ترامپ در حال تشکیل یک "استودیوی طراحی ملی" برای زیباسازی وب سایت های دولتی است

دولت ترامپ در حال تشکیل یک "استودیوی طراحی ملی" با هدف بهبود وب سایت های دولتی و کارایی خدمات دیجیتال در آژانس های فدرال است. ترامپ قبلاً یک دستور اجرایی برای ایجاد این استودیو امضا کرده است. به گزارش رویترز، رئیس جمهور جو گبیا، بنیانگذار Airbnb را به عنوان رئیس سازمان جدید منصوب خواهد کرد، که یکی از منابع آن را به عنوان یک نسخه ساده شده از وزارت کارایی دولت (DOGE) توصیف کرده است.

DOGE، که زمانی توسط ایلان ماسک رهبری می شد، هدفش کاهش هزینه های بیهوده دولت و مدرن سازی سیستم های فناوری اطلاعات آن بود. این سازمان اخراج گسترده صدها هزار کارمند فدرال و حتی برچیدن کل آژانس ها را تسهیل کرد. همانطور که رویترز اشاره کرده است، اگرچه فعالیت های آن پس از ترک ماسک از سازمان و نقش او به عنوان مشاور ترامپ، تا حد زیادی کند شده است. کاخ سفید به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ نداد و مشخص نیست که آیا DOGE پس از تشکیل استودیو به فعالیت خود ادامه خواهد داد یا خیر.

ظاهراً گبیا به عنوان مدیر ارشد طراحی استودیو منصوب خواهد شد و تلاش های آن را برای ارتقاء "قابلیت استفاده و زیبایی شناسی" خدمات دیجیتال فدرال رهبری خواهد کرد. این سازمان خبری می گوید که این استودیو طراحی وب سایت هایی را که برای تعامل مردم با دولت در نظر گرفته شده است استاندارد می کند و به آژانس ها در مورد چگونگی کاهش هزینه های طرح های تکراری مشاوره می دهد. بر اساس دستور اجرایی ترامپ، این استودیو سه سال قبل از کناره‌گیری او از سمت خود تعطیل خواهد شد. در حالی که گبیا مدیر ارشد طراحی خواهد بود، یک مدیر استودیو را اداره می کند و مسئول گزارش دهی به رئیس دفتر کاخ سفید، سوزی ویلز خواهد بود.