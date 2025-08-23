گشت و گذار در شن و دریا، گله‌داری حیوانات و سایر بازی‌های مستقل جدید که ارزش بررسی دارند

به آخرین خلاصه ما از اتفاقات در حال وقوع در فضای بازی‌های مستقل خوش آمدید. به لطف گیمزکام، این هفته در آن قلمرو بسیار پرمشغله بوده است. قبل از اینکه چند مورد از نسخه‌های جدید این هفته و برخی از بسیاری از رونمایی‌های گیمزکام را بررسی کنیم، یک بازی وجود دارد که بالاتر از هیاهو قرار گرفته است تا جایی که بسیاری از اطلاعیه‌های کوچک‌تر را تحت‌الشعاع قرار داده است.

بله، Hollow Knight: Silksong تاریخ انتشار دارد و این تاریخ بسیار، بسیار نزدیک است. در واقع، 4 سپتامبر. برای همه توسعه‌دهندگانی که بازی‌هایشان تقریباً در همین زمان عرضه می‌شود، مانند Cronos: The New Dawn، Hell is Us، Baby Steps و حتی NBA 2K26، متاسفم. مطمئناً، Silksong ممکن است در درجه اول برای مخاطبان متفاوتی نسبت به آخرین نسخه از یک فرانچایز عظیم بسکتبال باشد، اما مدتی بخش زیادی از فضای بازی را به خود اختصاص خواهد داد. به همین ترتیب، برخی از توسعه‌دهندگان عرضه بازی‌های خود را به تعویق می‌اندازند تا به Silksong فضای کافی بدهند.

قرار بود CloverPit در 3 سپتامبر عرضه شود، اما دارد از سر راه Silksong کنار می‌رود. این بازی روگ‌لایک کثیف و مبتنی بر ماشین اسلات اکنون در 26 سپتامبر عرضه خواهد شد. توسعه‌دهنده Panik Arcade گفت: «ما قمار را دوست داریم، اما این یکی خیلی خطرناک است lol. ما می‌خواهیم به خودمان و طرفدارانمان فرصت دهیم تا از Silksong لذت ببریم، بنابراین چند هفته بعد عرضه می‌شویم و از این زمان برای بهبود بیشتر CloverPit استفاده خواهیم کرد.» در همین حال، Talegames انتشار نسخه 1.0 بازی RPG ماجراجویی خود به نام Faeland را به تعویق می‌اندازد و Aeternum Game Studios نیز یک Metroidvania به نام Aeterna Lucis را از سپتامبر به سال 2026 موکول می‌کند.

شکی نیست که عرضه Silksong اتفاق مهمی است. این بازی برای مدت زیادی پرطرفدارترین بازی در لیست آرزوهای Steam بوده است، تمرکز رویداد Xbox Ally مایکروسافت بوده و دنباله‌ای بر یک بازی مستقل پرفروش است که تاکنون بیش از 15 میلیون نسخه فروخته است. در هر صورت، به زودی خواهیم فهمید که آیا آن انتظار بسیار، بسیار طولانی ارزشش را داشت یا خیر. سال‌ها میم Silksong قطعاً ارزشش را داشت. اکنون قبل از هر نمایشگاهی به یک بازی دیگر با انتظار طولانی نیاز دارم تا درباره آن جوک بگویم.

انتشار‌های جدید

نمی‌دانم چرا اینقدر طول کشید تا این را امتحان کنم، اما این هفته PlayStation Portal خود را در کنار استخر ساختمانم آزمایش کردم و مشخص شد که Wi-Fi در آنجا به اندازه کافی قوی است که بتوانم از دستگاه دستی استفاده کنم. این مکان مناسبی برای بررسی Sword of the Sea بود که این هفته برای PS5 (از جمله در PlayStation Plus Extra و Premium) و PC عرضه شد.

من فقط یک ساعت یا بیشتر در این بازی 30 دلاری از Giant Squid وقت گذرانده‌ام، اما از رویکرد آرامش‌بخش برای کاوش در اینجا لذت می‌برم. همانطور که ممکن است از توسعه‌دهندگانی که روی The Pathless، Abzu و Journey کار کرده‌اند انتظار داشته باشید، حرکت در Sword of the Sea لذت‌بخش است. از تپه‌های شنی موج‌دار به پرواز در می‌آیید و ترفندهایی را انجام می‌دهید مثل اینکه در یک بازی SSX هستید و روی شن و آب با شمشیری گشت و گذار می‌کنید تا زندگی را به منظره بایر بازگردانید. Sword of the Sea بسیار زیباست و مطمئناً در روزهای آینده بیشتر در آن غرق خواهم شد.

