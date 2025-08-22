iOS 26: هر آنچه که باید در مورد به‌روزرسانی‌های آینده آیفون و آی‌پد اپل بدانید

احتمالاً در کمتر از یک ماه، رویداد سالانه آیفون اپل خواهد بود و اولین نگاهی به خط تولید آیفون 17 خواهیم داشت. با این رویداد، تاریخ رسمی دانلود آخرین به‌روزرسانی نرم‌افزار، iOS 26 نیز اعلام خواهد شد. در حین انتظار، می‌توانید نسخه بتا عمومی 4 (یا نسخه بتا توسعه‌دهندگان iOS 26 نسخه 7 برای توسعه‌دهندگان) را دانلود و نصب کنید. من در چند هفته گذشته با آن کار کرده‌ام و متوجه شده‌ام که گرفتن اسکرین‌شات در سیستم عامل جدید بسیار بهتر است — به عنوان مثال، گزینه‌های جستجوی گوگل و ChatGPT اکنون در ویرایشگر اسکرین‌شات‌ها وجود دارند. می‌توانید نمای کامل‌تری از ویژگی‌های جدید را در پیش‌نمایش نسخه بتا عمومی iOS 26 مشاهده کنید، که طراحی جدید صفحه اصلی و صفحه قفل را به نمایش می‌گذارد. این طراحی که Liquid Glass نامیده می‌شود، ظاهر شفاف را در تمام سیستم‌عامل‌های آینده اپل گسترش خواهد داد. این تغییرات اساسی یکی از چندین تغییر بزرگ است که در iOS، macOS، iPadOS و بقیه مجموعه نرم‌افزاری اپل ایجاد می‌شود که همگی در جریان سخنرانی اصلی WWDC شرکت در 9 ژوئن به نمایش گذاشته شدند.

پس از وعده‌های بیش از حد در مورد برنامه‌های هوش مصنوعی در سال گذشته، اپل نقشه راه iOS خود را بیشتر بر بهبودهای اساسی کیفیت زندگی متمرکز کرد. برای مثال، چندین افزودنی مفید به برنامه‌های تلفن و پیام‌ها در آیفون شما اضافه می‌شود: مدیران اجرایی اپل توانایی حذف پیامک‌های اسپم یا سایر فرستنده‌های ناشناس و گزینه‌ای برای نگه داشتن جای خود در یک تماس تلفنی در زمان انتظار برای پاسخگویی یک نماینده را تشریح کردند. به‌علاوه، یک ویژگی ارزشمند که آن را بدیهی می‌دانستیم در حال بازگشت است (راهنمایی: در برنامه Photos است).

در همین حال، سیری در یک حالت تعلیق قرار دارد. اپل قبلاً مشخص کرده است که دستیار صوتی هوشمندتر خود — که برای اولین بار در WWDC 2024 وعده داده شد — تا زمانی "در سال آینده" به تعویق افتاده است، بنابراین نباید انتظار هیچ تغییر عمده‌ای در نسخه‌های بتا فعلی داشته باشید. اما گزارش‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه اپل قصد دارد با تکیه بر مدل‌های هوش مصنوعی شخص ثالث مانند ChatGPT اوپن‌ای‌آی یا Claude آنتروپیک، پیوند مغزی بزرگ‌تری به سیری بدهد، که می‌تواند سال 2026 را به یک سال محوری تبدیل کند. طبق گزارش‌ها، این شرکت همچنین در حال کار بر روی یک "ربات چت هوش مصنوعی ساده‌شده" برای رقابت با ChatGPT است.

به نظر می‌رسد با هر نسخه بتا، پیشرفت‌های جدید بیشتری ظاهر می‌شوند، مانند این حرکت جدید AirPods که همه ما در مورد آن کنجکاو هستیم، و این ویژگی FaceTime که در صورت تشخیص برهنگی، ویدیوی شما را فریز می‌کند. با انتشار نسخه بتا توسعه‌دهندگان iOS 26 نسخه 5، ویژگی‌های بیشتری را مشاهده کردیم، مانند یک انیمیشن جهشی جدید در صفحه رمز عبور و در مرکز کنترل، MacRumors گزارش می‌دهد. برخی یا همه این تغییرات احتمالاً به زودی به نسخه بتا عمومی جداگانه منتقل می‌شوند (به زیر مراجعه کنید). اکثر مدل‌های جدیدتر آیفون واجد شرایط دانلود iOS 26 هستند (هم نسخه‌های بتا و هم نسخه نهایی). می‌خواهید لیست کامل ویژگی‌های جدیدی که در پاییز امسال ارائه می‌شوند را ببینید؟ به خواندن ادامه دهید.

