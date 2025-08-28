جدیدترین لپ تاپ ماژولار Framework 16 شامل NVIDIA GeForce RTX 5070 است

یک نسخه جدید از لپ تاپ محبوب Framework 16 برای پیش‌سفارش در حال حاضر در دسترس است، و این یک خبر خوب است. مدل جدید دارای مشخصات سطح بالا است، با گنجاندن پردازنده گرافیکی NVIDIA GeForce RTX 5070 و پردازنده‌های سری AMD Ryzen AI 300.

ما عاشق ماهیت ماژولار تکرار قبلی بودیم، اما گفتیم که قطعات داخلی کمی ضعیف برای گیمرهای جدی بودند. به نظر می رسد که این موضوع در اینجا برطرف شده است.

این شرکت همچنین ماژول گرافیکی مجهز به NVIDIA را به طور کامل با نسخه‌های قبلی سازگار کرده است، بنابراین دارندگان فعلی لپ تاپ 16 مدل 2024 می توانند به جای خرید یک کامپیوتر کاملاً جدید، آن را تهیه کنند. این شرکت وعده افزایش 30 تا 40 درصدی نرخ فریم بازی را در مقایسه با ماژول Radeon RX که با مدل قبلی عرضه شد، می دهد.

این شرکت همچنین سیستم حرارتی را به روز کرده است، با طراحی مجدد پره های فن برای کاهش صدا. این یکی دیگر از شکایات اصلی ما در مورد نسخه قبلی بود، بنابراین یک تغییر خوشایند است.

Framework

مصرف کنندگان می توانند از بین چند مدل AMD Ryzen AI 300 Series انتخاب کنند. گزینه های 8 هسته ای Ryzen 7 و 12 هسته ای Ryzen 9 وجود دارد که هر دو با TDP پایدار 45 وات کار می کنند. ماژول مادربرد به روز شده است تا از چهار خروجی نمایشگر همزمان پشتیبانی کند و هم حافظه ذخیره سازی و هم حافظه قابل ارتقا هستند. کاربران می توانند رم را تا 96 گیگابایت و حافظه را تا 10 ترابایت افزایش دهند.

لپ تاپ جدید Framework 16 همچنین با یک آداپتور برق بازطراحی شده عرضه می شود که آداپتور پیش فرض از این به بعد خواهد بود. این ممکن است اولین لپ‌تاپی باشد که دارای آداپتور USB-C با توان 240 وات است، که باید به کاربران اجازه دهد سیستم را در بار کامل پایدار بدون تخلیه زیاد باتری اجرا کنند.

سایر ارتقاها شامل یک وب کم جدید، یک پوشش بالایی آلومینیومی CNC بازسازی شده و چندین طرح صفحه کلید جدید است. همانطور که قبلا ذکر شد، پیش‌سفارش‌ها هم‌اکنون باز هستند. قیمت ها از 1500 دلار شروع می شود و محموله ها در ماه نوامبر ارسال می شوند. این شرکت همچنین قیمت تکرار قبلی لپ تاپ 16 را به 1300 دلار کاهش داده است.