صحبت از بازی‌هایی که زیبایی‌شناسی چشم‌نوازی دارند، Herdling یکی دیگر از عناوین کاوش و ماجراجویی است که این هفته منتشر شد. این یکی از Okomotive (Far: Changing Tides, Far: Lone Sails) و ناشر Panic است.

در اینجا، شما یک گله بی‌سروپا از جانوران را از طریق زمین‌های تپه‌ای به سمت قله یک کوه هدایت خواهید کرد. باید برخی از پازل‌های محیطی "سبک" را حل کنید و حتی در طول مسیر برخی از یورش‌ها را تحمل کنید. Herdling معمولاً 25 دلار قیمت دارد، اما 25 درصد تخفیف عرضه دارد. این بازی در Steam، Epic Games Store، PlayStation 5، Xbox Series X، Nintendo Switch و Switch 2 در دسترس است. در Game Pass Ultimate و PC Game Pass نیز وجود دارد.

با وجود Ball x Pit در راه، فکر می‌کردم که همه ما تا آینده قابل پیش‌بینی در مورد روگ‌لایت‌های سبک Breakout خیالمان راحت است. اما تیم سازنده Vampire Survivors گفت: نه به این زودی.

Poncle شاخه انتشاراتی خود را راه‌اندازی کرده است و دومین بازی‌ای که منتشر می‌کند (پس از Berserk or Die) Kill the Brickman از Doonutsaur است. Poncle این بازی را بدون هشدار قبلی این هفته در Steam و Xbox منتشر کرد و پنج دلار قیمت دارد.

شما گلوله‌های مختلفی را جمع‌آوری و تقویت می‌کنید که از آنها برای از بین بردن آجرها از فضای بیرونی استفاده می‌کنید. در تریلر یک دقیقه‌ای اتفاقات زیادی در حال وقوع است، اما من به ویژه عاشق این هستم که وقتی یک گلوله به برخی از آجرها برخورد می‌کند، "گریه" می‌کنند.

Discounty یک شبیه‌ساز زندگی در مورد مدیریت یک سوپرمارکت در یک شهر کوچک است. امیدوارم شما مالک سخاوتمندتری نسبت به متصدیان JoJa Mart در Stardew Valley باشید، اما همچنان باید با افرادی برخورد کنید که از تأثیر این کسب و کار بر شهرشان چندان خوشحال نیستند.

توسعه‌دهنده Crinkle Cut Games و ناشر PQube پیشنهاد می‌کنند که رازهایی برای کشف در Discounty وجود دارد که اکنون در Nintendo Switch، PS4، PS5، Xbox One، Xbox Series X/S، Steam و Epic Games Store در دسترس است. این بازی در تاریخ بعدی به GOG نیز خواهد آمد. قیمت این بازی معمولاً 20 دلار است، اگرچه 20 درصد تخفیف عرضه در رایانه شخصی وجود دارد.

در راه

ایگور بونیفاسیچ، خبرنگار ارشد Engadget، چند ساعتی را با Absolum، یک بازی بزن‌بکوب فانتزی با چرخش روگ‌لایت از توسعه‌دهندگان Guard Crush Games و Supamonk و ناشر Dotemu (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge، Streets of Rage 4) گذراند. من اکیداً توصیه می‌کنم نوشته او را بخوانید تا اطلاعات کامل را به دست آورید، زیرا Absolum یک لذت واقعی به نظر می‌رسد.

دموی این بازی در طول هرج و مرج اوایل ژوئن Summer Game Fest و Steam Next Fest از دستم در رفت، اما هنوز در دسترس است و من قطعاً آن را بررسی خواهم کرد تا قبل از رسیدن Absolum در 4 اکتبر، طعم آن را بچشم. این بازی برای Steam، Nintendo Switch، PS4 و PS5 عرضه می‌شود.

همانطور که در لایوبلاگ خود برای Gamescom Opening Night Live این هفته اشاره کردم، هر بازی جدید Ron Gilbert ارزش هیجان‌زده شدن را دارد. او کارگردان دو بازی اول Monkey Island و Return to Monkey Island و همچنین توسعه‌دهنده و تهیه‌کننده بسیاری از پروژه‌های دیگر در طول سال‌ها است. Death by Scrolling چیزی کاملاً متفاوت برای Gilbert است.

