تاریخ انتشار آیفون 17، ویژگی های iOS 26 و هر چیز دیگری که باید درباره خط تولید آینده اپل بدانید

ماه اوت تقریباً به پایان رسیده است، به این معنی که ما به رویداد اپل آیفون نزدیک‌تر می‌شویم— معمولاً در اواسط سپتامبر برگزار می‌شود. این همچنین به این معنی است که ما سرانجام به طور رسمی خط تولید آیفون 17 را خواهیم دید. آخرین ویژگی های iOS 26 به طور پیش فرض بر روی مدل های جدید نصب می شوند، و همچنین هر ویژگی اضافی که اپل در مراسم عرضه فاش می کند. اما از آنجایی که (احتمالاً) هنوز باید چند هفته تا رویداد آیفون صبر کنیم، فقط می‌توانیم حدس بزنیم که دستگاه‌های جدید چه شکلی خواهند بود. مانند اکثر آیفون‌های منتشر نشده، شایعات و نشت‌ها در مورد جنبه سخت‌افزاری قبل از معرفی رسمی به بیرون درز کرده‌اند. در اینجا انتظارات ما و آنچه که منطقاً می توانیم فرض کنیم در ماه سپتامبر از اپل دریافت خواهیم کرد، آمده است.

آخرین شایعات آیفون 17 چیست؟

آیا ممکن است قاب‌های جدید "TechWoven" با جدیدترین خط تولید آیفون 17 معرفی شوند؟ این چیزی است که در هر گزارش MacRumors ادعا می کند. این قاب‌ها با طراحی شایعه شده در مدل‌های آیفون 17، با برجستگی گسترده دوربین، مطابقت دارند. MacRumors می گوید این می تواند نسخه ای اصلاح شده از قاب بسیار بدنام FineWoven باشد که به دلیل حساس بودن در برابر خراش و لکه قطع شده است.

این فاش کننده خاطرنشان کرد که دو سوراخ بند برای "حمل راحت و ایمن" وجود دارد، بنابراین می توان آن را دور گردن آویزان کرد.

به تازگی، همین فاش کننده آنچه را که ادعا می کند رنگ های قاب است، در پستی با عنوان "رنگ های جدید قاب TechWoven برای آیفون 17 فاش شد" به اشتراک گذاشته است. رنگ های نشان داده شده در تصویر خاکستری/مشکی، آبی، سبز، بنفش و نارنجی هستند.

New TechWoven Case Colors for iPhone 17 Revealed



Full Article: https://t.co/nSA8Wbek5G pic.twitter.com/W6fZdb8psn — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 21, 2025

این فقط یک شایعه است و تا رویداد آیفون اپل در ماه آینده نمی‌دانیم که مدل‌ها یا لوازم جانبی واقعی آیفون 17 چه شکلی خواهند بود. با این اوصاف، عکس‌های به اشتراک گذاشته شده (از جمله عکسی که در بالا جاسازی شده است) قانع‌کننده‌تر از معمول هستند.

قیمت آیفون 17 چقدر خواهد بود؟

به نظر می‌رسد طرح اعلام‌شده اپل برای گسترش شرکای تولیدی مستقر در ایالات متحده، حداقل تا حدودی آن را از شدیدترین تعرفه‌های دولت ترامپ که قبلاً افزایش قیمت‌ها را در همه چیز از کنسول‌های سوییچ تا دوربین‌های رده بالا تا بلندگوهای Sonos راه‌اندازی کرده است، مصون نگه می‌دارد. اما با توجه به اینکه سیاست‌های تجاری رئیس‌جمهور ترامپ می‌تواند از هفته‌ای به هفته دیگر تغییر کند و تکیه مداوم اپل بر زنجیره‌های تامین مستقر در آسیا، شوک‌های قیمتی همچنان یک احتمال ادامه‌دار هستند. سؤال بزرگتر این است: آیا اپل هزینه‌های بالاتر را جذب خواهد کرد یا آن را به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کند؟

اگر قیمت‌ها افزایش یابد، اپل ممکن است تصمیم بگیرد که آن را با یک "ارتقا" همراه کند. این شایعه اخیر را در نظر بگیرید که از سوی یک فاش کننده معروف به " ،" منتشر شده است و نشان می دهد که حافظه پیش فرض خط تولید آیفون 17 ممکن است از 256 گیگابایت شروع شود و سطح پایه فعلی 128 گیگابایتی را دو برابر کند. در حالی که این می تواند با افزایش قیمت 50 دلاری همراه باشد، اپل حداقل می تواند آن را به عنوان "ارزش بهتر" تبلیغ کند. با این اوصاف، این شرکت رم پیش‌فرض رایانه‌های مک خود را از 8 گیگابایت به 16 گیگابایت بدون هیچ هزینه اضافی در سال 2024 دو برابر کرد— اما این قبل از شروع چرخه تعرفه فعلی ترامپ بود.

