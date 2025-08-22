مدیر اجرایی تناسب اندام اپل متهم به ایجاد محیط کار سمی شد

جی بلاهنیک معاون رئیس فناوری های تناسب اندام اپل است و مسئولیت رهبری تیمی متشکل از حدود 100 نفر را بر عهده دارد. پس از یک دوره طولانی مشاوره برای نایک، او به شرکت در سال 2013 پیوست تا در راه اندازی اپل واچ و برنامه هایی مانند Apple Fitness+ کمک کند. امروز، نیویورک تایمز گزارش داد درباره ادعاهایی مبنی بر اینکه بلاهنیک یک محیط کار سمی ایجاد کرده است، با رفتارهایی که به عنوان "توهین آمیز کلامی، فریبکارانه و نامناسب" توصیف شده است.

او و اپل در حال حاضر توسط یک کارمند سابق تحت تعقیب قانونی قرار دارند و این شرکت قبلاً یک شکایت جداگانه علیه بلاهنیک را که او را به آزار جنسی متهم کرده بود، حل و فصل کرده است. علاوه بر این، منابع به تایمز گفتند که از سال 2022 حدود یک دهم از گزارش های بلاهنیک به دنبال مرخصی طولانی مدت پزشکی یا بهداشتی بوده اند. گزارش شده است که اپل یک تحقیق داخلی در مورد بلاهنیک انجام داده است، اما هیچ مدرکی مبنی بر تخلف پیدا نکرده است. کارکنان به این نشریه گفتند که احساس می‌کنند این شرکت بیشتر به محافظت از یک مدیر اجرایی برجسته متعهد است تا رسیدگی به نگرانی‌های کارگران.

"ما قویاً با فرضیه این داستان مخالفیم و ادعاها و اشتباهات نادرست بسیاری وجود دارد." لنس لین، سخنگوی اپل، در پاسخ به گزارش این نشریه، به تایمز گفت. او از ارائه جزئیات در مورد آن نادرستی‌ها خودداری کرد و گفت که این شرکت در مورد مسائل مربوط به کارمندان به دلیل نگرانی‌های مربوط به حفظ حریم خصوصی صحبت نمی‌کند. "ما به اشتراک گذاشتن حقایق از طریق روند قانونی ادامه خواهیم داد."