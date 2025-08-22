آیا این اولین بلندگوی هوشمند گوگل با قدرت جمنای است؟

گوگل نمایشگاه سالانه خود را با نام Made by Google این هفته برگزار کرد که در آن از آخرین تلفن‌های پیکسل و ویژگی‌های جدید هوش مصنوعی رونمایی کرد. چیزی که *اعلام نکرد* یک بلندگوی هوشمند خانگی با قدرت جمنای است، اما ممکن است یکی را به عنوان یک تخم مرغ عید پاک به ارائه دزدکی وارد کرده باشد.

همانطور که توسط *ورج* مشاهده شد، حدود 15 دقیقه پس از پخش زنده، روی میزی کنار لاندو نوریس، راننده F1، در طول یک نمایش جمنای، می توانید به وضوح چیزی را ببینید که بسیار شبیه یک بلندگوی هوشمند است. این دستگاه پارچه‌ای که در ویدیو می‌بینیم، سفید رنگ است و در اطراف پایه خود یک نور دارد و بیشتر شبیه یک HomePod mini وارونه است تا هر یک از بلندگوهای دیگر گوگل. به گفته *اندروید هدلاینز*، این بلندگو Google Home Speaker نام دارد و جای تعجب نیست که با جمنای کار می‌کند.

اندروید هدلاینز ادعا می کند تصاویر بیشتری از این بلندگوی هوشمند هنوز معرفی نشده را دیده است که می گوید در رنگ های قرمز، سبز روشن و مشکی نیز موجود خواهد بود. این سایت اضافه می‌کند که دستیار هوش مصنوعی Gemini Live گوگل یک ویژگی داخلی برای مکالمات صوتی خواهد بود، اگرچه بدون صفحه نمایش یا دوربین هیچ عنصر بصری در اینجا وجود ندارد. همچنین می تواند گزینه های صوتی طبیعی جدیدی روی بلندگو وجود داشته باشد، و همچنین ویژگی های استانداردی مانند کنترل رسانه و اتوماسیون خانه هوشمند. طبق گزارش ها، این بلندگو می تواند صداهای غیرمعمول مانند شکستن شیشه یا آلارم های دود را تشخیص دهد و در صورت وقوع این اتفاق، هشداری را به تلفن یا رایانه لوحی شما ارسال کند.

طبق گزارش اندروید هدلاینز، بلندگوی خانگی می‌تواند با یک Google TV Streamer جفت شود و به عنوان یک بلندگوی صدای فراگیر اضافی، درست مانند HomePod با Apple TV، عمل کند. همچنین به عنوان یک هاب هوشمند با پشتیبانی از Matter عمل می کند. گوگل این هفته Gemini for Home را معرفی کرد که به تدریج جایگزین Google Assistant در دستگاه های هوشمند موجود این شرکت خواهد شد و سطوح رایگان و پولی را به کاربران ارائه می دهد.

چیزی که این نشت اطلاعات شامل نمی شود، تاریخ عرضه این بلندگوی مرموز است. اما با توجه به اینکه ظاهراً گوگل به اندازه کافی خوشحال بود که یکی از آنها را در مهم ترین سخنرانی اصلی سال خود در آنجا قرار دهد، شرط بندی مطمئن این است که یک رونمایی رسمی به زودی انجام خواهد شد. Engadget برای اظهار نظر با گوگل تماس گرفت، اما این شرکت گفت در حال حاضر چیزی برای به اشتراک گذاشتن ندارد.