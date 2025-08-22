هر دو دستگاه به یک نمایشگر خیرهکنندهی 6.83 اینچی 1.5K از نوع AMOLED مجهز شدهاند که با رزولوشن 2772 × 1280 پیکسل، جزئیات بینظیری را به تصویر میکشد. این پنل با دستیابی به حداکثر روشنایی 3200 نیت، حتی زیر نور مستقیم خورشید نیز خوانایی کامل دارد. نرخ نوسازی 120 هرتز، تجربهای روان و بینقص را در اسکرول کردن و بازیها تضمین میکند، در حالی که نرخ نمونهبرداری لمسی 480 هرتز (و 2560 هرتز لحظهای در بازیها) پاسخدهی فوقالعاده سریعی را برای گیمرها به ارمغان میآورد. پشتیبانی از فناوریهای پیشرفتهای مانند HDR10+، Dolby Vision و عمق رنگ 12 بیتی، این نمایشگر را به گزینهای ایدهآل برای تماشای محتوای حرفهای تبدیل کرده است.
در بخش پردازنده، مسیر این دو گوشی از یکدیگر جدا میشود. ردمی نوت 15 پرو قدرت خود را از تراشهی 4 نانومتری دایمنسیتی 7400 اولترا مدیاتک میگیرد که با پردازندهی هشت هستهای و فرکانس 2.6 گیگاهرتز، عملکردی سریع و بهینه را برای اکثر کارها فراهم میکند. در مقابل، مدل پرو پلاس با معرفی تراشهی جدید اسنپدراگون 7s نسل 4، اولین گوشی سری نوت است که از این پلتفرم میانردهی قدرتمند کوالکام بهره میبرد. این مدل همچنین به یک سیستم خنککنندهی پیشرفته مجهز شده که مدیریت حرارت را در پردازشهای سنگین بهبود میبخشد.
در بخش عکاسی، تفاوتها برجستهتر میشوند. نوت 15 پرو از یک سیستم دوربین سهگانه با سنسور اصلی 50 مگاپیکسلی سونی LYT-600 با لرزشگیر اپتیکال (OIS)، یک لنز 8 مگاپیکسلی اولتراواید و یک دوربین 2 مگاپیکسلی ماکرو استفاده میکند. اما مدل پرو پلاس که قصد دارد عنوان بهترین گوشی ردمی را در زمینه عکاسی میانرده کسب کند، از ترکیب قدرتمندتری بهره میبرد: سنسور اصلی 50 مگاپیکسلی Light Fusion 800 با OIS، یک لنز تلهفوتوی 50 مگاپیکسلی با زوم اپتیکال 2.5 برابری و یک دوربین 8 مگاپیکسلی اولتراواید. دوربین سلفی نیز در مدل پرو پلاس به 32 مگاپیکسل ارتقا یافته است.
شاید بزرگترین نقطهی قوت مشترک هر دو دستگاه، باتری غولپیکر 7000 میلیآمپر ساعتی آنها باشد که بزرگترین باتری استفاده شده در تاریخ سری نوت به شمار میرود. مدل پرو از شارژ سریع 45 وات و مدل پرو پلاس از شارژ فوق سریع 90 وات پشتیبانی میکند. هر دو مدل قابلیت شارژ معکوس سیمی 22.5 واتی را نیز دارند.
قیمت ردمی نوت 15 پرو:
- نسخهی 8GB + 256GB: قیمت 1499 یوان (210 دلار)، با تخفیف اولیه 1399 یوان (196 دلار)
- نسخهی 12GB + 256GB: قیمت 1699 یوان (238 دلار)، با تخفیف اولیه 1599 یوان (224 دلار)
- نسخهی 12GB + 512GB: قیمت 1899 یوان (266 دلار)، با تخفیف اولیه 1799 یوان (252 دلار)
قیمت ردمی نوت 15 پرو پلاس:
- نسخهی 12GB + 256GB: قیمت 1999 یوان (280 دلار)، با تخفیف اولیه 1899 یوان (266 دلار)
- نسخهی 12GB + 512GB: قیمت 2199 یوان (308 دلار)، با تخفیف اولیه 2099 یوان (294 دلار)
- نسخهی 16GB + 512GB: قیمت 2399 یوان (336 دلار)، با تخفیف اولیه 2299 یوان (322 دلار)
- نسخهی ارتباط ماهوارهای: قیمت 2499 یوان (350 دلار)، با تخفیف اولیه 2399 یوان (336 دلار)
منبع: GSMArena
نوشته ردمی نوت ۱۵ پرو و پرو پلاس با باتری ۷۰۰۰ میلیآمپری معرفی شدند اولین بار در دیجیکالا مگ. پدیدار شد.
منبع متن: digikala