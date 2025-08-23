دوربین گیاه پیرانا HORI برای نینتندو سوییچ 2، در حال حاضر 33 درصد تخفیف دارد

با اینکه سوییچ 2 به تازگی عرضه شده، ما از همین حالا شاهد تخفیف هایی بر روی برخی از لوازم جانبی آن هستیم. یکی از جذاب ترین لوازم جانبی، دوربین گیاه پیرانا HORI است که در حال حاضر با قیمت تنها 40 دلار به فروش می رسد. این یعنی 20 دلار تخفیف و کمترین قیمت ثبت شده. این یک معامله خوب برای هر کسی است که می خواهد از قابلیت دوربین سوییچ 2 در بازی هایی مانند Mario Kart World و بازی شبیه ساز آتش اردوگاهی اخیراً منتشر شده استفاده کند.

این به طور خاص برای کنسول جدید نینتندو طراحی شده است، بنابراین یک کار بی‌دردسر است. در واقع با این فروش از دوربین رسمی سوییچ 2 ارزان تر است و ظاهر بسیار جذاب تری دارد. این یک گیاه پیرانا از فرنچایز ماریو است. ما آن را هنگام مواجهه با دستگاه، «یک اثر هنری» نامیدیم و این موضوع امروز نیز صادق است.

این وسیله نه تنها شیک است و بیشتر شبیه یک Amiibo است تا یک دوربین، بلکه کاملاً کاربردی است. گلدانی که گیاه پیرانا در آن قرار دارد هم به عنوان پایه و هم به عنوان افزونه USB برای دستگاه عمل می کند. خود گیاه از گلدان جدا می شود، بنابراین می توان از دوربین در حالت قابل حمل با قرار دادن آن در پورت USB در بالای کنسول استفاده کرد.

همچنین یک شاتر حریم خصوصی داخلی نیز وجود دارد. فقط دهان گیاه را ببندید تا لنز را بپوشانید. مشخصات واقعی دوربین در اینجا هیچ جایزه ای را برنده نخواهد شد، با نرخ فریم 30FPS و وضوح 640 x 480p. با این حال، این مقدار بیشتر از آن است که بتوانید تصاویری از سر شناور خود را همراهی کنید در حالی که کارت شما در پادشاهی قارچ مسابقه می دهد.