چه زمانی سری آیفون 17 معرفی می شود؟

بیشتر سال ها، گوشی های هوشمند پرچمدار در ماه سپتامبر معرفی می شوند. داستانی را برجسته کرد که در اصل توسط گزارش شده بود مبنی بر اینکه رویداد اپل آیفون 17 می تواند سه شنبه، 9 سپتامبر باشد، طبق اطلاعات به دست آمده از ارائه دهندگان تلفن همراه آلمانی.

هنوز برای داشتن تاریخ های خاص خیلی زود است. برخی سال ها، اپل فقط یک یا دو هفته بین ارسال دعوت نامه ها و میزبانی رویداد فرصت می دهد. اما سال ها سابقه گذشته نشان می دهد که زمانی در ماه سپتامبر باید زمانی باشد که مدل های 17 اولین حضور خود را انجام می دهند. با این حال، این خانواده از تلفن های هوشمند ممکن است آخرین خانواده ای باشد که این روند را دنبال می کند. نشانه هایی وجود دارد مبنی بر اینکه معرفی مجموعه آیفون 18 در سال 2026 به به یک معرفی رده حرفه ای در پاییز و یک معرفی مدل استاندارد در بهار بعد تقسیم خواهد شد.

خط تولید جدید آیفون 17 شامل چه مواردی خواهد بود؟

نشت های طراحی نشان می دهد که اپل در حال ساخت یک است، که احتمالاً آیفون 17 ایر نامیده می شود تا با نام لپ تاپ فوق سبک اپل مطابقت داشته باشد. مارک گورمن از بلومبرگ، که اغلب منبع معتبری از اطلاعات پیشرفته در مورد اپل است، در ژانویه گزارش داد که آیفون 17 ایر به یک تراشه A19 پایه مجهز خواهد شد و فقط یک لنز دوربین خواهد داشت. همچنین ممکن است از مودم داخلی جدید اپل استفاده کند که در ماه فوریه در معرفی شد. جزئیات بیشتر در مورد این توسعه ممکن است قبل از سپتامبر به بیرون درز کند، اما این چیزی است که در حال حاضر می دانیم.

یادداشت سرمایه گذاری از جف پو، تحلیلگر اپل ، نشان داد که ایر دارای یک قاب تیتانیومی خواهد بود. اگر گزارش‌های او دقیق باشد، این گوشی هوشمند سبک وزن تنها ورودی در خط تولید آیفون 17 خواهد بود که از این فلز استفاده می‌کند. انتظار می‌رود آیفون 17، آیفون 17 پرو و آیفون 17 پرو مکس از آلومینیوم ساخته شوند که به طرز عجیبی ماده‌ای سبک‌تر از تیتانیوم است. حدس و گمان های دیگر نشان می داد که ایر از ترکیبی از آلومینیوم و تیتانیوم استفاده می کند، بنابراین مواد دقیق ممکن است تا زمان اعلام رسمی مشخص نباشد.

علاوه بر این، یک گزارش MacRumors در 4 اوت می گوید که بسته باتری داخلی آیفون ایر فقط 2.49 میلی متر ضخامت دارد - نصف ضخامت باتری آیفون 17 پرو. این نشت در Naver بلاگ زبان کره ای ارسال شده است، جایی که آنها باتری های ادعایی آیفون 17 ایر و 17 پرو را در کنار هم نشان می دهند. MacRumors خاطرنشان می کند که همین حساب ادعا کرد که ظرفیت باتری 17 Air تنها 2800 میلی آمپر ساعت است. (این کمتر از ظرفیت باتری مدل های فعلی آیفون 16 است.)

در موضوعی مشابه، به نظر می رسد که یک نشت تولید آیفون 17 پرو یک شاسی تمام آلومینیومی را فاش کرده است، بنا به گزارش MacRumors. این تصویر که در ابتدا توسط Majin Bu فاش شده است، پوسته ای را نشان می دهد که دارای یک سوراخ گرد بزرگ در پشت است (جایی که معمولاً لوگوی اپل قرار دارد) تا امکان شارژ MagSafe را فراهم کند. MacRumors می گوید که این فقط می تواند یک قالب گیری باشد، اما خاطرنشان می کند که قاب آلومینیومی (در مقابل تیتانیوم فعلی در مدل های آیفون پرو) وزن بسیار کمتری خواهد داشت.

