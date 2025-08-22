نسخه بتای عمومی ۴ iOS 26 جدید اپل از راه رسید، اما آیا آیفون شما سازگار است؟ این لیست را بررسی کنید

رویداد آیفون اپل تقریبا اینجاست، که به این معنی است که به زودی میتوانیم iOS 26 و iPadOS 26 را دانلود کنیم. OS 26ها با ارتقاءهای بزرگ به سیستمعاملهای آیفون و آیپد شما عرضه میشوند. اسم Liquid Glass را شنیدهاید، درسته؟ این نسخه بهتری از Windows Vista است و قطعا یکی از ویژگیهای جذابتری است که پاییز امسال ارائه میشود. ما دو هفته را صرف آزمایش آن کردیم - میتوانید پیشنمایش عملی iOS 26 ما را بررسی کنید، یا میتوانید خودتان با دانلود و نصب نسخه بتای عمومی ۴ آن را امتحان کنید. این نرمافزار یک تکرار پایدارتر از نسخه جداگانه توسعهدهنده است که اخیرا به ایستگاه بین راهی بتا ۷ رسیده است، و چند ویژگی جذابتر را ارائه میدهد که هنوز در نسخه عمومی در دسترس نیستند. (در حالی که بتای عمومی برای همه آزاد است و کاملا پایدار است، همیشه به یاد داشته باشید که درجاتی از خطر در نرمافزار بتا وجود دارد.) علاوه بر این، گزارشهای معتبری وجود دارد مبنی بر اینکه iOS 26 میتواند ویژگی ترجمه زنده جدیدی را نیز به AirPods بیاورد. مطمئن نیستید که میخواهید گوشی هوشمند یا تبلت خود را امسال ارتقا دهید؟ نگران نباشید، ما به شما کمک میکنیم بفهمید آیا دستگاههای شما قادر به اجرای iOS 26 خواهند بود یا خیر.
در حالی که اپل سال گذشته هیچ آیفونی را از لیست واجد شرایط بودن حذف نکرد، این موضوع در مورد سال 2025 صادق نیست - چند مدل این بار حذف می شوند. همه مدل های آیفون 8 و آیفون X آخرین مدل هایی بودند که در سال 2023 حذف شدند، و امسال مدل های 2018 از این لیست جا می مانند. اگر دستگاهی غیر واجد شرایط دارید، نمیتوانید iOS 26 را هنگام در دسترس قرار گرفتن آن در پاییز امسال دانلود کنید.
ما به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که کدام آیفونها و آیپدها از iOS 26 و iPadOS 26 در سال جاری پشتیبانی خواهند کرد. برای دیدن اینکه چه چیزهایی با آخرین سیستم عامل ها ارائه می شوند، همه موارد اعلام شده در رویداد WWDC اپل در 9 ژوئن را بررسی کنید. یک چیزی که نباید فورا انتظار داشته باشید نسخه به روز شده سیری اپل است، اگرچه گزارش شده است که این شرکت در حال کار بر روی یک چتبات هوش مصنوعی «سادهسازی شده» برای رقابت با ChatGPT است.
این سه آیفون با iOS 26 سازگار نخواهند بود
برخلاف سال گذشته، چندین مدل آیفون واجد شرایط دانلود جدیدترین iOS در زمان عرضه در پاییز امسال نخواهند بود. این سه مدل که برای اولین بار در سال 2018 عرضه شدند، به مهمانی iOS 26 نخواهند آمد:
iPhone XR
iPhone XS
iPhone XS Max
آیفون های سازگار با iOS 26
در حالی که ما هنوز نمی دانیم که اپل در پاییز امسال چه آیفون های جدیدی را عرضه خواهد کرد - اگرچه شایعاتی درباره آیفون 17 وجود دارد - اما طبق سایت اپل می دانیم که تلفن های ذکر شده در زیر با iOS 26 سازگار خواهند بود. اساساً، اگر آیفونی دارید که در سال 2019 یا بعد از آن معرفی شده است، مشکلی نخواهید داشت:
iPhone SE (نسل دوم یا جدیدتر)
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 16
iPhone 16 Plus
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro Max
iPhone 16e
آیپدهای سازگار با iPadOS 26
آیپدهای ذکر شده در زیر و هر آیپدی که اواخر امسال عرضه شود، واجد شرایط دانلود iPadOS 26 هستند.
iPad Pro (M4)
iPad Pro 12.9 اینچی (نسل سوم و جدیدتر)
iPad Pro 11 اینچی (نسل اول و جدیدتر)
iPad Air (نسل سوم و جدیدتر، شامل M2 و M3)
iPad (نسل هشتم و جدیدتر، شامل A16)
iPad mini (نسل پنجم و جدیدتر، شامل A17 Pro)
اگر نخواهم آیفون جدید بخرم چه؟
اگر میخواهید به استفاده از آیفون قدیمیتر خود که توسط iOS 26 پشتیبانی نمیشود ادامه دهید، مشکلی نیست. با این حال، بهروزرسانیهای امنیتی را از دست خواهید داد که میتواند تلفن شما را در معرض خطر بدافزار و سایر تهدیدها قرار دهد. علاوه بر این، اگر به نسخه خاصی از iOS یا بالاتر نیاز داشته باشند، ممکن است برخی از برنامهها از کار بیفتند. و البته، نمی توانید به آخرین ویژگی های iOS 26 دسترسی داشته باشید.
چه زمانی iOS 26 در دسترس قرار خواهد گرفت؟
اپل معمولاً آخرین نسخه iOS خود را در اواسط سپتامبر، درست چند روز قبل از اینکه آیفون های جدید وارد فروشگاه ها شوند، عرضه می کند. سال گذشته، iOS 18 را در دوشنبه، 16 سپتامبر منتشر کرد. انتظار می رود تایید تاریخ انتشار در رویداد آیفون 17، که در اوایل سپتامبر پیش بینی می شود، اعلام شود.
ویژگی های iOS 26 که ما در مورد آنها هیجان زده هستیم
طراحی Liquid Glass: صفحه اصلی شما با آیکون های برنامه جدید، از جمله حالت تاریک و گزینه های کاملا شفاف، بازسازی می شود. همچنین دکمه هایی با طراحی شناور جدید مشاهده خواهید کرد. Liquid Glass به گونه ای طراحی شده است که همه سیستم عامل های اپل منسجم تر شوند.
بازطراحی برنامه تلفن: در نهایت می توانید در مخاطبین، تماس های اخیر و پیام های صوتی همه در یک صفحه پیمایش کنید. همچنین دارای یک ویژگی جدید به نام Hold Assist است که وقتی یک اپراتور به تلفن می آید به شما اطلاع می دهد تا از موسیقی آسانسوری جلوگیری کنید.
ترجمه زنده: iOS 26 این امکان را فراهم می کند که از طریق تماس تلفنی یا پیام متنی با کسی که به زبان دیگری صحبت می کند، مکالمه داشته باشید. Live Translate مکالمه شما را در زمان واقعی ترجمه می کند.
ویژگی نظرسنجی: اعضای چت که به پیام های گروهی در برنامه پیام ها می آیند، می توانند نظرسنجی ایجاد کنند. این می تواند به جلوگیری از پیام های ناخواسته 30+ هنگام تصمیم گیری در مورد اینکه در کدام رستوران آخر هفته همدیگر را ملاقات می کنید، کمک کند.