تلویزیون جدید 29,999 دلاری Micro RGB سامسونگ به طرز مسخره ای خوب به نظر می رسد

هفته گذشته، سامسونگ اولین تلویزیون Micro RGB جهان را معرفی کرد و در حالی که روی کاغذ فوق العاده به نظر می رسید، شما هرگز نمی توانید حس خوبی از ظاهر یک نمایشگر جدید داشته باشید تا زمانی که آن را از نزدیک ببینید. اما پس از رفتن به مقر جدید سامسونگ در نیوجرسی، می توانم شهادت دهم که واقعاً دیدنی است.

اکنون، قبل از اینکه به خود تلویزیون برسیم، احتمالاً ایده خوبی است که به بررسی این موضوع بپردازیم که چه اتفاقی برای جدیدترین فناوری پنل سامسونگ می افتد. از بسیاری جهات، Micro RGB یک گام بالاتر از صفحه نمایش های Mini LED فعلی است. در سطح فنی، Micro LED ها و پیکسل های خود ساطع کننده سامسونگ احتمالاً هدف نهایی پیچیده تری برای تلویزیون های نسل بعدی باقی می مانند.

در هسته خود، Micro RGB همچنان مبتنی بر فناوری LCD است، تفاوت در این است که به جای استفاده از نور پس زمینه آبی یا سفید مانند بسیاری از تلویزیون‌های امروزی، دارای LED های قرمز، سبز و آبی Micro به صورت جداگانه کنترل شده است (از این رو نام Micro RGB) برای تولید طیف وسیع تری از رنگ ها. نتیجه این است که سامسونگ ادعا می کند این اولین تلویزیونی است که 100 درصد استاندارد BT.2020 را پوشش می دهد. برای مقایسه، این استاندارد بیش از 75 درصد از طیف مرئی را پوشش می‌دهد و دامنه رنگی وسیع‌تری نسبت به DCI-P3 دارد، که یکی از رایج‌ترین استانداردهای سطح بالا برای فیلم‌سازی مدرن است.

به صورت حضوری، این بدان معناست که تلویزیون می‌تواند رنگ‌های فوق‌العاده غنی و زنده تولید کند که تلویزیون‌های رده بالای دیگر سامسونگ، از جمله Neo QLED QN90F جدید را شرمنده می‌کند که قیمت آن از 26,999 دلار شروع می‌شود. مانند برادرش، تلویزیون Micro RGB سامسونگ فقط در یک سایز (115 اینچ) موجود است و طراحی مشابهی دارد، در حالی که پنل آن دارای نرخ تازه‌سازی 144 هرتز و پوشش مات بدون تابش نور است. اما این تقریباً جایی است که شباهت ها به پایان می رسد، زیرا این مدل پرچمدار جدید دارای چهار برابر تعداد مناطق کم نور کننده است. علاوه بر این، از آنجایی که LED های Micro RGB برای مدیریت همه این پیکسل ها به قدرت محاسباتی بیشتری نیاز دارند، سامسونگ مجبور شد یک پردازنده هوش مصنوعی موتور RGB جدید ایجاد کند تا همه چیز را به درستی کنترل کند.

به طور خلاصه، این تعداد زیادی کلمه برای توصیف چیزی است که ممکن است بهترین تلویزیونی باشد که تا به حال دیده ام. در حالی که من فقط توانستم برخی از فیلم‌های نمایشی را تماشا کنم (که مسلماً برای این طراحی شده‌اند که تلویزیون را در بهترین حالت خود نشان دهند)، نمی‌توانستم از شدت محض رنگ‌ها و سایه‌های نمایش داده شده قدردانی نکنم. وقتی حلقه ویدیویی به صحنه‌های عمدتاً آبی و سبز تغییر کرد، عمق رنگ تلویزیون تقریباً طاقت فرسا بود. با این حال، به دلیل اندازه بسیار زیاد پنل، وقتی از نزدیک می‌شوید، به راحتی می‌توان پیکسل‌های جداگانه را دید. با این حال، وقتی در نقطه شیرین آن (حدود 11.5 فوت از نمایشگر) می‌نشینید، همه چیز به طرز مسخره‌ای واضح به نظر می‌رسد و سرشار از جزئیات است. و حتی برای کسانی که خارج از مرکز هستند، به نظر می رسید هیچ کاهشی در روشنایی یا اشباع وجود ندارد.

در حالی که Neo QLED QN90F 26,999 دلاری سامسونگ دارای برچسب قیمتی است که تقریباً به اندازه تلویزیون Micro RGB 29,999 دلاری گران است، اما هنوز تفاوت بسیار واضحی در رنگ وجود دارد. Sam Rutherford for Engadget

البته، عیب بزرگ تلویزیون Micro RGB جدید سامسونگ این است که با قیمت 29,999 دلار، همه چیز را به جز The Wall (که با قیمت 40,000 دلار شروع می شود) ارزان جلوه می دهد. اما نکته جالب این است که وقتی با Neo QLED QN90F مقایسه می شود، که سامسونگ آن را نیز در اتاقی در همان نزدیکی به نمایش گذاشته بود، تفاوت در کیفیت و رنگ بلافاصله آشکار بود. این تا حدی باعث می شود که من تعجب کنم که چرا هر کسی که جیب های فوق العاده عمیقی دارد، فقط برای صرفه جویی در چند هزار دلار به دومی فکر می کند، زیرا وقتی آنها را از نزدیک می بینید، هیچ شکی وجود ندارد که کدام مجموعه برتر است.

متاسفانه، شکوه کامل Micro RGB به دلیل مشخصات بسیار محدودتر وب در سراسر اینترنت منتقل نمی شود. این یکی از آن چیزهایی است که باید خودتان آن را ببینید تا به طور کامل درک کنید. اما اگر شما از آن دسته افرادی هستید که پول کافی دارید که نیازی به اهمیت دادن به برچسب های قیمت ندارید، جدیدترین پرچمدار سامسونگ باید یک رقیب فوری به عنوان مرکز اصلی خانه مجلل شما باشد.