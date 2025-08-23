اپل به دنبال استفاده از هوش مصنوعی جمینای گوگل برای سیری است

با این حال، گوگل تنها گزینهی روی میز اپل نیست. این شرکت پیش از این با شرکتهای پیشرو دیگری در حوزهی هوش مصنوعی، از جمله OpenAI و Anthropic، نیز وارد گفتگو شده بود. هر دوی این شرکتها در حال توسعهی نسخههایی از مدلهای خود برای اجرا روی سرورهای اختصاصی اپل بودهاند. این رویکرد چندجانبه نشان میدهد که اپل هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته و میان استفاده از یک راهکار شخص ثالث یا تکیه بر مدلهای زبان بزرگ (LLM) که به صورت داخلی توسعه داده، مردد است. اپل هماکنون چندین مدل LLM، چه داخلی و چه خارجی، را برای یافتن بهترین نتیجه برای کاربران خود آزمایش میکند.
تلاشهای اپل برای بازسازی سیری بسیار گستردهتر از یک بهروزرسانی ساده به نظر میرسد. کریگ فدریگی، مدیر ارشد مهندسی نرمافزار اپل، اخیرا این پروژه را «معماری نسل دوم سیری« نامید و تاکید کرد که این «بازنگری کامل» زیرساختهای لازم برای ویژگیهای پیشرفتهی هوش مصنوعی مانند قابلیتهای شخصیسازی وعده داده شده در Apple Intelligence برای iOS 18 را فراهم کرده است. فدریگی میگوید: «این بازسازی ما را در موقعیتی قرار داده که نه تنها آنچه را که معرفی کردیم ارائه دهیم، بلکه یک ارتقای بسیار بزرگتر از تصورات اولیهمان را نیز به ارمغان بیاوریم». هرچند در ابتدا به نظر میرسید اپل به همکاری با Anthropic تمایل دارد، اما هزینههای بالای این شرکت، اپل را به سمت بررسی سایر گزینهها سوق داد. در حال حاضر هیچ قرارداد قطعیای با گوگل، OpenAI یا Anthropic امضا نشده و شایعات از عرضهی نسخهی جدید سیری در بهار 2026 حکایت دارند.
