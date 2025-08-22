گزارش شده که NVIDIA تولید تراشه‌های هوش مصنوعی H20 را متوقف می‌کند

گزارش شده است که NVIDIA از تأمین‌کنندگان خود خواسته تا تولید مربوط به تراشه‌های هوش مصنوعی H20 برای بازار چین را متوقف کنند. به گفته‌ی The Information، این شرکت به Amkor Technology مستقر در آریزونا و Samsung Electronics دستور داد تا کار خود را برای H20 متوقف کنند. Amkor بسته‌بندی پیشرفته‌ای را برای تراشه‌های H20 تولید می‌کند، در حالی که Samsung حافظه را برای NVIDIA تأمین می‌کند. Reuters نیز گزارش داده است که NVIDIA از Foxconn، که مسئول پردازش پشتیبان برای تراشه است، خواسته تا کار خود را متوقف کند. این شرکت در بیانیه‌ای در پاسخ به سوال در مورد توقف احتمالی تولید به CNBC گفت: "ما به طور مداوم زنجیره تأمین خود را برای رسیدگی به شرایط بازار مدیریت می‌کنیم."

دولت ایالات متحده در ماه آوریل به دلیل نگرانی از اینکه این کشور می‌تواند از آن برای توسعه فناوری هوش مصنوعی برای ارتش خود استفاده کند، فروش H20 را در چین برای NVIDIA مسدود کرده بود. به گزارش‌ها پس از توافقی که 15 درصد از فروش را به آن اختصاص می‌داد، اجازه داد تا در ماه جولای فروش تراشه را در چین از سر بگیرد. اما چین از H20 با آغوش باز استقبال نکرد. تنظیم‌کننده‌های محلی به بزرگترین شرکت‌های فناوری چینی، از جمله ByteDance و Alibaba دستور دادند تا سفارش‌های جدید برای تراشه‌های H20 را به دلیل نگرانی‌های امنیتی متوقف کنند. سازمان فضایی مجازی چین با NVIDIA صحبت کرد و ادعا کرد که کارشناسان هوش مصنوعی فاش کرده‌اند که این تراشه‌ها می‌توانند از راه دور ردیابی و کنترل شوند. جنسن هوانگ، مدیرعامل NVIDIA، اعتراف کرده بود که تنظیم‌کننده‌های چینی از او درباره "درب پشتی" فرضی سؤال کرده‌اند و گفته است که او روشن کرده است که چنین چیزی وجود ندارد. هوانگ گفت: "امیدوارم پاسخی که به دولت چین داده‌ایم کافی باشد."

با این حال، گزارش اخیر فایننشال تایمزادعا کرد که مقامات چینی فقط به دلیل نگرانی‌های امنیتی هشدارهایی را در مورد استفاده از تراشه‌های NVIDIA صادر نکرده‌اند. ظاهراً آنها برخی از اظهارات هوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی ایالات متحده را "توهین‌آمیز" یافته‌اند. هنگامی که ایالات متحده دوباره اجازه ارسال H20 به چین را داد، لوتنیک در مصاحبه‌ای گفت: "ما بهترین چیزهای خود را به آنها نمی‌فروشیم، نه دومین بهترین چیزهای خود را، نه حتی سومین بهترین چیزهای خود را. ما می‌خواهیم چین از چهارمین چیز استفاده کند... شما می‌خواهید به اندازه کافی به چینی‌ها بفروشید که توسعه‌دهندگان آنها به پشته فناوری آمریکایی معتاد شوند."

H20 در حال حاضر پیشرفته‌ترین تراشه هوش مصنوعی است که NVIDIA می‌تواند در بازار چین بفروشد، اما گزارش شده است که این شرکت در حال توسعه محصول قدرتمندتری است. رویترز قبلاً گزارش داده بود که این محصول بر اساس معماری Blackwell این شرکت خواهد بود و قادر به نیمی از قدرت محاسباتی پردازنده‌های گرافیکی Blackwell Ultra NVIDIA خواهد بود.