یوبیسافت هنوز بازی جدیدی از Splinter Cell به ما نمیدهد، اما طرفداران Sam Fisher حداقل یک اقتباس تلویزیونی انیمیشنی را به زودی دریافت میکنند. در کنوانسیون Anime NYC این هفته، نتفلیکس یک تیزر تریلر جدید برای Splinter Cell: Deathwatch آینده را فاش کرد و تأیید کرد که این سریال در تاریخ 14 اکتبر به این سرویس میآید.
Splinter Cell: Deathwatch که توسط درک کلستاد، خالق جان ویک، نوشته شده و لیو شرایبر در نقش سم فیشر مسنتر - اما همچنان به طور قطعی خفن - در آن بازی میکند، اولین بار در سال 2020 ، اما تا به حال اطلاعات بیشتری کسب نکرده بودیم. در تریلر کوتاه، ما شاهد این هستیم که قابل اعتمادترین مامور مخفی آژانس امنیت ملی، مقدار قابل توجهی از مخفیکاریهای تجاری خود را در سایهها انجام میدهد، پس از بازگشت به میدان برای آنچه که او یک ماموریت "شخصی" مینامد. من همچنین کاملاً دوست دارم که چقدر آزادانه از صدای نمادین عینک دید در شب Splinter Cell در تریلر استفاده شده است.
گویندگان این اثر همچنین شامل کربی هاول باپتیست، بازیگر سندمن در نقش زینیا مک کنا، یک شخصیت اصلی، و جنت گاروی در نقش آنا گریمزدوتیر، یک مامور همکار که در بازیهای Splinter Cell پشتیبانی فنی از فیشر ارائه میکرد، هستند. خود تریلر اطلاعات زیادی در مورد طرح داستان نمیدهد، اما ما قبر داگلاس شتلند را میبینیم، یک دوست نزدیک فیشر که به او دستور داده شد در بازی محبوب طرفداران، Splinter Cell: Chaos Theory، او را از بین ببرد.
یوبیسافت در فضای انیمیشن بزرگسالان کارهای جالبی انجام میدهد. سریال کاملاً Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix ریمن را به عنوان یک مجری تلویزیونی بد دهن بازسازی کرد و پر از اشارات عمیق به یوبیسافت است. و تا حدودی اجتناب ناپذیر، یک نمایش انیمیشنی Assassin’s Creed نیز در دست ساخت است، اگرچه هنوز تاریخی برای آن نداریم.