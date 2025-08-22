موتور جستجوی غیرانتفاعی اکوسیا برای کنترل کروم 0 دلار پیشنهاد می دهد

موتور جستجو و مرورگر غیرانتفاعی آلمانی مستقر در Ecosia آخرین طرفی است که پیشنهادی برای کروم گوگل ارائه داده است. از زمانی که خبر رسید وزارت دادگستری به دنبال Google to sell the browser خواهد بود، سوالاتی درباره سرنوشت کروم به وجود آمده است. پس از این حکم که تجارت موتور جستجوی این شرکت انحصار محسوب می شود. اگرچه گوگل planning to appeal تصمیم دارد تجدید نظر کند ، اما این موضوع باعث نشده تا other big tech businesses خود را به عنوان صاحبان بالقوه کروم معرفی کنند.

پیشنهاد Ecosia متفاوت است. به جای فروش مرورگر ارزشمند برای یک سود ناگهانی اولیه، این طرح گوگل را به تبدیل کروم به یک بنیاد سوق می دهد. اکوسیا مسئولیت عملیاتی مرورگر را به مدت ده سال بر عهده می گیرد، اما گوگل مالکیت و حقوق مالکیت معنوی را حفظ می کند. طبق این توافق، اکوسیا حدود 60 درصد از سود کروم را به پروژه های آب و هوا و محیط زیست اختصاص می دهد. این شرکت برای نقش مباشرت هیچ پرداختی اولیه انجام نخواهد داد، اما 40 درصد باقی مانده از سود کروم به گوگل بازگردانده می شود. با توجه به اینکه اکوسیا پیش بینی می کند کروم در دهه آینده 1 تریلیون دلار درآمد ایجاد کند، این مبلغ کمی نیست.

در ظاهر، این ایده بسیار دور از ذهن است. با این حال، رفتن به مسیر مباشرت، رابطه موجود بین گوگل و اکوسیا را عمیق تر می کند. گوگل در حال حاضر موتور جستجوی شرکت منفعت محور محیط زیستی را تامین می کند و این دو طرف یک توافق نامه تقسیم درآمد دارند. قرار دادن کروم در دست یک سازمان غیرانتفاعی به جای یک رقیب انتفاعی ممکن است در واقع برای گوگل، هم از نظر مالی و هم از نظر افکار عمومی، مثبت باشد.