسخگویی نماینده هستید را شرح دادند. به علاوه، یک ویژگی ارزشمند که آن را بدیهی می دانستیم در حال بازگشت است (راهنمایی: در برنامه Photos است).

در همین حال، سیری در یک الگوی نگهدارنده است. اپل قبلاً مشخص کرده بود که دستیار صوتی هوشمندتر آن - که اولین بار در WWDC 2024 وعده داده شد - تا یک نقطه "در سال آینده" به تعویق افتاده است، بنابراین نباید انتظار تغییرات عمده ای در نسخه های بتای فعلی داشته باشید. اما گزارش هایی وجود دارد مبنی بر اینکه اپل قصد دارد با تکیه بر مدل های هوش مصنوعی شخص ثالث مانند ChatGPT OpenAI یا Claude Anthropic، مغز بزرگتری به سیری پیوند بزند که می تواند سال 2026 را به یک سال محوری تبدیل کند. این شرکت همچنین گزارش شده است که در حال کار بر روی یک ربات گفتگو هوش مصنوعی "خلاصه‌شده" برای رقابت با ChatGPT است.

به نظر می رسد با هر نسخه بتا، پیشرفت های جدید اضافی ظاهر می شوند، مانند این ژست جدید AirPods که همه ما در مورد آن کنجکاو هستیم، و این ویژگی FaceTime که در صورت تشخیص برهنگی ویدیوی شما را مسدود می کند. با انتشار نسخه بتای 5 توسعه دهنده iOS 26، ویژگی های اضافه شده بیشتری را دیدیم، مانند انیمیشن جدید پرش روی صفحه رمز عبور و در مرکز کنترل، گزارش MacRumors. برخی یا تمام این تغییرات به احتمال زیاد به زودی به نسخه بتای عمومی جداگانه منتقل می شوند (به زیر مراجعه کنید). اکثر مدل‌های جدیدتر آیفون واجد شرایط دانلود iOS 26 هستند (هم نسخه‌های بتا و هم نسخه نهایی). آیا می خواهید لیست کامل ویژگی های جدیدی که پاییز امسال عرضه می شوند را ببینید؟ ادامه مطلب را بخوانید.

iOS 26 چیست؟

سیستم عامل فعلی آیفون iOS 18 است و اپل همچنان فعالانه آن را به روز می کند - نسخه 18.6.1 برای بازگرداندن عملکرد نظارت بر اکسیژن خون Apple Watch برای کاربران خاص در ایالات متحده منتشر شد. اخیراً، اپل 18.6.2 را برای رفع آسیب‌پذیری مربوط به پردازش تصویر منتشر کرد. اما انتظار نداشته باشید به زودی iOS 19 را ببینید - یا هرگز. در عوض، اپل در اواخر سال جاری شماره‌گذاری را به iOS 26 تغییر می‌دهد. این شرکت تصمیم گرفته است شماره نسخه‌های iOS خود را با یک سیستم مبتنی بر سال، مشابه سال‌های مدل خودرو، هماهنگ کند. بنابراین در حالی که iOS و سیستم عامل های خواهرش در اواخر سال 2025 منتشر خواهند شد، همه آنها برای نشان دادن سال آینده "26" تعیین شده اند.

رسمی است، ما در حال انتقال به iOS 26 هستیم. (اپل)

طراحی Liquid Glass چیست؟

بیایید صادق باشیم. از بین تمام چیزهایی که در WWDC امسال اعلام شد، طراحی جدید Liquid Glass ستاره نمایش بود. صفحه اصلی و قفل صفحه آیفون سال به سال تقریباً یکسان به نظر می رسند - آخرین چیز هیجان انگیز (به نظر من) گزینه اضافه کردن زیبایی شناسی خود به صفحه اصلی با سفارشی کردن برنامه ها و ویجت ها بود. بنابراین دیدن چهره جدید صفحه اصلی و قفل صفحه، طراوت بخش است.

پس Liquid Glass دقیقاً چیست؟ اپل آن را "مواد نیمه شفاف جدید" می نامد، زیرا برنامه ها و ویجت ها واضح هستند. با این حال، صفحه نمایش همچنان می تواند با توجه به محیط اطراف، با حالت های تاریک و روشن سازگار شود. همچنین دکمه هایی با طراحی شناور جدید را در چندین برنامه مانند تلفن و نقشه مشاهده خواهید کرد. آنها به گونه ای طراحی شده اند که نسبت به دکمه های فعلی کمتر مزاحم باشند، اما همچنان به راحتی قابل مشاهده هستند. در حالی که این بازسازی طراحی از زمان اعلامیه خود بحث برانگیز بوده است، برخی - از جمله Devindra Hardawar خود Engadget - جهت جدید را دوست دارند، حتی اگر تا حدودی یادآور طرح های نیمه شفاف Windows Vista Aero مایکروسافت از نزدیک به بیست سال پیش باشد.