همین فاش کننده (Majin Bu)، که او را به عنوان یک "فاش کننده شانسی" طبقه بندی می کند، پیشنهاد می کند که آیفون 17 پرو به لطف طراحی آنتن به روز شده، قدرت سیگنال بی سیم بهتری خواهد داشت. این فرد رندر را در X منتشر کرده است که یک سیستم آنتن جدید را نشان می دهد که به دور برجستگی دوربین پشتی بزرگتر آیفون 17 پرو می پیچد. باز هم، این یک رندر است، نه یک عکس واقعی. با این اوصاف، ما نمی توانیم هدف دریافت بی سیم بهتر را نادیده بگیریم، بنابراین امیدواریم که این یکی تا حدی درست باشد.

هر لیست جدید شامل یک مدل پایه است، اما در طول سال ها، اپل انواع تلفن هایی را که ارائه می دهد تغییر داده است. به احتمال زیاد یک آیفون 17 و یک آیفون 17 پرو وجود خواهد داشت. اپل همچنین به این فلسفه اهمیت می دهد و یک گزینه آیفون پرو مکس را با صفحه نمایش بزرگتر و عمر باتری بهتر می سازد. لیست 17 تقریباً مطمئناً یکی از آنها را خواهد داشت.

گفته می شود آیفون های پرو جدید دارای یک "جزیره دوربین" تمام عرض در پشت هستند که اولین بار است که یک مدل اپل این طراحی را انتخاب می کند. این ویژگی را می توان در "مشاهده شده در طبیعت" آیفون 17 مشاهده کرد. این تصاویر که در برجسته شده اند، یک آیفون با قاب مشکی (17 پرو؟) را با پنل پشتی متمایز نشان می دهد. آیا این معامله واقعی است؟ زوایای دوگانه درجه ای از اعتبار را در منظره رسانه های اجتماعی که به طور فزاینده ای با جعل های بهبود یافته با هوش مصنوعی آلوده شده است، به ارمغان می آورد، اما حدس شما به اندازه حدس ما خوب است.

I just spotted a test development iPhone in the wild ???????????? pic.twitter.com/iS3PtKWqxJ — Fox Pupy ???????? (@Skyfops) July 28, 2025

به نظر می رسد آیفون 17 ایر آماده است تا جایگزین یک آیفون 17 پلاس بالقوه شود. از آنجایی که آیفون 16e فقط در ماه فوریه با قیمت شگفت انگیزی بالا معرفی شد، بعید به نظر می رسد که یک افزونه جدید به آن انتهای پایین طیف، مدل هایی که قبلاً SE نامیده می شدند، وجود داشته باشد.

حداقل، به نظر می رسد که آیفون 17 ایر درگاه شارژ را حذف نخواهد کرد و فقط به اتصال بی سیم متکی نخواهد بود. بلومبرگ گفت که در حالی که اپل در حال بررسی ساخت آیفون 17 ایر بدون یک پورت است، این شرکت (خوشبختانه) برنامه ها را تغییر داده است. او همچنین می‌گوید که تلفن شایعه‌شده دارای صفحه نمایش 6.6 اینچی خواهد بود و شامل جزیره پویا و دکمه کنترل دوربین می‌شود. در نهایت، قیمت آن 900 دلار شایعه شده است - احتمالاً بیشتر از آیفون 17 استاندارد اما کمتر از پرو.

ما همچنین به نظر می‌رسد که نگاهی مطمئن به این موضوع داشته‌ایم که آرایش رنگی برای تلفن‌های هوشمند جدید چگونه خواهد بود. گزارش داد که آیفون 17 در رنگ‌های مشکی، سفید، خاکستری استیل، سبز، بنفش و آبی روشن در دسترس خواهد بود. گزارش شده است که آیفون 17 ایر دارای چهار گزینه رنگ است: مشکی، سفید، آبی روشن و طلایی روشن. در حالی که رنگ‌های ایر کمتر اشباع خواهند شد، تصاویر آیفون 17 پرو و آیفون 17 پرو مکس جسورانه خواهند بود. انتظار می رود گزینه های مدل های پرو مشکی، سفید، خاکستری، آبی تیره و نارنجی باشند.

در 30 جولای، پستی را در X از برجسته کرد - یک فاش کننده قدیمی و به طور کلی قابل اعتماد اطلاعات آیفون منتشر نشده - که مدل های "ساختگی" آیفون 17 را در رنگ های جدید نشان می دهد که منبع داستان ذکر شده در بالا بود. در حالی که اینها به معنای واقعی کلمه فقط ماکت هستند - نه آیفون های واقعی و فاش شده - جالب است ببینیم که چگونه طراحی و شایعات رنگی به یک ظاهر و احساس دنیای واقعی تبدیل می شوند.

