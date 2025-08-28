YouTube TV به مشترکین هشدار می دهد که ممکن است کانال های Fox را از دست بدهند

YouTube TV به زودی ممکن است دسترسی به کانال های Fox را از دست بدهد. این شرکت در وبلاگ رسمی خود چند روز قبل از شروع فصل NFL 2025 اعلام کرد. این سرویس به کاربران هشدار داد که به طور فعال با Fox در حال مذاکره است، زیرا تاریخ تمدید مشارکت آنها نزدیک می شود، اما Fox ادعا می کند که مبلغی "بسیار بالاتر از آنچه شرکای دارای محتوای قابل مقایسه دریافت می کنند" را درخواست می کند. YouTube TV می گوید هدفش دستیابی به توافقی است که "ارزش محتوای آنها را منعکس کند و برای هر دو طرف منصفانه باشد" بدون اینکه این سرویس مجبور شود قیمت های خود را برای ارائه کانال های Fox افزایش دهد.

اگر هر دو طرف نتوانند تا ساعت 5 بعد از ظهر به وقت شرقی در 27 آگوست به توافق برسند، مشترکین دیگر نمی توانند به تمام برنامه های خبری و تجاری Fox و همچنین تمام رویدادهای ورزشی (مانند بازی های NFL) که در کانال های Fox پخش می شوند، دسترسی داشته باشند. محتوای کانال های ذخیره شده در کتابخانه آنها نیز ناپدید می شود. در صورتی که YouTube TV نتواند به توافقی با Fox دست یابد و کانال های این شبکه برای "مدت طولانی" در دسترس نباشند، به مشترکین 10 دلار اعتبار می دهد.

شایان ذکر است که سرویس پخش خود Fox، Fox One، در 21 آگوست آنلاین شد. این سرویس به مشترکین امکان دسترسی به تمام محتوای خبری، ورزشی و سرگرمی با نام تجاری Fox، از جمله تمام بازی های NFL و MLB پخش شده در شبکه های Fox را با 20 دلار در ماه می دهد. مشخص نیست که این موضوع چگونه بر NFL Sunday Ticket تأثیر می گذارد، که YouTube TV به طور انحصاری به عنوان یک افزونه با قیمت 34.50 دلار در ماه برای هشت ماه اول ارائه می دهد. این بسته ورزشی به مشترکین امکان دسترسی به بازی های فصل عادی NFL را می دهد که در کانال های محلی در منطقه کاربر پخش نمی شوند.

YouTube TV در گذشته هشدارهای مشابهی صادر کرده بود، زمانی که نتوانست به سرعت به توافقی با Disney برای کانال های خود و با Paramount برای CBS، CBS Sports و Nickelodeon در میان سایر دارایی های خود برسد. در هر دو مورد، YouTube توانست به توافقی با شرکت ها دست یابد تا به ارائه محتوای خود ادامه دهد.