با این اوصاف، از زمان انتشار نسخه بتای 2 iOS 26، اپل قبلاً بازخورد برخی از کاربران را در طراحی گنجانده است و شفافیت را حداقل در برخی از مکان ها کاهش داده است. و در حالی که به تکامل خود ادامه می دهد، کاربران اپل نمی توانند از آن فرار کنند: Liquid Glass به گونه ای طراحی شده است که تمام سیستم عامل های اپل را منسجم تر کند. در اینجا نگاهی به این است که چگونه زیبایی شناسی نیمه شفاف با macOS Tahoe 26 جدید در دسکتاپ شما به نظر می رسد.

ویژگی های جدید و قابل توجه iOS 26 چیست؟

iOS 26 دارای لیست طولانی از ویژگی های جدید است. از جمله با ارزش ترین آنها:

طراحی مجدد برنامه تلفن: در نهایت می توانید در یک صفحه در میان مخاطبین، تماس های اخیر و پیام های صوتی پیمایش کنید. همچنین دارای ویژگی جدیدی به نام Hold Assist است که وقتی یک اپراتور به تلفن می آید به شما اطلاع می دهد تا بتوانید از موسیقی آسانسوری اجتناب کنید و به کارهای دیگر خود ادامه دهید.

ترجمه زنده در تلفن، FaceTime و پیام ها: iOS 26 این امکان را فراهم می کند که از طریق تماس تلفنی یا پیام متنی با کسی که به زبان دیگری صحبت می کند، مکالمه داشته باشید. ترجمه زنده مکالمه شما را در زمان واقعی ترجمه می کند، که منجر به برخی تعاملات رفت و برگشتی در مثال هایی می شود که اپل در طول ارائه خود به اشتراک گذاشت.

نظرسنجی در چت های گروهی: از مرتب کردن پیام هایی که به نظر می رسد صدها پیام در چت گروهی شما هستند، خسته شده اید؟ شما و دوستانتان به زودی می توانید در پیام های گروهی نظرسنجی ایجاد کنید تا در مورد چیزهایی مانند اینکه در کدام نقطه برانچ غذا می خورید یا با چه ماشینی به سفر جاده ای می روید، تصمیم گیری کنید.

فیلتر کردن فرستنده های ناشناس در پیام ها: اگر پیامک های اسپم در مورد عوارض پرداخت نشده یا سایر استنادها دریافت نکرده اید، خوش شانس هستید. برای کسانی از ما که این کار را کرده ایم، آن پیام های آزاردهنده به زودی در یک پوشه جداگانه فیلتر می شوند.

هوش بصری: مشابه جستجوی معکوس تصویر گوگل، این ویژگی جدید به شما امکان می دهد هر چیزی را که روی صفحه آیفون شما است جستجو کنید. به عنوان مثال، اگر یک جفت کفش را دیدید که شخصی در یک عکس اینستاگرام پوشیده است، می توانید از آن اسکرین شات بگیرید و از هوش بصری برای یافتن آن کفش ها (یا موارد مشابه) به صورت آنلاین استفاده کنید.

برگه های Photos برگشته اند: برای هر کسی که هنوز از تغییرات Photos ایجاد شده در سال گذشته ناامید شده است، خوشحال خواهید شد که بدانید برگه های شما در حال بازگشت هستند. Library و Collections فضاهای جداگانه خود را خواهند داشت، بنابراین مجبور نیستید برای یافتن آنچه به دنبالش هستید، بی نهایت پیمایش کنید.

ویژگی "ایمنی ارتباطی" FaceTime: به نظر می رسد که یک ویژگی جدیدتر به iOS 26 ویژگی "ایمنی ارتباطی" FaceTime است که در صورت تشخیص برهنگی، ارتباطات را متوقف می کند. به نظر می رسد این ویژگی یک ویژگی ایمنی کودک است که از تشخیص روی دستگاه استفاده می کند، بنابراین هرگونه مسائل مربوط به حریم خصوصی مبتنی بر ابر را از بین می برد.

گزینه های جدید صفحه قفل: صفحه قفل آیفون در iOS 26 قابل تنظیم تر می شود، با یک ساعت جالب تر، جلوه های تصویر زمینه سه بعدی، ویجت های بیشتر و گزینه های حالت تمرکز بهتر.

Hold Assist اپل برای آن دسته از خدمات مزاحمی که شما را به مدت 10 دقیقه یا بیشتر در حالت انتظار قرار می دهند، مفید خواهد بود. (اپل)

تغییرات جدید در iPadOS 26

آی پد شما هنگام ایجاد به روز رسانی های بزرگ عقب نمی ماند. در اینجا آنچه پاییز امسال می آید آمده است.

