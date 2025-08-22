هدفون‌ها و اسپیکرهای Sonos تا ۲۵ درصد تخفیف برای فصل بازگشت به مدرسه

مهم نیست چقدر پیر می‌شوید، فصل بازگشت به مدرسه همیشه اشتیاق به خرید را به همراه خواهد داشت. بنابراین، حراجی‌ها در این زمان از سال همیشه بسیار خوشایند هستند — به خصوص زمانی که روی برخی از دستگاه‌های مورد علاقه ما باشند. این مورد در مورد تخفیف ۱۰ درصدی است که در حال حاضر برای Sonos Era 100 در دسترس است.

انتخاب ما برای اسپیکر هوشمند میان‌رده به قیمت ۱۷۹ دلار از ۱۹۹ دلار کاهش یافته است، این بخشی از یک حراج بزرگتر در وب‌سایت Sonos است. همین قیمت در آمازون نیز موجود است، همانطور که معاملات بیشتری روی محصولات Sonos وجود دارد.

Sonos اسپیکر Era 100 را در سال ۲۰۲۳ به عنوان جایگزینی برای Sonos One معرفی کرد. این اسپیکر کیفیت صدای عالی ارائه می‌دهد و دارای میکروفون‌های داخلی برای تنظیم Trueplay و کنترل صوتی است. شایان ذکر است که هدفون‌های Sonos Ace نیز با قیمت ۲۹۹ دلار به فروش می‌رسند که از ۳۹۹ دلار کاهش یافته است — ۲۵ درصد تخفیف. هدفون‌ها از زمان عرضه اولیه خود، پیشرفت زیادی داشته‌اند، از جمله معرفی TrueCinema، که با یک ساندبار Sonos کار می‌کند تا بهترین تجربه صوتی فضایی را ایجاد کند.

