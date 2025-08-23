دولت ایالات متحده 10 درصد سهام اینتل را در اختیار می گیرد

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور، می‌گوید دولت ایالات متحده 10 درصد سهام سازنده تراشه اینتل را در اختیار می‌گیرد. ترامپ این خبر را در طول یک کنفرانس مطبوعاتی در روز جمعه به اشتراک گذاشت، اگرچه هنوز یک اعلامیه رسمی در راه است، رویترز گزارش می دهد. خبر طرحی برای تبدیل بودجه قانون CHIPS که قبلاً توسط اینتل وعده داده شده بود، به سهام در این شرکت برای اولین بار در اوایل ماه اوت گزارش شد.

به نظر می‌رسد ملاقات بین مدیرعامل اینتل، لیپ-بو تان و ترامپ پس از درخواست رئیس‌جمهور از تان برای استعفا، منبع این معامله باشد. ترامپ در جریان این کنفرانس مطبوعاتی گفت: "او در حالی وارد شد که می‌خواست شغل خود را حفظ کند و در نهایت 10 میلیارد دلار به ما برای ایالات متحده داد. بنابراین ما 10 میلیارد دلار به دست آوردیم."

رویترز می گوید بر اساس قیمت فعلی سهام اینتل، 10 درصد سهام حدود 10 میلیارد دلار ارزش خواهد داشت. نکته مهم این است که سرمایه گذاری دولت در اینتل به معنای دریافت پول رایگان نیست، بلکه دقیقا برعکس است. طبق اظهارات قبلی هوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی ایالات متحده، سهام دولت در اینتل نیز غیر قابل رای خواهد بود.

قرار بود اینتل تا 10.86 میلیارد دلار بودجه فدرال برای گسترش تجارت تولید تراشه خود در ایالات متحده به عنوان بخشی از قانون CHIPS دریافت کند. تان با توافق با این قرارداد، احتمالاً تلاش می‌کند اطمینان حاصل کند که این بودجه هنوز هم پرداخت می‌شود، یکی از چندین اقدام جدی برای حفظ اینتل. تان پس از بازنشستگی ناگهانی پت گلسینگر در سال 2024، عنوان مدیرعاملی را به دست گرفت. او از زمان به دست گرفتن این سمت، متعهد شده است که 20 درصد از نیروی کار اینتل را کاهش دهد. حتی با هزینه های کمتر و سرمایه گذاری تضمین شده، آینده این شرکت هنوز نامشخص است: گزارش شده است که اینتل برای ساخت تراشه های نسل بعدی Panther Lake خود در مقیاس بزرگ با مشکل مواجه است.

دولت ترامپ می‌گوید که به دنبال معاملات سهام مشابه با سایر دریافت کنندگان بودجه قانون CHIPS نخواهد بود. این امر آنها را از انجام ترتیبات مالی بی‌سابقه دیگر باز نداشته است. گزارش شده است که NVIDIA و AMD با دولت ایالات متحده قراردادی منعقد کرده‌اند که به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد تا در ازای 15 درصد از سود خود، محصولات خود را به چین صادر کنند.