این یک روگ‌لایت عمودی و اکشن‌محور است که در آن باید زنده بمانید و به اندازه کافی طلا به دست آورید تا به یک قایقران باج دهید تا از زندگی پس از مرگ فرار کنید. ظاهر آن بسیار یادآور Stardew است، بنابراین اگر غارت معادن در آن بازی بیشتر از کشاورزی و ماهیگیری مورد علاقه شما بود، ممکن است این بازی مناسب شما باشد.

هنوز تاریخ انتشار برای Death by Scrolling وجود ندارد، که Gilbert کار بر روی آن را در سال 2019 آغاز کرد، اما گفته می‌شود که امسال عرضه می‌شود. در این میان، می‌توانید به‌روزرسانی‌های مربوط به توسعه بازی را در وبلاگ فوق‌العاده Gilbert بخوانید.

جالب است که در این هفته در Gamescom به دو پروژه مرتبط با John Carpenter اشاره شد. نه تنها نگاهی دیگر به John Carpenter’s Toxic Commando در طول Opening Night Live وجود داشت، بلکه رونمایی از Halloween the Game از IllFonic و ناشر Gun Interactive نیز وجود داشت.

Halloween the Game که قرار است در سال 2026 عرضه شود، از عناوینی مانند Friday the 13th: The Game (از همان تیم‌ها) و The Texas Chain Saw Massacre که توسط Gun منتشر شده، پیروی می‌کند. این بازی دارای یک حالت چندنفره ناهمزمان 1 در مقابل 4 است که در آن کوارتت باید از هر چیزی که در اختیار دارند - از استفاده از سلاح گرفته تا تماس با پلیس - برای زنده ماندن در برابر تهدید مایکل مایرز فناناپذیر استفاده کنند. این بازی یک جنبه تک‌نفره نیز خواهد داشت، زیرا شما می‌توانید قاتل زنجیره‌ای افسانه‌ای را در اقتباسی از داستان فیلم اصلی کنترل کنید. Halloween the Game برای PlayStation، Xbox، Steam و Epic Games Store عرضه می‌شود.

بازی در مورد مردی با کوله پشتی قهوه‌ای که خانه‌های حومه‌ای ویران و بیش از حد رشد کرده را به دنبال منابع ارزشمندی می‌گردد که می‌تواند به او کمک کند تا از دست انبوهی از زامبی‌ها در دوران پساآخرالزمانی جان سالم به در ببرد؟ البته باید Long Gone باشد! به چه بازی دیگری ممکن است فکر کنید؟

این یک ماجراجویی روایی خطی پیکسلی از Hillfort Games و ناشر Outersloth است (شاخه انتشاراتی Innersloth، استودیوی سازنده Among Us). به نظر می‌رسد توسعه‌دهندگان تحت تأثیر یک بازی کوچکی قرار گرفته‌اند که احتمالاً نام آن را شنیده‌اید... Gone Home، زیرا شما وسایل متعلق به افرادی را که قبلاً در این جهان زندگی می‌کردند بررسی می‌کنید و حقیقت آنچه اتفاق افتاده را می‌آموزید. در اینجا هیچ نبردی وجود ندارد. در عوض، برخوردهای زامبی‌ها نیازمند حل پازل هستند. هنوز پنجره انتشار برای این بازی اشاره و کلیک وجود ندارد که برای Steam عرضه می‌شود.

به طور مناسب، مدتی است که چشمم به Militsoner بوده است، بنابراین خوشحال شدم که شنیدم یک تست بازی دو هفته‌ای در Steam وجود دارد که برای همه باز است. این یک شبیه‌ساز همه‌جانبه است که در آن شما سعی خواهید کرد از یک شهر فرار کنید، اما ممکن است کار آسانی نباشد زیرا یک پلیس بزرگ وجود دارد که تمام حرکات شما را زیر نظر دارد. تست بازی به بخشی از شهر محدود می‌شود، اما من واقعاً مشتاق هستم که وارد آنجا شوم و بفهمم همه اینها در مورد چیست.

