آف ویژه 30 دلاری آمازون برای Kindle Colorsoft با حافظه 16 گیگابایتی، پیش از تعطیلات آخر هفته روز کارگر

شاید احساس کنید وقت آن رسیده که کتابخوان الکترونیکی خود را ارتقا دهید یا حتی اولین کتابخوان خود را بخرید، به خصوص اگر امیدوارید در تعطیلات آخر هفته روز کارگر به مطالعه بپردازید. از طرف دیگر، ممکن است به دنبال راهی برای خواندن کمیک های دیجیتال بدون حواس پرتی تبلت های iOS یا Android باشید. در چنین مواردی، ممکن است ارزش داشته باشد که Kindle Colorsoft آمازون را در نظر بگیرید که در حال حاضر 30 دلار تخفیف با قیمت 220 دلار دارد.

این کمترین قیمت ثبت شده برای این مدل خاص است که 16 گیگابایت حافظه دارد - نصف نسخه Signature Edition. این نسخه همچنین فاقد نور جلوی خودکار و شارژ بی سیم موجود در نسخه Signature Edition است که 280 دلار قیمت دارد.

در بررسی ما از Kindle Colorsoft Signature Edition (که در غیر این صورت با نسخه ای که در حال حاضر در حراج است یکسان است)، آن را به عنوان "Kindle خوب" توصیف کردیم که با آن "آمازون در نهایت یک حفره آشکار در مجموعه کتابخوان های الکترونیکی خود را پر کرده است." زمان بارگذاری سریع و ورق زدن صفحات و قابلیت بزرگنمایی با دو انگشت، نکات برجسته قطعی هستند، در حالی که خوشحال بودیم که آمازون برای خاموش کردن تبلیغات صفحه قفل، هزینه اضافی دریافت نمی کند.

Kindle Colorsoft دارای یک صفحه نمایش رنگی E Ink هفت اینچی با تراکم پیکسلی 300 ppi برای محتوای سیاه و سفید و 150 ppi برای محتوای رنگی است. آمازون ادعا می کند که این کتابخوان الکترونیکی می تواند تا هشت هفته با یک بار شارژ کار کند و دارای رتبه ضد آب IPX8 است (این شرکت می گوید که می تواند غوطه ور شدن در 2 متر آب شیرین را به مدت 60 دقیقه تحمل کند). همچنین از کتاب صوتی پشتیبانی می کند.

یکی از اصلی ترین معایب ما این بود که دستگاه گران بود، اما این تخفیف تا حدودی این نگرانی را کاهش می دهد. همچنین احساس کردیم که هنگام خواندن متن سیاه و سفید، افت جزئی در وضوح و کنتراست وجود دارد. در هر صورت، اگر یک کتابخوان الکترونیکی رنگی مورد علاقه شماست، Kindle Colorsoft یک گزینه خوب است، به خصوص با این قیمت.

