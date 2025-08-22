شارژرهای بی‌سیم Anker تا ۳۵ درصد قبل از روز کارگر تخفیف دارند

ایستگاه شارژ 3-در-1 MagSafe انکر با پایین‌ترین قیمت ثبت شده ۶۳ دلار به فروش می‌رسد، که معادل ۳۰ درصد تخفیف است. شارژر دارای گواهی Qi2، آیفون، اپل واچ و ایرپادز سازگار شما را به صورت بی‌سیم روی یک داک جمع‌وجور و راحت شارژ می‌کند. Qi2 دارای توان ۱۵ واتی است، بنابراین می‌توانید از شارژ سریع در دستگاه‌های سازگار بهره‌مند شوید.

این بدان معناست که این ایستگاه می‌تواند یک آیفون ۱۶ پرو مکس را تنها در ۲۰ دقیقه تا ۲۰ درصد و یک اپل واچ سری ۱۰ را از صفر تا ۱۰۰ درصد در کمی بیش از یک ساعت شارژ کند. پایه مغناطیسی آیفون شما با ۴۵ درجه چرخش عمودی و ۳۶۰ درجه چرخش افقی قابل تنظیم است، بنابراین همیشه می‌توانید زاویه مناسبی را برای تلفن خود در حین شارژ پیدا کنید.

اینکه بتوانید این سه دستگاه روزانه را همزمان به صورت بی‌سیم شارژ کنید، ممکن است یادآور پد شارژ بی‌سیم اپل باشد که هرگز ساخته نشد، اما ایستگاه شارژ 3-در-1 انکر یک راه حل زیبا ارائه می‌دهد. ما معمولاً محصولات شارژ انکر را دوست داریم و متوجه شده‌ایم که آنها برخی از بهترین ایستگاه‌های شارژ را در بازار می‌سازند.

با این حال، محصولات انکر می‌توانند کمی گران باشند، به همین دلیل بهترین زمان برای خرید آن‌ها در طول این تخفیف‌ها است. این شرکت در واقع تعداد زیادی از محصولات شارژ خود را در حال حاضر با تخفیف ارائه می‌دهد. مکعب شارژ بی‌سیم 3-در-1 آن نیز در حال حاضر با ۳۱ درصد تخفیف و به قیمت ۱۰۴ دلار به فروش می‌رسد. اگر عضو پرایم هستید و یک آیفون سازگار با Qi2 دارید، ممکن است نگاهی هم به پد شارژ ساده Qi2 انکر بیندازید که در حال حاضر دو بسته‌ی آن با ۳۵ درصد تخفیف ارائه می‌شود.