باید دستانم را بالا ببرم و اعتراف کنم که با Rusty Lake، سازنده بازی‌های پازلی آشنا نیستم. اما وقتی تریلر بازی بعدی آنها این هفته منتشر شد، من را کاملاً مجذوب کرد، زیرا Servant of the Lake بسیار، بسیار زیبا به نظر می‌رسد.

این یک ماجراجویی پازلی اشاره و کلیک است که در آن شما وظایفی را انجام می‌دهید که به ظاهر بی‌ضرر هستند، مانند صاف کردن قاب عکس‌ها تا کمک به آزمایش‌ها و نظافت پس از آن. شما به عنوان یک خانه‌دار یک ملک بازی می‌کنید، اما کاملاً مشخص نیست که آیا می‌توانید از آخر هفته جان سالم به در ببرید... Servant of the Lake در بهار سال 2026 برای Steam، Itch.io، iOS و Android عرضه می‌شود.

Awe Interactive، توسعه‌دهنده BPM: Bullets Per Minute، با یک شوتر ریتم‌محور دیگر بازگشته است، هرچند که دیدگاه آن از بالا به پایین است نه اول شخص. BPM Bitcrushed (که توسط Kwalee منتشر می‌شود) یک روگ‌لایت و کاوشگر زیرزمینی پیکسلی است که تیراندازی، پرش و جاخالی دادن را با ریتم هماهنگ می‌کند. سیاه‌چال‌ها به صورت تصادفی تولید می‌شوند و "تنوع گسترده‌ای از سلاح‌های قدرتمند، آیتم‌های منحصر به فرد و توانایی‌های مبتنی بر ریتم" برای کشف وجود دارد.

با این حال، چیزی که برای من جالب‌تر است این است که در کنار موسیقی متن خود بازی، می‌توانید آهنگ‌های خود را از طریق ویژگی موسیقی سفارشی بارگیری کنید. شاید تنظیم اکشن روی برخی از متال‌های آرام، کار را کمی آسان‌تر کند.

Couch Planes یک بازی مسابقه‌ای هواپیمایی آرکید از Skylab Interactive است که سال آینده برای Steam، Epic Games Store و کنسول‌ها عرضه می‌شود. چندین حالت مختلف، 15 نقشه با خطرات محیطی و تقویت‌کننده‌های قابل جمع‌آوری از جمله موشک‌های ردیاب، مین‌ها و افزایش سرعت وجود دارد. از چند نفره محلی چهار نفره و اکشن آنلاین 12 نفره پشتیبانی می‌کند.

از Starfox و Grand Theft Auto V گرفته تا The Falconeer و Microsoft Flight Simulator 2024، من هرگز در پرواز در بازی‌ها خوب نبوده‌ام. اما هی، به نظر می‌رسد Couch Planes می‌تواند اوقات خوشی را با دوستان سپری کند.

بیایید این نسخه گسترده پس از Gamescom از جمع‌بندی بازی‌های مستقل خود را با چیزی به پایان برسانیم که ممکن است برای من نباشد، اما می‌تواند برای شما باشد. Canvas City اولین پروژه از Disc 2 Games است که بازی را با کمک استودیوی Dredge، Black Salt Games، منتشر می‌کند.

بازی‌های تاکتیکی نوبتی معمولاً مورد علاقه من نیستند، اما همیشه حداقل تا حدی به بازی‌ای علاقه‌مند خواهم بود که در مورد گروهی از نوپاها است که علیه یک نیروی سرکوبگر شورش می‌کنند. در این مورد، شما رهبری اسکیت‌بازها و هنرمندان خیابانی را بر عهده خواهید گرفت که در یک "دنیای شهری پر جنب و جوش اما سرکوب شده" مبارزه می‌کنند (که کمی شبیه به Unbeatable به نظر می‌رسد، که این هفته تاریخ انتشار 6 نوامبر را دریافت کرد).

چیزی که توجه من را به خود جلب کرد این است که حرکت روان بخش اصلی بازی است. وقتی نوبت شما می‌شود، می‌توانید از ریل‌ها، رمپ‌ها و سایر قسمت‌های محیط برای انجام ترکیبی از ترفندها و حملات استفاده کنید. این اقدامات زنجیره‌ای نیز می‌توانند امتیاز سبک را برای شما به ارمغان بیاورند که می‌تواند توانایی‌های شما را افزایش دهد.

Disc 2 هنوز پنجره انتشار برای Canvas City را فاش نکرده است. این بازی برای Steam و Nintendo Switch در حال توسعه است.