iOS 26 چیست؟

سیستم‌عامل فعلی آیفون iOS 18 است و اپل همچنان به طور فعال آن را به‌روزرسانی می‌کند — نسخه 18.6.1 برای بازگرداندن عملکرد نظارت بر اکسیژن خون Apple Watch برای برخی از کاربران در ایالات متحده منتشر شد. اخیراً، اپل نسخه 18.6.2 را منتشر کرد تا آسیب‌پذیری مربوط به پردازش تصویر را برطرف کند. اپل رسماً از امضای iOS 18.6 دست کشیده است، MacRumors گزارش می‌دهد، به این معنی که دیگر نمی‌توان آن را به دلیل "بررسی تأیید نرم‌افزار سمت سرور" بر روی آیفون شما نصب کرد. این موضوع زمانی که نسخه‌های جدیدتر برای دانلود در دسترس هستند، کاملاً عادی است.

اما انتظار نداشته باشید که به زودی iOS 19 را ببینید — یا هرگز. در عوض، اپل شماره‌گذاری را به iOS 26 در اواخر امسال تغییر می‌دهد. این شرکت تصمیم گرفته است شماره نسخه‌های iOS خود را با یک سیستم مبتنی بر سال، مشابه سال مدل خودروها، هماهنگ کند. بنابراین، در حالی که iOS و سیستم‌عامل‌های خواهر و برادر آن در اواخر سال 2025 منتشر می‌شوند، همه آنها به عنوان "26" تعیین می‌شوند تا سال آینده را منعکس کنند.

این یک واقعیت است، ما در حال حرکت به سمت iOS 26 هستیم. (اپل)

طراحی Liquid Glass چیست؟

بیایید صادق باشیم. از بین تمام چیزهایی که در WWDC امسال اعلام شد، طراحی جدید Liquid Glass ستاره نمایش بود. صفحه اصلی و صفحه قفل آیفون سال به سال تقریباً یکسان به نظر می‌رسند — آخرین چیز هیجان‌انگیز (به نظر من) گزینه افزودن زیبایی‌شناسی خود به صفحه اصلی با سفارشی‌سازی برنامه‌ها و ویجت‌های شما بود. بنابراین دیدن ظاهر جدید صفحه اصلی و صفحه قفل، طراوت‌بخش است.

Liquid Glass دقیقاً چیست؟ اپل آن را "ماده شفاف جدید" می‌نامد، زیرا، خوب، برنامه‌ها و ویجت‌ها شفاف هستند. با این حال، صفحه نمایش همچنان می‌تواند بسته به محیط اطراف، با حالت‌های تیره و روشن سازگار شود. همچنین دکمه‌هایی با طراحی شناور جدید در چندین برنامه مانند تلفن و نقشه‌ها مشاهده خواهید کرد. آنها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که کمتر از دکمه‌های فعلی حواس‌پرت‌کننده باشند، اما همچنان به راحتی قابل مشاهده هستند. در حالی که این تغییرات اساسی طراحی از زمان اعلام خود بحث‌برانگیز بوده است، برخی — از جمله Devindra Hardawar خود Engadget — جهت جدید را دوست دارند، حتی اگر تا حدودی یادآور طراحی‌های Aero ویندوز ویستا شفاف مایکروسافت از تقریباً بیست سال پیش باشد.

با این حال، از زمان انتشار نسخه بتا 2 iOS 26، اپل قبلاً برخی از بازخوردهای کاربر را در طراحی گنجانده است و شفافیت را حداقل در برخی از مکان‌ها کاهش داده است. و در حالی که به تکامل خود ادامه خواهد داد، کاربران اپل نمی‌توانند از آن فرار کنند: Liquid Glass به گونه‌ای طراحی شده است که تمام سیستم‌عامل‌های اپل را منسجم‌تر کند. در اینجا نگاهی به نحوه ظاهر زیبایی‌شناسی شفاف با macOS Tahoe 26 جدید در دسکتاپ شما آورده شده است.

ویژگی‌های جدید و قابل توجه iOS 26 چیست؟

iOS 26 دارای لیست بلندبالایی از ویژگی‌های جدید است. از جمله ارزشمندترین آنها:

طراحی مجدد برنامه تلفن: در نهایت می‌توانید مخاطبین، تماس‌های اخیر و پیام‌های صوتی را همه در یک صفحه مرور کنید. همچنین دارای یک ویژگی جدید به نام Hold Assist است که هنگام پاسخگویی یک اپراتور به شما اطلاع می‌دهد تا از موسیقی آسانسوری اجتناب کنید و به کارهای دیگر خود ادامه دهید.

