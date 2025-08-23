Waymo اکنون میتواند خودروهای خودران خود را در شهر نیویورک آزمایش کند. اریک آدامز، شهردار، اعلام کرد. مقامات محلی مجوز لازم را برای آزمایش وسایل نقلیه خودران در بخشهایی از منهتن و مرکز شهر بروکلین به این شرکت دادهاند. این اولین مجوز برای "استقرار آزمایشی" خودروهای خودران است که این شهر صادر کرده است. Waymo تا اواخر سپتامبر 2025 قادر خواهد بود ناوگانی متشکل از حداکثر هشت وسیله نقلیه را در شهر مستقر کند. با این حال، در حال حاضر، این مجوز فقط به Waymo اجازه میدهد تا خودروهای خودران خود را با رانندگان پشت فرمان آزمایش کند.
این شرکت اعلام کرد اوایل امسال قصد دارد سیستم خودران خود را در 10 شهر جدید در سال 2025 آزمایش کند. در ماه ژوئن، درخواستی برای اجازه آزمایش خودروهای خودران خود در شهر نیویورک ارائه کرد به این امید که روزی بتواند خدمات حمل و نقل خودران خود را به سیب بزرگ بیاورد. لازم به ذکر است، در حالی که آدامز گفت که شهر اولین مجوز از این نوع را به Waymo داده است، این شرکت خودروهای خود را برای نقشه برداری از بخشهایی از شهر نیویورک در سال 2021 مستقر کرد.
طبق این مجوز، Waymo ملزم خواهد بود به طور مرتب دادههای جمعآوریشده از آزمایشهای خود را به وزارت حملونقل گزارش دهد تا تأیید کند که "به بهترین شیوههای صنعت در رابطه با امنیت سایبری پایبند است." پس از پایان دوره آزمایش آزمایشی در ماه سپتامبر، به Waymo فرصتی داده میشود تا برای تمدید آن درخواست دهد. با این حال، ممکن است مجبور شود مدتی به آزمایش آنها با اپراتورهای انسانی ادامه دهد: قانون ایالت نیویورک، بهرهبرداری از وسایل نقلیه بدون راننده پشت فرمان را ممنوع میکند، اما Waymo به فوربز گفت که برای تغییر این مقررات لابی میکند.