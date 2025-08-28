افزودن ابزارهای ویرایش بیشتر به تولید تصویر جمنای

جمنای گوگل در حال دریافت ویژگی‌های جدیدی برای ویرایش تصاویر با هوش مصنوعی است. آخرین مدل ویرایش تصویر، کار تیم هوش مصنوعی دیپ‌مایند است و این به‌روزرسانی‌ها از امروز در اپلیکیشن جمنای در دسترس خواهند بود. گوگل خاطرنشان کرد که تمام تصاویر تولید شده یا ویرایش شده در جمنای، به‌طور آشکار و دیجیتالی واترمارک می‌شوند تا نشان دهند که با هوش مصنوعی ایجاد شده‌اند.

اولین جنبه از مدل ویرایش جدید، ثبات را در نسخه‌های مختلف یک تصویر ارائه می‌دهد. این مدل به‌طور خاص بر روی یکسان نگه داشتن ظاهر کاراکترهای انسانی در حین ایجاد تغییرات بیشتر در تصاویر بصری اطراف متمرکز است، با این ایده که افراد می‌توانند تصویری از شخصی را آپلود کنند و همچنان با واقعیت مطابقت داشته باشد، زیرا خود را در تنظیمات یا لباس‌های مختلف با هوش مصنوعی قرار می‌دهند.

بخش دوم این مدل شامل گزینه‌های ویرایش تصویر پیشرفته است. این ویژگی‌ها شامل توانایی ترکیب دو تصویر از پیش موجود جداگانه در یک صحنه جدید، استفاده از یک ویژگی بصری از یک تصویر موجود به‌عنوان یک اعلان جدید یا عنصر طراحی جدید، و ویرایش چند مرحله‌ای است که در آن اجزای منفرد یک تصویر می‌توانند به صورت متوالی تغییر کنند بدون از دست دادن به‌روزرسانی‌های انباشته شده.