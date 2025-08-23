متا مجوز فناوری تصویر و ویدیوی هوش مصنوعی میدجورنی را صادر می‌کند

متا قراردادی را با میدجورنی امضا کرده است، یک سرویس هوش مصنوعی که می‌تواند تصاویر و ویدیوها را از دستورالعمل‌های متنی تولید کند. به گفته الکساندر وانگ، مدیر ارشد هوش مصنوعی متا، متا در حال صدور مجوز "فناوری زیبایی‌شناختی" میدجورنی برای مدل‌ها و محصولات آینده خود است. وانگ افزود: «برای اطمینان از اینکه متا قادر است بهترین محصولات ممکن را برای مردم ارائه دهد، نیاز به اتخاذ رویکردی همه‌جانبه است. این به معنای استعداد در سطح جهانی، نقشه راه محاسباتی جاه‌طلبانه و همکاری با بهترین بازیکنان در سراسر صنعت است.»

1/ Today we’re proud to announce a partnership with @midjourney, to license their aesthetic technology for our future models and products, bringing beauty to billions. — Alexandr Wang (@alexandr_wang) August 22, 2025

این شرکت قبلاً تولیدکننده تصویر هوش مصنوعی و ویرایشگر ویدیوی هوش مصنوعی خود را راه‌اندازی کرده بود، اما فناوری میدجورنی می‌تواند به متا کمک کند تا خدماتی را ارائه دهد که واقعاً بتواند با رقبای خود مانند Sora OpenAI و Veo گوگل رقابت کند. میدجورنی V7 را در ماه ژوئن به عنوان مدل پیش‌فرض خود برای تولید تصویر معرفی کرد. این شرکت V7 را به عنوان یک مدل تولید تصویر هوش مصنوعی "کاملاً جدید" توصیف کرد که در پردازش دستورالعمل‌های متنی بسیار هوشمندتر از نسخه‌های قبلی خود است. این شرکت همچنین مدل ویدیویی V1 خود را منتشر کرد که به کاربران اجازه می‌دهد تصاویر تولید شده خود را همزمان به یک ویدیوی متحرک کوتاه تبدیل کنند. وانگ در X گفت: «ما از میدجورنی فوق‌العاده تحت تأثیر قرار گرفته‌ایم. آن‌ها شاهکارهای واقعی برتری فنی و زیبایی‌شناختی را به انجام رسانده‌اند و ما از همکاری نزدیک‌تر با آن‌ها هیجان‌زده هستیم.»

این مشارکت تنها آخرین اقدام متا در تلاش خود برای تشکیل یک آزمایشگاه هوش فوق‌العاده و تبدیل شدن به یک بازیگر اصلی در عرصه هوش مصنوعی است. مارک زاکربرگ به دنبال استخدام گسترده بود و توانست چندین بازیگر کلیدی از رقبا را متقاعد کند که به جای آن به شرکت او بپیوندند و به آن‌ها حقوق‌های هنگفت و پاداش‌های امضای قرارداد پیشنهاد کرد. وانگ پس از اینکه متا $14.8 میلیارد در Scale AI، شرکتی که او تأسیس کرد، سرمایه‌گذاری کرد، به دفتر ارشد هوش مصنوعی این شرکت تبدیل شد.