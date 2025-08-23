دونالد ترامپ از خرید ۱۰ درصد سهام اینتل خبر داد

این توافق در شرایطی شکل گرفت که اینتل دوران پرالتهابی را سپری می‌کند. لیپ-بو تان، مدیرعامل جدید اینتل که در سال 2024 جانشین پت گلسینجر شد، برای سروسامان دادن به اوضاع شرکت، اقدامات شدیدی را آغاز کرده است. او علاوه بر اعلام طرح کاهش 20 درصدی نیروی کار، حالا با تبدیل کمک مالی 10.86 میلیارد دلاری به سهام دولتی موافقت کرده تا سرمایه‌ی مورد نیاز برای توسعه‌ی خطوط تولید خود در آمریکا را حفظ کند. به نظر می‌رسد این معامله نقطه‌ی اوج دیداری پرتنش میان تان و ترامپ بوده است. رئیس‌جمهور پیش‌تر خواستار کناره‌گیری تان شده بود و پس از جلسه، در کنفرانس خبری خود گفت: «ما 10 میلیارد دلار به دست آوردیم».

مهم است بدانیم که این سهام دولتی، طبق اظهارات وزیر بازرگانی آمریکا، فاقد حق رای خواهد بود؛ بنابراین دولت نمی‌تواند در مدیریت داخلی اینتل دخالت کند. در واقع، این یک سرمایه‌گذاری استراتژیک از سوی دولت محسوب می‌شود. چالش‌های پیش روی اینتل اما فقط به مسائل مالی محدود نمی‌شود. گزارش‌های متعدد حاکی از آن است که این شرکت در تولید انبوه تراشه‌های نسل جدید Panther Lake با مشکل مواجه شده است؛ محصولی که موفقیت آن برای آینده‌ی اینتل حیاتی است. دولت ترامپ تاکید کرده که این نوع معامله‌ی سهامی با سایر شرکت‌های فناوری تکرار نخواهد شد. با این حال، دولت قراردادهای مالی دیگری نیز منعقد کرده است. گفته می‌شود انویدیا و AMD در توافقی متفاوت، پذیرفته‌اند در ازای کسب مجوز صادرات محصولاتشان به چین، 15 درصد از سود حاصل را به دولت بپردازند.

