سازمان ملی ایمنی ترافیک بزرگراهها (NHTSA) به تازگی تحقیقاتی را در مورد تسلا در رابطه با سیستمهای اتوپایلوت و خودران کامل (FSD) اعلام کرده است، طبق گزارش *الکترک*.
NHTSA از خودروسازان میخواهد که تصادفات مربوط به سیستمهای رانندگی خودکار و کمک راننده را ظرف پنج روز پس از اطلاع رسانی گزارش دهند. این سازمان ادعا میکند که تسلا گاهی ماهها برای گزارش این تصادفات صبر کرده است. شایان ذکر است که خودروهای این شرکت به فناوری مجهز هستند که به طور خودکار دادهها را ضبط و ارسال میکند در عرض چند دقیقه پس از وقوع یک تصادف.
تسلا این مشکل را پذیرفته است، اما میگوید که این همه به دلیل یک خطا در سیستمهایش است که از آن زمان برطرف شده است. با این حال، این سازمان به تحقیقات ادامه خواهد داد و استناد میکند که "ارزیابی خواهد کرد که آیا هیچ گزارشی از حوادث قبلی باقی مانده است یا خیر و اینکه آیا گزارشهای ارائه شده شامل تمام دادههای مورد نیاز و در دسترس است یا خیر."
NHTSA دلیل خوبی برای پذیرش توضیحات تسلا به ظاهر ندارد. در حال حاضر تحقیقات باز دیگری در مورد این شرکت دارد. یکی از آنها مربوط به ویژگی پارک از راه دور آن است که ظاهراً باعث تعدادی تصادف شده است و دیگری در حال بررسی است اثربخشی یک اصلاحیه نرم افزاری اخیر که به دنبال یک فراخوان گسترده بود.
تسلا همچنین اخیراً پرونده مرگ ناشی از سهل انگاری را در رابطه با یک تصادف اتوپایلوت از دست داد که در آن در شهادت فاش شد که این شرکت دروغ گفته است و پلیس و مدعیان را گمراه کرد تا دادههای مربوطه را پنهان کند. این شرکت از نظر تصادفات از سایر تولیدکنندگان خودرو پیشی گرفته است مربوط به سیستمهای کمک راننده. خودروهای تسلا در اکثریت قریب به اتفاق حوادث گزارش شده به NHTSA از سال 2021 تا 2024 دخیل بودهاند. این به بیش از 2300 تصادف تبدیل میشود، در مقایسه با 55 برای جنرال موتورز که در رتبه دوم قرار دارد.