دولت ایالات متحده در حال گرفتن 8.9 میلیارد دلار سهام در اینتل است

رئیس جمهور دونالد ترامپ می گوید دولت ایالات متحده در حال گرفتن 10 درصد سهام در شرکت سازنده تراشه اینتل است. ترامپ این خبر را در طول یک کنفرانس خبری در روز جمعه به اشتراک گذاشت، اگرچه هنوز یک اطلاعیه رسمی در راه است، رویترز گزارش می دهد. خبر مربوط به برنامه تبدیل بودجه وعده داده شده قانون CHIPS اینتل به سهام در این شرکت برای اولین بار در اوایل ماه اوت گزارش شد.

به نظر می رسد یک جلسه بین لیپ-بو تان، مدیر عامل اینتل و ترامپ، پس از درخواست ترامپ از تان برای استعفا، منبع این توافق باشد. ترامپ در کنفرانس خبری به اشتراک گذاشت: "او با این خواسته وارد شد که شغل خود را حفظ کند و در نهایت 10 میلیارد دلار به ایالات متحده داد. بنابراین ما 10 میلیارد دلار برداشت کردیم."

اینتل بعداً جزئیات بیشتری را در مورد سرمایه گذاری اعلام کرد. این شرکت در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که دولت "8.9 میلیارد دلار در سهام عادی اینتل سرمایه گذاری خواهد کرد." این افزوده است که این سهام از 5.7 میلیارد دلار بودجه ای که قبلاً به عنوان بخشی از قانون CHIPS اختصاص داده شده بود و 3.2 میلیارد دلار به عنوان بخشی از برنامه Secure Enclave اهدا شده است، تأمین می شود. اینتل قبلاً 2.2 میلیارد دلار کمک هزینه CHIPS دریافت کرده بود که کل هزینه دولت برای سازنده تراشه را به 11.1 میلیارد دلار می رساند. دولت 20.47 دلار به ازای هر سهم پرداخت کرد و کل سرمایه گذاری را معادل 9.9 درصد سهام شرکت کرد.

توجه به این نکته مهم است که سرمایه گذاری دولت در اینتل مانند دریافت پول رایگان نیست، بلکه دقیقاً برعکس است. علیرغم اظهارات قبلی از هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی ایالات متحده، مبنی بر اینکه این سهام غیر رای است، سهام عادی دارای حق رای است. اینتل خاطرنشان می کند که این سرمایه گذاری غیرفعال خواهد بود، هیچ نماینده ای در هیئت مدیره نخواهد داشت و دولت موافقت کرده است که با هیئت مدیره خود "در مورد مسائلی که نیاز به تایید سهامداران دارد، با استثنائات محدود" رای دهد.

انتظار می رفت که اینتل تا 10.86 میلیارد دلار بودجه فدرال برای گسترش تجارت تولید تراشه خود در ایالات متحده به عنوان بخشی از قانون CHIPS دریافت کند. تان با توافق با این توافق، احتمالاً سعی می کند مطمئن شود که این بودجه هنوز هم پرداخت می شود، یکی از چندین اقدام شدید برای شناور نگه داشتن اینتل. تان پس از بازنشستگی ناگهانی پت گلسینگر در سال 2024، عنوان مدیر عامل را به دست گرفت. از زمان تصدی، او قبلاً متعهد شده است که نیروی کار اینتل را 20 درصد کاهش دهد. حتی با هزینه های کمتر و سرمایه گذاری تضمین شده، آینده این شرکت هنوز نامشخص است: گزارش شده است که اینتل در تلاش است تا تراشه های نسل بعدی پلنگ لیک خود را در مقیاس بزرگ تولید کند.

دولت ترامپ می گوید که به دنبال معاملات سهام مشابه با سایر دریافت کنندگان بودجه قانون CHIPS نخواهد بود. این امر آنها را از انجام ترتیبات مالی بی سابقه دیگر باز نداشته است. گزارش شده است که NVIDIA و AMD با دولت ایالات متحده قراردادی منعقد کرده اند که به شرکت ها این امکان را می دهد تا در ازای 15 درصد از سود خود، محصولات خود را به چین صادر کنند.

به روز رسانی، 22 اوت، ساعت 6:20 بعد از ظهر به وقت شرقی: این داستان پس از انتشار با اطلاعات بیشتر در مورد این معامله از اینتل به روز شد و عنوان به رقم دلار تغییر یافت، نه مبلغ "10 درصد" که قبلاً ذکر شده بود. بخشی که به نقل از هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی ایالات متحده، می گوید که این سهام غیر رای است، نیز اصلاح شد تا جزئیات نهایی این معامله را منعکس کند.