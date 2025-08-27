گوگل از نصب جانبی برنامه‌های تأیید نشده اندروید جلوگیری می‌کند

گوگل یک ویژگی ایمنی جدید را پیاده‌سازی می‌کند که از توسعه‌دهندگان می‌خواهد در صورت تمایل به اینکه کاربران اندروید بتوانند برنامه را به‌صورت جانبی نصب کنند هویت خود را تأیید کنند. این شرکت اعلام کرد که این تصمیم را پس از تجزیه و تحلیل اخیر گرفته است که نشان داد «بیش از 50 برابر بدافزار بیشتر از منابعی که از اینترنت بارگیری شده‌اند نسبت به برنامه‌های موجود در Google Play وجود دارد». با تأیید هویت یک توسعه‌دهنده، امیدوار است از کاربران در برابر «بازیگران مخرب که بدافزار و کلاهبرداری را گسترش می‌دهند» محافظت بهتری کند.

گوگل در اطلاعیه خود اعلام کرد که برای نصب برنامه‌ها بر روی دستگاه‌های اندرویدی دارای گواهی، باید توسط توسعه‌دهندگان تأیید شده ثبت شوند. تقریباً همه تلفن‌های اندرویدی در ایالات متحده و اروپا در صورت داشتن Google Play دارای گواهی هستند. این شرکت در حال حاضر یک کنسول توسعه‌دهنده جدید اندروید را به طور خاص برای توسعه‌دهندگانی که در خارج از فروشگاه برنامه‌های خود توزیع می‌کنند، ایجاد می‌کند تا بتوانند به سرعت هویت خود را احراز هویت کنند. توسعه‌دهندگان می‌توانند مراحل تأیید را در کنسول طی کنند و همچنین نام بسته‌های خود را ثبت کنند.

گوگل این فرآیند را به «بررسی مدارک شناسایی در فرودگاه» تشبیه کرد، به این معنا که فقط هویت توسعه‌دهنده یک برنامه را تأیید می‌کند، اما محتوای برنامه را بررسی نمی‌کند. این شرکت همچنین توضیح داد که فرآیند تأیید مانع از توزیع برنامه‌های خود در هر کجا که می‌خواهند، از جمله فروشگاه‌های برنامه‌هایی غیر از Google Play نمی‌شود.

الزام تأیید هویت توسعه‌دهنده از اواخر سال 2026 در برزیل، سنگاپور، اندونزی و تایلند آغاز می‌شود. یک عرضه جهانی در تاریخ بعدی دنبال خواهد شد.