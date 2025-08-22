The Division 2: Survivors، "استخراج بقا" را به این سری می آورد

یوبی‌سافت روز جمعه ... اعلام کرد ... چیزی. این شرکت The Division 2: Survivors را به عنوان "نگاهی به‌روزرسانی‌شده به تجربه استخراج بقا" توصیف می‌کند. آیا این یک DLC است؟ آیا یک حالت بازی جدید است؟ ما هیچ ایده ای نداریم. اما یوبی سافت گفت که "در طول توسعه خود در تلاش برای شفافیت خواهد بود." متاسفانه، این موضوع در مورد اعلامیه آن صدق نکرد.

یوبی سافت گفت که Survivors در مراحل اولیه خود است، که ممکن است عدم وجود جزئیات را توضیح دهد. سایر رسانه ها گزارش داده اند که در سال 2026 منتشر خواهد شد. اما نقشه راه فرنچایز این شرکت تاریخ انتشار آن را تحت عنوان "TBA" قرار می دهد.

"The Division 2: Survivors به همان اندازه که متعلق به ماست، متعلق به شما نیز هست و ما در طول توسعه آن در تلاش برای شفافیت هستیم." جولین گریتی، تهیه کننده اجرایی، در پست وبلاگ اعلامیه نوشت. "ارتباط واضح و مشارکت جامعه یک تمرکز در هنگام ساخت تجربه جدید است و ما با پیشرفت در سفر توسعه، شما را از نزدیک درگیر خواهیم کرد."

Ubisoft

یوبی‌سافت همچنین تایید کرد که بازی موبایلی رایگان آن همچنان در دست ساخت است. انتظار می رود The Division Resurgence امسال عرضه شود. این شرکت تابستان گذشته تاخیر را اعلام کرد.

یکی از کاربران Reddit که در سال 2023 یک نسخه بتا را بازی کرد، آن را توصیف کرد با عباراتی نه چندان جذاب. "به طور کلی، Resurgence یک کلون کنسولی از The Division است، جایی که می توانید با کنترل های موبایلی کوچک و دست و پا گیر با هم تیمی شوید و بازی کنید." منصفانه باشیم، از آن زمان تاکنون تغییرات زیادی در توسعه آن ایجاد شده است. به هر حال، می‌توانید برای بتای بسته در وب سایت یوبی‌سافت ثبت نام کنید.