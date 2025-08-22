حراج روز کارگر Ooni شامل 30 درصد تخفیف برای فر پیتزا Volt 12 است

اونی در حال حاضر یک تخفیف کوچک «حراج روز کارگر» راه انداخته است که شامل تخفیف در تعدادی از فرهای پیتزا و محصولات مرتبط است. مهمترین نکته در اینجا احتمالا «فر پیتزای Volt 12» است که 30 درصد کاهش یافته است. این قیمت را به 629 دلار می رساند.

Volt 12 یک فر پیتزای برقی است که در داخل خانه کار می کند، که برای اولین بار برای این شرکت است. ما از این واحد در «بررسی رسمی خود» تمجید کردیم و گفتیم که "به همان خوبی" مدل های داخلی شرکت کار می کند. به سرعت گرم می شود و فضای داخلی آن جادار است. می تواند به 850 درجه برسد که پیتزا را در 90 ثانیه می پزد.

این فر همچنین در حین استفاده به نظارت کم یا بدون نیاز دارد. این تقریباً یک وسیله از نوع تنظیم کن و فراموش کن است. این در تضاد کامل با مدل های فضای باز شرکت است که مستلزم آن است که افراد در حین استفاده به آتش توجه کنند.

Volt 12 در لیست «بهترین فرهای پیتزا» ما قرار گرفت و قطعا بهترین مدل داخلی موجود در حال حاضر است. تنها نکته منفی اصلی قیمت آن است. توصیه یک ابزار آشپزخانه داخلی با قیمت 900 دلار سخت است، اما انجام این کار با قیمت 629 دلار آسان تر است.

این تنها مورد جالب در حال حاضر در Ooni نیست. این شرکت در حال فروش «فر پیتزا Koda 2 Max برای فضای باز به قیمت 1039 دلار» است که تخفیف 270 دلاری است. این فر گازی بسیار بزرگ می تواند همزمان چندین پیتزا را بپزد.

