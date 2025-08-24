بر اساس اطلاعاتی که در گزارشهای اخیر آمده، مدل استاندارد آنر GT 2 ممکن است به یک باتری غولپیکر با ظرفیت 8,800 میلیآمپرساعت مجهز شود. این ظرفیت در مقایسه با نسل اول این گوشی که باتری 7,200 میلیآمپرساعتی داشت، یک جهش بسیار بزرگ محسوب میشود. آنر پیش از این نیز گوشیهایی با باتری بزرگ مانند Honor Power با باتری 8,000 میلیآمپرساعتی و Honor X70 با باتری 8,300 میلیآمپرساعتی را در چین عرضه کرده بود. علاوه بر ظرفیت بالا، انتظار میرود این گوشی از شارژ سریع 100 واتی نیز پشتیبانی کند تا زمان شارژ شدن این باتری حجیم به حداقل برسد.
در بخش سختافزار، آنر GT 2 احتمالا یکی از اولین گوشیهایی خواهد بود که از تراشه نسل جدید کوالکام، یعنی اسنپدراگون 8 نسل 5، استفاده میکند. البته برخی گزارشها به احتمال استفاده از تراشه پرچمدار سال گذشته، یعنی اسنپدراگون 8 الیت، نیز اشاره کردهاند. در کنار این پردازنده قدرتمند، گفته میشود این گوشی با حداکثر 24 گیگابایت رم و 1 ترابایت حافظه داخلی عرضه خواهد شد که آن را به یک دستگاه بسیار سریع و کارآمد برای اجرای سنگینترین برنامهها و بازیها تبدیل میکند. این حجم از رم و حافظه داخلی معمولا در گوشیهای پرچمدار و گرانقیمت دیده میشود.
سایر مشخصات فاش شده از آنر GT 2 نیز بسیار امیدوارکننده به نظر میرسند. این گوشی احتمالا دارای یک صفحهنمایش 6.7 اینچی از نوع OLED LTPS با رزولوشن 1.5K خواهد بود که کیفیت تصویر بالایی را فراهم میکند. همچنین استفاده از فریم میانی فلزی و حسگر اثر انگشت اولتراسونیک زیر نمایشگر، به حس کیفیت و امنیت این دستگاه اضافه میکند. در مورد مدل پرو، یعنی GT 2 Pro، اطلاعات کمتری در دسترس است اما گفته میشود که این مدل به تراشه قدرتمندتر اسنپدراگون 8 الیت 2 مجهز خواهد شد. با این حال، باید توجه داشت که تمام این اطلاعات در حد شایعه هستند و برای تایید نهایی باید منتظر معرفی رسمی آنر باشیم تا ببینیم آیا سری آنر GT 2 میتوانند بهترین گوشی آنر در این محدوده قیمتی باشند یا نه.
منبع: GizmoChina
نوشته آنر GT 2 با رم ۲۴ گیگابایتی و باتری ۸۸۰۰ میلیآمپری راهی بازار میشود اولین بار در دیجیکالا مگ. پدیدار شد.
منبع متن: digikala