گوگل اعلام کرده است برنامههایی برای فروش یک نسخه سفارشی از مدلهای هوش مصنوعی Gemini خود به آژانسهای دولتی دارد. "Gemini for Government" شامل دسترسی به ابزارهای موجود مانند NotebookLM و "قابلیتهای جستجوی سازمانی با کیفیت گوگل، تولید ویدیو و تصویر" است. این پلتفرم هوش مصنوعی در رقابت مستقیم با پیشنهادات مشابهی از OpenAI، Anthropic و xAI قرار دارد.
تمرکز اصلی تبلیغات گوگل برای Gemini for Government، ایده خودکارسازی وظایف اداری با استفاده از عوامل هوش مصنوعی است. این شرکت عوامل از پیش ساخته شده Deep Research و Idea Generation را تبلیغ میکند که از همان ابتدا در دسترس آژانسهای دولتی قرار خواهند گرفت، اما هر کسی که در پلتفرم هوش مصنوعی جدید سرمایهگذاری کند، توانایی ساخت عوامل سفارشی خود را نیز به دست خواهد آورد. Gemini for Government همچنین ویژگیهای حفاظت از تهدید و حریم خصوصی دادهها را ارائه میدهد و با استانداردهای امنیتی ابری مانند Sec4 و FedRAMP سازگار خواهد بود.
گوگل پلتفرم هوش مصنوعی خود را با قیمت 0.50 دلار در سال برای آژانسهای دولتی ارائه میدهد، با این گزینه که برای ویژگیهای امنیتی اضافی، هزینه بیشتری پرداخت کنند. این قیمت پایین، هم یک مشوق است و هم طعنهای به OpenAI و Anthropic، که هر دو در ماههای اخیر معاملات هوش مصنوعی 1 دلاری را اعلام کردند.
این تلاشها برای تبدیل شدن به پیمانکاران هوش مصنوعی دولت، در سایه طرح اقدام هوش مصنوعی که رئیس جمهور دونالد ترامپ در ماه جولای اعلام کرد، در حال انجام است. هدف اعلام شده دولت ترامپ، تحریک توسعه، تبدیل هوش مصنوعی به یک صادرات آمریکایی و حذف "تعصب ایدئولوژیک" از مدلهای هوش مصنوعی است، اما جزئیات این طرح به طرز نگرانکنندهای باز به تفسیر است. پیشنهاد ترامپ از آژانسهای فدرال میخواهد که بودجه "مربوط به هوش مصنوعی" را از ایالتهایی که مقررات هوش مصنوعی "سنگین" دارند، دریغ کنند. همچنین به کمیسیون ارتباطات فدرال دستور میدهد که نقشی در تنظیم هوش مصنوعی ایفا کند و قدرت نظری بیشتری را در شاخه اجرایی قرار دهد.