چند وظیفه ای و پنجره بندی واقعی: هنگامی که جدیدترین به روز رسانی را دانلود می کنید، می توانید چندین برنامه را همزمان روی صفحه نمایش خود اجرا کنید. هنگامی که برنامه ای را باز می کنید، به طور معمول روی صفحه نمایش شما ظاهر می شود، اما می توانید اندازه آن را تغییر دهید و آن را در سراسر صفحه نمایش خود حرکت دهید تا برای برنامه های دیگر فضا ایجاد کنید. این ویژگی اختیاری است، بنابراین اگر آن را دوست ندارید می توانید آن را خاموش کنید.

به روز رسانی بصری: iPadOS 26 همراه با سایر سیستم عامل های جدید، با زیبایی Liquid Glass ارائه می شود. این ظاهر جدید در صفحه قفل و صفحه اصلی و همچنین منوهای کشویی ظاهر می شود.

نوار منوی جدید: هنگامی که روی صفحه خود به پایین می کشید، نوار منوی جدید با گزینه هایی مانند File، Edit، Windows و غیره ظاهر می شود. اگر به دنبال چیز خاصی هستید، یک گزینه جستجو نیز وجود دارد.

اولین برداشت های ما از iPadOS 26 را بررسی کنید.

در مورد AirPods چطور؟

AirPods نیز با iOS 26 به روز می شوند. در اینجا برخی از عملکردهای قابل توجه تر آورده شده است.

ضبط صوتی پیشرفته: اپل این را ضبط صوتی "با کیفیت استودیو" می نامد و با آن، در محیط های پر سر و صدا وضوح بیشتری را متوجه خواهید شد.

کنترل از راه دور دوربین: با استفاده از این، می توانید با تنها یک فشار روی AirPods یک عکس بگیرید یا ضبط ویدیو را شروع و متوقف کنید. هنگام گرفتن عکس، قبل از اینکه آیفون یا آیپد شما عکس را بگیرد، یک شمارش معکوس سه ثانیه ای دریافت خواهید کرد.

ویژگی ترجمه زنده: در حالی که به طور رسمی اعلام یا تأیید نشده است، به نظر می رسد که ترجمه زنده شایعه شده برای AirPods می تواند با iOS 26 ارائه شود. این شواهد از یک دارایی سیستمی که در نسخه بتای iOS 26 مشاهده شده است، به دست می آید که ژستی را نشان می دهد که با فشار دادن هر دو ساقه هدفون به طور همزمان فعال می شود. این عکس همچنین کلماتی را به چندین زبان مختلف نشان می دهد.

کدام آیفون ها قادر به ارتقا به iOS 26 خواهند بود؟

تعدادی از مدل‌های آیفون که نسخه فعلی iOS را اجرا می‌کنند - iPhone XR، XS و XS Max - با جدیدترین ارتقا سازگار نخواهند بود. اما هر آیفونی که در سال 2019 یا بعد از آن عرضه شده باشد، واجد شرایط دریافت به روز رسانی iOS 26 خواهد بود.

iPhone SE (نسل دوم یا جدیدتر)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

در اینجا مدل‌های جدید iPhone 17 (یا شاید iPhone 26؟) که تقریباً قطعی است که در ماه سپتامبر معرفی و عرضه می‌شوند، فهرست نشده‌اند.

نحوه نصب نسخه بتای iOS 26

نسخه بتای عمومی iOS 26 اکنون از طریق برنامه نرم افزاری Apple Beta برای دانلود در دسترس است. اگر هنوز عضو نیستید، باید برای امتحان کردن تمام آخرین ویژگی ها ثبت نام کنید. فقط از beta.apple.com دیدن کنید و با شماره تلفن یا آدرس ایمیل خود ثبت نام کنید. رایگان است.

پس از ورود، می توانید با رفتن به Settings > General > Software Update و انتخاب iOS 26 public beta آن را نصب کنید.

یک هشدار: با آیفون اصلی خود ثبت نام نکنید مگر اینکه با هر گونه خطری که در استفاده از سیستم عاملی که نهایی نشده است رخ می دهد، مشکلی نداشته باشید.

نسخه نهایی iOS 26 چه زمانی منتشر خواهد شد؟

iOS 26 پاییز امسال به صورت عمومی منتشر خواهد شد. معمولاً در ماه سپتامبر، در عرض یک هفته پس از رویداد آیفون اپل منتشر می شود. سال گذشته، در 16 سپتامبر - دقیقاً یک هفته پس از معرفی ترکیب آیفون 16 - برای کاربران آیفون منتشر شد.

اگر بیشتر به ویژگی های هوش مصنوعی اپل علاقه مند هستید، در اینجا هر آنچه اپل در WWDC برای iOS، macOS و موارد دیگر فاش کرد، آورده شده است. همچنین، بررسی کنید که چگونه اسکرین شات های iOS 26 می تواند پیش نمایشی جالب از بازسازی سیری به تاخیر افتاده اپل باشد.

