Google Drive اکنون ویرایش ویدیو در مرورگر را ارائه می دهد

گوگل اکنون راهی برای ویرایش ویدیوها مستقیماً در Drive از طریق Google Vids در یک مرورگر سازگار ارائه می دهد. هر زمان که در حال پیش‌نمایش ویدیو در Google Drive هستید، ممکن است دکمه "باز کردن" را در سمت راست بالای صفحه ببینید. با کلیک روی این دکمه، کلیپ در Google Vids باز می شود، جایی که می توانید ویدیو را برش دهید، متن و موسیقی اضافه کنید و تغییرات دیگری ایجاد کنید. Veo نیز در برنامه موجود است.

پس از باز کردن یک فایل در Vids، یک فایل جدید ایجاد می شود و در صورت نیاز باید آن را ذخیره یا صادر کنید. Google for Education یک دوره رایگان دارد که جزئیات نحوه استفاده از Vids را توضیح می دهد.

Google

به طور کلی، به نظر می رسد راهی مفید برای ویرایش ویدیوهایی است که قبلاً در Drive آپلود کرده اید، اما در اینجا چند نکته وجود دارد. اولاً، این ویژگی محدود به کاربران پولی است، از جمله کسانی که در برنامه های تجاری و سازمانی مختلف Workspace، سازمان های غیرانتفاعی و کسانی که دارای افزونه های Gemini Education یا Gemini Education Premium هستند. کاربران Google AI Pro و Ultra نیز به این ویژگی دسترسی خواهند داشت. همچنین هر کسی که قبل از توقف تولید افزونه های Gemini Business و Enterprise توسط گوگل در اوایل سال جاری، آنها را خریداری کرده باشد، می تواند از این ویژگی استفاده کند. Vids به طور پیش فرض برای سازمان های پشتیبانی شده فعال می شود مگر اینکه آنها دسترسی به Google Docs را مسدود کرده باشند.

این ویژگی Google Vids روی جدیدترین نسخه های Chrome، Firefox و Microsoft Edge (فقط ویندوز) کار می کند. سازگاری با سایر مرورگرها ممکن است متفاوت باشد. ویدیوهای MP4، Quicktime، OGG و WebM پشتیبانی می شوند و هر کلیپ محدودیت های 35 دقیقه زمان اجرا و حجم فایل 4 گیگابایت را دارد.