ترجمه زنده در تلفن، FaceTime و پیام‌ها: iOS 26 این امکان را فراهم می‌کند که از طریق تماس تلفنی یا پیام متنی با شخصی که به زبان دیگری صحبت می‌کند، مکالمه داشته باشید. ترجمه زنده مکالمه شما را به صورت بلادرنگ ترجمه می‌کند، که منجر به برخی تعاملات متوقف و شروع در مثال‌هایی می‌شود که اپل در طول ارائه خود به اشتراک گذاشت.

نظرسنجی در چت‌های گروهی: از مرتب کردن آنچه به نظر می‌رسد صدها پیام در چت گروهی خود خسته شده‌اید؟ شما و دوستانتان به زودی می‌توانید نظرسنجی‌هایی را در پیام‌های گروهی برای تصمیم‌گیری در مورد مواردی مانند اینکه کدام مکان صرف صبحانه را انتخاب می‌کنید یا ماشین چه کسی را در سفر جاده‌ای می‌برید، ایجاد کنید.

فیلتر کردن فرستنده‌های ناشناس در پیام‌ها: اگر پیامک‌های اسپم در مورد عوارض پرداخت نشده یا سایر اخطاریه‌ها دریافت نکرده‌اید، خوش شانس هستید. برای کسانی از ما که این پیام‌ها را دریافت کرده‌ایم، به زودی این پیام‌های آزاردهنده در یک پوشه جداگانه فیلتر می‌شوند.

هوش بصری: مشابه جستجوی معکوس تصویر گوگل، این ویژگی جدید به شما امکان می‌دهد هر چیزی را که روی صفحه آیفون شما وجود دارد جستجو کنید. برای مثال، اگر یک جفت کفش را مشاهده کردید که شخصی در یک عکس اینستاگرام پوشیده است، می‌توانید از آن اسکرین‌شات بگیرید و از هوش بصری استفاده کنید تا آن کفش‌ها (یا موارد مشابه) را به صورت آنلاین پیدا کنید.

برگه‌های Photos بازگشته‌اند: برای هر کسی که هنوز از تغییرات Photos ایجاد شده در سال گذشته ناامید است، خوشحال خواهید شد که بدانید برگه‌های شما در حال بازگشت هستند. Library و Collections فضاهای جداگانه خود را خواهند داشت، بنابراین مجبور نیستید برای یافتن آنچه به دنبالش هستید، به طور نامحدود پیمایش کنید.

ویژگی "ایمنی ارتباطات" FaceTime: به نظر می‌رسد افزودنی جدیدتر به iOS 26 ویژگی "ایمنی ارتباطات" FaceTime است که در صورت تشخیص برهنگی، ارتباطات را متوقف می‌کند. به نظر می‌رسد این ویژگی یک ویژگی ایمنی کودک است که از تشخیص روی دستگاه استفاده می‌کند، بنابراین از هرگونه مشکل حریم خصوصی مبتنی بر ابر جلوگیری می‌کند.

گزینه‌های جدید صفحه قفل: صفحه قفل آیفون در iOS 26 قابل تنظیم‌تر می‌شود، با یک ساعت خنک‌تر، جلوه‌های تصویر زمینه سه بعدی، ویجت‌های بیشتر و گزینه‌های حالت تمرکز بهتر.

Hold Assist اپل برای آن سرویس‌های آزاردهنده‌ای که شما را برای 10 دقیقه یا بیشتر در حالت انتظار قرار می‌دهند، عالی خواهد بود. (اپل)

تغییرات جدید در iPadOS 26

آی‌پد شما در هنگام به‌روزرسانی‌های بزرگ از قافله عقب نمی‌ماند. در اینجا آنچه در پاییز امسال ارائه می‌شود را مشاهده می‌کنید.

چند وظیفه‌ای و پنجره‌بندی واقعی: هنگامی که آخرین به‌روزرسانی را دانلود می‌کنید، می‌توانید چندین برنامه را به طور همزمان روی صفحه خود اجرا کنید. پس از باز کردن یک برنامه، به طور معمول روی صفحه شما ظاهر می‌شود، اما می‌توانید اندازه آن را تغییر دهید و آن را در سراسر صفحه خود حرکت دهید تا برای برنامه‌های دیگر جا باز کنید. این ویژگی اختیاری است، بنابراین اگر آن را دوست ندارید می‌توانید آن را خاموش کنید.

