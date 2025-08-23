گزارش شده که اپل در حال بررسی استفاده از Gemini برای تقویت سیری جدید است

اپل ممکن است از Gemini برای تقویت نسخه بازسازی شده سیری خود استفاده کند، بلومبرگ گزارش می دهد. شرکت ها در مراحل اولیه بررسی یک مشارکت هستند و گوگل نسخه ای از مدل Gemini خود را آموزش می دهد که می تواند روی سرورهای اپل اجرا شود. گزارش شده بود که سازنده آیفون قبلاً در حال بررسی مشارکت های مشابهی با OpenAI و Anthropic بوده است.

"این شرکت به طور همزمان دو نسخه از سیری جدید را توسعه می دهد: یکی به نام لین‌وود که توسط مدل های خود تغذیه می شود و دیگری با نام رمز گلن‌وود که روی فناوری خارجی اجرا می شود،" بلومبرگ می نویسد. هنوز تصمیم نهایی در مورد اینکه اپل در نهایت از کدام مدل هوش مصنوعی استفاده خواهد کرد، گرفته نشده است، اما این احتمال وجود دارد که به مدل های توسعه یافته داخلی خود پایبند باشد.

در حالی که واگذاری یک فناوری بالقوه کلیدی به یک رقیب، به طور قطع برخلاف رویه اپل به نظر می رسد، گواهی است بر این که این شرکت چقدر در راه اندازی Apple Intelligence با مشکل مواجه شده است. اپل بیشتر ویژگی های جدید هوش مصنوعی خود را در انتشار iOS 18 گنجاند، اما نتوانست نسخه به روز شده سیری را ارائه دهد که می تواند از داده های شخصی برای انجام اقداماتی در برنامه ها استفاده کند. اپل در نهایت اذعان کرد که به روز رسانی سیری در ماه مارس به تعویق افتاد و اکنون انتظار می رود عرضه جدید آن در سال 2026 باشد.

گزارش شده است که آشفتگی ناشی از این تاخیر منجر به تغییر مسئولیت پروژه های مختلف هوش مصنوعی اپل در داخل شرکت و تصمیم این شرکت برای بررسی استفاده از مدل هوش مصنوعی شخص ثالث شده است. از زمان عرضه Pixel 10، Gemini اکنون مجموعه ای از قابلیت های مشابه با آنچه اپل با سیری جدید وعده داده بود را ارائه می دهد. احتمالاً می تواند با تغییرات مناسب، همین کارها را در iOS انجام دهد. استفاده از نسخه ای از Gemini که روی سخت افزار و سرورهای اپل اجرا می شود - این شرکت آن را Private Cloud Compute می نامد - می تواند یک لایه امنیتی اضافی نیز اضافه کند.

گزارش شده بود که اپل قصد دارد Gemini را به عنوان جایگزینی برای ChatGPT در Apple Intelligence ارائه دهد، اما این گزینه هنوز عرضه نشده است. داشتن Gemini به عنوان قدرت دهنده برخی از ویژگی های هوش مصنوعی، اپل را در موقعیتی مشابه با سامسونگ قرار می دهد، که هوش مصنوعی Galaxy آن بر ترکیبی از مدل های سفارشی و Gemini متکی است.