این اطلاعات جدید توسط افشاگر معتبر، Digital Chat Station، در شبکه اجتماعی Weibo منتشر شده است. طبق گفتههای او، مدلهای شیائومی 16، شیائومی 16 پرو و شیائومی 16 پرو مکس اولین گوشیهایی خواهند بود که از این تراشه پرچمدار اندرویدی بهره میبرند. این اتفاق چندان دور از انتظار نیست، چرا که شیائومی و کوالکام همواره رابطه نزدیکی با یکدیگر داشتهاند. در سالهای گذشته نیز پرچمداران شیائومی اغلب اولین دستگاههایی بودهاند که جدیدترین پردازندههای سری 8 اسنپدراگون را به کار گرفتهاند.
یک نمونه روشن از این همکاری، سری شیائومی 15 بود که در اکتبر 2024 با تراشه Snapdragon 8 Elite معرفی شد و توانست توجهات زیادی را به خود جلب کند. در سری جدید، مدل پرو مکس یک عضو کاملا جدید به شمار میرود که نشان از استراتژی تازه شیائومی دارد. شایعاتی نیز درباره یک مدل کامپکت به نام شیائومی 16 پرو مینی به گوش میرسد که در صورت عرضه، میتواند با باتری غولپیکر 6300 میلیآمپر ساعتی، قابلیت شارژ بیسیم و دوربین تلهفوتو پریسکوپی، معادلات بازار را تغییر دهد و در رقابت برای کسب عنوان بهترین گوشی شیائومی نقشی کلیدی ایفا کند.
البته باید به این نکته توجه داشت که تمام این اطلاعات در حال حاضر تنها بر اساس یک گزارش تایید نشده است و بهتر است با کمی احتیاط به آن نگاه کنیم. در اخبار مرتبط دیگر، گفته میشود که مدلهای شیائومی 16 و شیائومی 16 پرو قرار است بهبودهای بزرگی در بخش دوربین تجربه کنند. همچنین به نظر میرسد این شرکت در حال ایجاد تغییرات اساسی در جایگاه محصولات خود با عرضه کلی سری شیائومی 16 است و رویکرد جدیدی را در پیش گرفته است.