برای افزودن به شایعات، یک فاش کننده Weibo معروف به پیشنهاد می کند که آیفون 17e به طراحی جدیدی مجهز خواهد شد که شامل جزیره پویا می شود، . بر اساس این پست، تلفن جدید دارای تراشه A19 خواهد بود و می تواند دارای صفحه نمایش 6.1 اینچی OLED با دوربین 12 مگاپیکسلی در جلو و دوربین 48 مگاپیکسلی در پشت باشد. با این حال، مهم است که توجه داشته باشید این گزارش به مدل 17e اشاره دارد که انتظار می رود در صورت پیروی از همان الگوی انتشار زودتر از فوریه 2026 راه اندازی نشود.

iOS 26 چگونه خواهد بود؟

اپل کنوانسیون های شماره گذاری خود را با WWDC 2025 تغییر داد و نام هر سیستم عامل جدید را با سال انتشار آن مطابقت می دهد. بنابراین وقتی موج بعدی آیفون ها وارد بازار شوند، روی اجرا می شوند.

از نظر طراحی، سیستم عامل تلفن هوشمند معرفی شده در نمایشگاه بزرگ توسعه دهندگان رویکرد بحث برانگیزی را در پیش گرفت که به نام Liquid Glass شناخته می شود. اپل در حال مقدار جلوه های شفافیت در آزمایش های بتای بعدی iOS 26 را کاهش می دهد، اما همچنان ظاهری شیشه مانند خواهد داشت.

لیست ویژگی ها شامل به روز رسانی های بزرگ و کوچک است. در سمت تاثیرگذارتر، برنامه های تلفن و عکس دوباره طراحی شده اند. چندین ویژگی وجود خواهد داشت که از هوش مصنوعی استفاده می کنند، مانند قابلیت های ترجمه زنده که به تلفن، FaceTime و پیام ها می آیند. اپل همچنین در حال آزمایش یک هشدار محتوای حساس برای حساب های کودک است که در صورت شناسایی برهنگی توسط ابزارهای یادگیری ماشینی روی دستگاه، ویدیوی FaceTime را متوقف می کند. و این شرکت همچنین در حال راه اندازی هوش بصری است که از هوش مصنوعی برای جستجوی عناصر در یک تصویر استفاده می کند.

iOS 26 همچنین دارای انبوهی از بهبودهای جزئی و کیفیت زندگی است. پیام های گروهی از نظرسنجی ها پشتیبانی می کنند. و برای افراد دیر خیز، iOS 26 در نهایت به شما این امکان را می دهد که از استبداد زنگ هشدار نه دقیقه ای فرار کنید.

iOS بعدی اکنون به عنوان یک در دسترس است. در اینجا برداشت های اولیه ما از طراحی Liquid Glass و سایر ویژگی های جدید آمده است. با تمام مدل ها از طریق آیفون 11 سازگار است.

چه محصولات دیگری انتظار می رود در کنار آیفون 17 عرضه شوند؟

اگر اپل از الگوی معمول خود پیروی کند، آیفون 17 در کنار محصولات جدید اپل واچ معرفی خواهد شد. این می تواند اپل واچ سری 11 باشد (اگر اپل به همان طرح نامگذاری پایبند باشد) و شاید یک اپل واچ اولترا 3 و/یا یک اپل واچ SE به روز شده. (همه آنها را اجرا خواهند کرد، البته.) احتمالات دیگر - و این، باز هم، حدس و گمان است - می تواند شامل اپل ایرپادز پرو تازه شده (که آخرین به روز رسانی بزرگ خود را در سال 2022 دریافت کرد) و شاید ردیاب های ایرتگز جدید (اولین بار در سال 2021 منتشر شد) باشد.

این هفته به لطف درج گزارش شده شماره شناسه محصول در ساخت های نرم افزاری بتا اخیر، آسیاب شایعه اپل تقویت شد. به نقل از ، این یک لیست طولانی از سخت افزارهای جدید است، از جمله به روز رسانی های محصولی که مدتها شایعه شده بود مانند ، ، مانیتور جدید Apple Studio Display و دو آیپد جدید است.

البته، حتی اگر آن لیست کاملاً دقیق باشد، ممکن است تا سال 2026 آن محصولات را نبینیم - اگر اصلاً ببینیم. بنابراین انتظار نداشته باشید که همه محصولات صحنه را با آیفون 17 به اشتراک بگذارند، به خصوص که اپل دوست دارد ستاره خود را در مرکز توجه نگه دارد.

با این اوصاف، به خاطر داشته باشید که اپل اخیراً اعلامیه‌هایی با محوریت مک در اواخر اکتبر داشته است (همانطور که سال گذشته برای معرفی جدید انجام داد)، بنابراین همیشه این احتمال وجود دارد که چند هفته دیگر نیز اتفاق دیگری بیفتد.

کیتی تیگ در این داستان مشارکت داشته است.