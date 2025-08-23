بلواسکای به دلیل قانون جدید تأیید سن، ایالت می‌سی‌سی‌پی را مسدود کرد

کاربران با آدرس IP ایالت می‌سی‌سی‌پی دیگر نمی‌توانند به اپلیکیشن بلواسکای دسترسی داشته باشند. این شبکه اجتماعی غیرمتمرکز در پستی توضیح داده است که قانون جدید تأیید سن می‌سی‌سی‌پی برای شبکه‌های اجتماعی «اساساً نحوه عملکرد آن را تغییر می‌دهد» و با تیم کوچک و منابع محدود آن امکان پذیر نخواهد بود.

بلواسکای می‌گوید در حالی که از قانون ایمنی آنلاین بریتانیا پیروی می‌کند، اما عملکرد آن با رویکرد می‌سی‌سی‌پی به تأیید سن بسیار متفاوت است. در بریتانیا، فقط در صورتی ملزم به بررسی سن کاربر است که به محتوا و ویژگی‌های خاصی دسترسی داشته باشد. با این حال، در می‌سی‌سی‌پی، تا زمانی که داده‌های حساسی را که ثابت کند چند سال دارد، ارائه ندهند، اجازه نمی‌دهد کسی به سرویس آن دسترسی داشته باشد. علاوه بر این، این پلتفرم ملزم به پیگیری این موضوع است که کدام کاربران زیر 18 سال هستند و مسئولیت اطمینان از این موضوع را بر عهده خواهد داشت که این کاربران نتوانند به "مطالب مضر" دسترسی داشته باشند. در اوایل این ماه، دادگاه عالی تصمیم گرفت مداخله نکند در این قانون‌گذاری، و اجازه داد به اجرا درآید.

این سرویس می‌گوید که منابع قابل توجهی برای ساختن «سیستم‌های تأیید، گردش کار رضایت والدین و زیرساخت‌های انطباق» مورد نیاز را ندارد. علاوه بر این، در صورت عدم انطباق دولت، می‌تواند تا 10000 دلار به ازای هر کاربر جریمه شود. از آنجایی که فقط شرکت‌های بزرگ فناوری می‌توانند هزینه‌های مرتبط با این الزامات را بپردازند، بلواسکای می‌گوید این «پویایی، پلتفرم‌های بزرگ فناوری موجود را مستحکم می‌کند و نوآوری و رقابتی را که به نفع کاربران است، خفه می‌کند».

بلواسکای اکنون به هر کاربری که از ایالت می‌سی‌سی‌پی به این سرویس دسترسی پیدا می‌کند، یادداشتی نشان می‌دهد و به آنها توضیح می‌دهد که چرا دیگر در این ایالت در دسترس نیست.