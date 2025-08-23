این پاوربانک مغناطیسی 5K Anker را در حالی که فقط 28 دلار به فروش می رسد، بردارید

پاوربانک Anker 621 MagGo is on sale for just $28 از طریق آمازون به فروش می رسد که 30 درصد تخفیف دارد. این معامله برای هر پنج رنگ اعمال می شود و گزینه های جذابی برای انتخاب وجود دارد.

این مدل خاص در لیست بهترین پاوربانک ها ما قرار نگرفت، اما بسیاری از محصولات دیگر Anker این کار را کردند. 621 MagGo مجهز به آهنرباهایی است که به پشت مدل‌های خاص iPhone متصل می‌شوند و شارژ کردن گوشی را در حین استفاده آسان می‌کند. این دستگاه 5000 میلی آمپر ساعتی می تواند جدیدترین پرچمدار iPhone 16 Pro Max را در صورت شارژ کامل تا حدود 60 درصد شارژ کند.

این یک دستگاه نازک و سبک است، بنابراین برای جیب ها، کیف ها، کوله پشتی ها و تقریباً هر جای دیگری عالی است. از طریق کابل USB-C موجود شارژ می شود.

به عنوان یک هشدار، Anker 621 MagGo به یک اتصال مغناطیسی از طریق خود تلفن هوشمند یا یک قاب مغناطیسی نیاز دارد. با قاب های غیر مغناطیسی کار نمی کند. همچنین کمی داغ می شود و به دمای داخلی تا 118 فارنهایت می رسد که می تواند چیزی باشد که در طول استفاده مراقب آن باشید.

دنبال کنید @EngadgetDeals در X برای آخرین تخفیف های فناوری و توصیه های خرید.