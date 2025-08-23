Abxylute یک دستگاه دستی سه بعدی عجیب و غریب از اینتل و Tencent Games را با قیمت "زیر 1700 دلار" به فروش می رساند

همانطور که رونق رایانه های شخصی دستی آغاز شده است، شرکت ها سعی کرده اند مرزهای فرم فاکتور Steam Deck را که Valve به محبوبیت آن کمک کرد، جابجا کنند. Lenovo سعی کرد کنترلرهای جداشدنی. Acer در حال تلاش برای یک صفحه نمایش 11 اینچی است. و Abxylute ظاهراً هر دوی آنها (و کمی بیشتر) را در Abxylute 3D One ترکیب می کند، که The Verge گزارش می دهد دارای یک صفحه نمایش سه بعدی 11 اینچی بدون عینک و کنترلرهای جداشدنی است، همه با قیمت "زیر 1700 دلار".

Abxylute 3D One بر اساس یک نمونه اولیه سخت افزاری ساخته شده است که به طور مشترک توسط اینتل و Tencent توسعه یافته است و این شرکت ها آن را در CES 2025 به نمایش گذاشتند. این نمونه اولیه، با نام "Sunday Dragon 3D One"، دارای صفحه نمایشی بود که از ردیابی چشم برای دستیابی به اثر سه بعدی خود استفاده می کرد. به نظر می رسد نسخه ای که Abxylute می فروشد، کم و بیش همان ویژگی ها را ارائه می دهد، با یک تراشه Intel Lunar Lake، 32 گیگابایت رم LPDDR5X، یک صفحه نمایش 120 هرتزی و یک پایه داخلی.

کنترلرهای Abxylute 3D One می توانند مانند Joy-Cons جدا شوند، که باعث می شود شبیه یک Surface Pro حجیم به نظر برسد. Abxylute

"Abxylute ادعا می کند که این محصول به طور خاص برای ارائه سه بعدی برای 50 بازی برتر Steam بهینه شده است،" The Verge می نویسد ، اگرچه اگر ناامید باشید، می توان از آن برای کارهای بیشتری از بازی نیز استفاده کرد. Abxylute 3D One شامل نرم افزاری برای تبدیل عکس ها و فیلم های دو بعدی به سه بعدی و یک صفحه کلید جداشدنی همراه با یک ترک پد خواهد بود.

هیچ بخشی از آنچه Abxylute در اینجا ارائه می دهد به نظر نمی رسد چندان کاربردی باشد، اما اگر 3D را دوست دارید و به رویکرد حداکثری شرکت علاقه مند هستید، می توانید معامله خوبی انجام دهید. قیمت پایه دستگاه دستی 11 اینچی Acer، Acer Nitro Blaze 11، از 1100 دلار شروع می شود. یک لپ‌تاپ سه بعدی مانند ASUS ProArt Studiobook 16 از 2000 دلار شروع می شود. Abxylute 3D One می تواند ویژگی های هر دو را با قیمتی نسبتاً معقول در وسط تخمین بزند.

این ممکن است این واقعیت را جبران نکند که به نظر می رسد برای نگه داشتن بیش از 30 دقیقه در یک زمان بسیار سنگین است، اما می توانید این موضوع را خودتان آزمایش کنید زمانی که Abxylute 3D One در "اواخر سپتامبر یا اوایل اکتبر" به فروش می رسد.