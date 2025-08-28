فروش‌های روز کارگر شامل Apple MacBook Air M4 با کمترین قیمت ثبت شده است

اگر خرید یک MacBook جدید را به تعویق انداخته‌اید، امروز روز شانس شماست. در حال حاضر، MacBook Air M4 13 و 15 اینچی 2025 به لطف فروش‌های روز کارگر با کمترین قیمت ثبت شده در آمازون در دسترس هستند. مدل 13 اینچی انتخاب ما برای بهترین MacBook برای خرید در سال جاری است و همچنین یکی از بهترین لپ‌تاپ‌ها برای دانشجویان کالج است که به زودی به مدرسه باز می‌گردند.

می‌توانید MacBook Air M4 13 اینچی را با قیمت 799 دلار، به جای 999 دلار (20 درصد تخفیف) خریداری کنید. این مدل با 16 گیگابایت رم و 256 گیگابایت SSD ارائه می‌شود. همچنین می‌توانید 512 گیگابایت SSD را با قیمت 999 دلار، به جای 1199 دلار (کمترین قیمت ثبت شده دیگر) یا 24 گیگابایت رم و 512 گیگابایت SSD را با قیمت 1199 دلار، به جای 1399 دلار ارتقا دهید.

سپس MacBook Air M4 15 اینچی وجود دارد که ارزان‌ترین مدل آن با قیمت 999 دلار به فروش می‌رسد که از 1199 دلار کاهش یافته است. این تخفیف 17 درصدی بهترین معامله‌ای است که از زمان عرضه این دو در ماه مارس دیده‌ایم. همانند مدل 13 اینچی، گزینه 16 گیگابایت و 512 گیگابایت SSD نیز کمترین قیمت ثبت شده است و از 1399 دلار به 1199 دلار کاهش یافته است. سپس ارتقاء 24 گیگابایتی وجود دارد که 1399 دلار است و از 1599 دلار کاهش یافته است.

ما از طرفداران بزرگ MacBook Air M4 هستیم و در بررسی خود به آن امتیاز 92 دادیم. بخشی از این موضوع ناشی از قیمت اولیه پایین‌تر MacBook نسبت به مدل‌های قبلی است. مدل‌های 2025 همچنین به لطف تراشه M4 یک افزایش سرعت دریافت می‌کنند و بسیار نازک با ضخامت 0.44 اینچ هستند. هیچ یک از مدل‌های 13 یا 15 اینچی شما را به زحمت نمی‌اندازند و به ترتیب 2.7 پوند و 3.2 پوند وزن دارند. به علاوه، هر دو عمر باتری بسیار خوبی دارند و بیش از 18 ساعت هنگام پخش یک ویدیو HD دوام می‌آورند.

تفاوت‌های عمده در مدل 15 اینچی بیشتر به اندازه برمی‌گردد. صفحه نمایش بزرگتر است، همچنین ترک‌پد آن نیز بزرگتر است. غیر از این، بلندگوهای بهتری نسبت به برادر 13 اینچی خود ارائه می‌دهد.

پوشش ما از بهترین معاملات اپل را برای تخفیف‌های بیشتر بررسی کنید و در X برای آخرین معاملات فناوری و توصیه‌های خرید،EngadgetDeals@ را دنبال کنید.