به‌روزرسانی بصری: همراه با سایر سیستم‌عامل‌های جدید، iPadOS 26 با زیبایی‌شناسی Liquid Glass ارائه می‌شود. این ظاهر جدید در صفحات قفل و اصلی و همچنین منوهای کشویی ظاهر می‌شود.

نوار منوی جدید: هنگامی که روی صفحه خود به پایین بکشید، نوار منوی جدید با گزینه‌هایی مانند File، Edit، Windows و موارد دیگر ظاهر می‌شود. اگر به دنبال چیز خاصی هستید، یک گزینه جستجو نیز وجود دارد.

بررسی اولین برداشت‌های ما از iPadOS 26 را بررسی کنید.

در مورد AirPods چه؟

AirPods نیز با iOS 26 به‌روزرسانی می‌شوند. در اینجا برخی از عملکردهای قابل توجه‌تر آورده شده است.

ضبط صوتی پیشرفته: اپل این را ضبط صوتی "با کیفیت استودیویی" می‌نامد، و با آن، وضوح بیشتری را در محیط‌های پر سر و صدا متوجه خواهید شد.

کنترل از راه دور دوربین: با استفاده از این، می‌توانید تنها با یک بار فشار دادن روی AirPods خود، عکس بگیرید یا ضبط ویدیو را شروع و متوقف کنید. هنگام گرفتن عکس، قبل از اینکه آیفون یا آی‌پد شما عکس را بگیرد، یک شمارش معکوس سه ثانیه‌ای دریافت خواهید کرد.

ویژگی ترجمه زنده: در حالی که به طور رسمی اعلام نشده یا تأیید نشده است، به نظر می‌رسد ترجمه زنده طولانی‌مدت برای AirPods ممکن است با iOS 26 ارائه شود. این مدرک از یک دارایی سیستم که در نسخه بتا iOS 26 مشاهده شده است، به دست می‌آید که حرکتی را نشان می‌دهد که با فشار دادن همزمان هر دو ساقه هدفون فعال می‌شود. این عکس همچنین کلماتی را به چندین زبان مختلف نشان می‌دهد.

کدام آیفون‌ها قادر به ارتقاء به iOS 26 خواهند بود؟

تعدادی از مدل‌های آیفون که نسخه فعلی iOS را اجرا می‌کنند — iPhone XR، XS و XS Max — با آخرین ارتقاء سازگار نخواهند بود. اما هر آیفونی که در سال 2019 یا بعد از آن منتشر شده باشد، واجد شرایط به‌روزرسانی iOS 26 خواهد بود.

iPhone SE (نسل دوم یا بعد از آن)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

در اینجا مدل‌های جدید فرضی iPhone 17 (یا شاید iPhone 26؟) که تقریباً مطمئناً در سپتامبر اعلام و منتشر می‌شوند، فهرست نشده‌اند.

نحوه نصب نسخه بتا iOS 26

نسخه بتا عمومی iOS 26 اکنون از طریق برنامه نرم‌افزاری بتا اپل برای دانلود در دسترس است. اگر هنوز عضو نیستید، برای آزمایش آخرین ویژگی‌ها باید ثبت نام کنید. فقط به beta.apple.com مراجعه کنید و با شماره تلفن یا آدرس ایمیل خود ثبت نام کنید. این کار رایگان است.

پس از ورود، می‌توانید با رفتن به Settings > General > Software Update و انتخاب iOS 26 public beta آن را نصب کنید.

یک نکته احتیاطی: با آیفون اصلی خود ثبت نام نکنید مگر اینکه با هر گونه خطری که در استفاده از یک سیستم‌عامل نهایی نشده رخ می‌دهد، مشکلی نداشته باشید.

چه زمانی نسخه نهایی iOS 26 منتشر خواهد شد؟

iOS 26 در پاییز امسال برای عموم منتشر خواهد شد. معمولاً در سپتامبر، در عرض یک هفته از رویداد آیفون اپل ارائه می‌شود. سال گذشته، در 16 سپتامبر — دقیقاً یک هفته پس از اعلام خط تولید iPhone 16 — برای کاربران آیفون عرضه شد.

اگر بیشتر به ویژگی‌های هوش مصنوعی اپل علاقه‌مند هستید، در اینجا هر آنچه که اپل برای iOS، macOS و موارد دیگر در طول WWDC فاش کرد را مشاهده کنید. همچنین، بررسی کنید که چگونه اسکرین‌شات‌های iOS 26 می‌تواند یک پیش‌نمایش جذاب از بازسازی سیری به تعویق افتاده اپل باشد.

