اینستاگرام ادغام Spotify را به استوری‌ها و یادداشت‌ها اضافه می‌کند

Spotify و اینستاگرام برای به اشتراک گذاری یکپارچه تر موسیقی همکاری می‌کنند. دو ویژگی‌ها جدید کار را برای نزدیک به 700 میلیون کاربر Spotify برای به اشتراک گذاری آهنگ های مورد علاقه خود آسان تر می‌کند.

هنگام به اشتراک گذاری یک آهنگ Spotify در استوری های اینستاگرام، یک قطعه کوتاه از آهنگ اکنون گنجانده خواهد شد. وقتی افراد استوری را مشاهده می‌کنند، گزینه ای برای باز کردن آهنگ در Spotify خواهند داشت. آنها می‌توانند با ضربه زدن روی استیکر موسیقی در پست شما این کار را انجام دهند.

Spotify

به طور مشابه، یادداشت های اینستاگرام اکنون به شما امکان می‌دهد به دوستان خود نشان دهید که در حال گوش دادن به چه آهنگی هستید. هنگام ایجاد یک یادداشت، روی نماد نت موسیقی ضربه بزنید. سپس، در مرورگر صوتی، "اشتراک از Spotify" را انتخاب کنید. یادداشت به طور خودکار به روز می‌شود تا نشان دهد در آن لحظه به چه چیزی گوش می‌دهید. (یا، اگر گوش نمی‌دهید، آهنگ بعدی را که در عرض 30 دقیقه پخش می‌کنید نمایش می‌دهد، بنابراین عاقلانه انتخاب کنید.) دوستان می‌توانند روی یادداشت شما ضربه بزنند تا آهنگ را به لایک‌های Spotify خود اضافه کنند.

برعکس، ادغام اینستاگرام در برنامه Spotify آسان تر است. هنگام به اشتراک گذاری یک آهنگ در حال پخش از آنجا، یک نماد یادداشت جدید در کنار سایر گزینه های اشتراک گذاری اینستاگرام ظاهر می‌شود.

ویژگی های جدید اکنون (به صورت جهانی) در iOS و Android در دسترس هستند.