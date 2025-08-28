به اندازه کافی مناسب، تیم پشت با احتیاط قدم برمیدارد. این شبیهساز پیادهروی قبلاً قرار بود در 8 سپتامبر برای PS5 و Steam عرضه شود، اما باعث شد ناشر Devolver Digital (و توسعهدهندگان Bennett Foddy، Gabe Cuzzillo و Maxi Boch) بازی خود را تا 23 سپتامبر به تعویق بیاندازند.
آنها این اطلاعیه را با کمک یک کلیپ خندهدار منتشر کردند که در آن شخصیت اصلی Baby Steps ، نیت، در تلاش است تا یک ماکت از Hornet در Silksong's را بالا ببرد، اما ناگزیر در خاک میافتد. Devolver در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: "نیت، پسر ناموفق محتاط و یکسرهپوش که در قلب ماجراجویی غریب در شبیهساز پیادهروی واقعی Baby Steps قرار دارد، پس از تلاش برای صعود به بزرگترین چالش خود، یعنی عرضه در هفته پس از تاریخ انتشار غافلگیرکننده Hollow Knight: Silksong's ، زمین خورد."
Baby Steps یک جانشین معنوی برای بازی کلاسیک و خشمآور Foddy's به نام QWOP است، به این معنی که شما کنترل دانه به دانه پاهای نیت را در دست میگیرید تا به او کمک کنید از یک کوه بالا برود. من مشتاقانه منتظر نسخه کامل بازی بودهام - به خصوص پس از لذت بردن از حماقت نسخه آزمایشی - اما از منتظر ماندن چند هفته بیشتر برای آن ناراحت نیستم.
چندین توسعهدهنده و ناشر مستقل دیگر برای جلوگیری از بلعیده شدن توسط گفتمان Silksong . بازی روگلایت CloverPit با مضمون ترسناک و اسلات ماشین و بازی تاکتیکی نقشآفرینی Demonshool به ترتیب از 3 سپتامبر به 26 سپتامبر و 19 نوامبر منتقل شدهاند، در حالی که نسخه 1.0 بازی نقشآفرینی ماجراجویی Faeland و یک مترویدوانیا به نام Aeterna Lucis دیگر تاریخ انتشار ثابتی ندارند. با این حال، Bloober Team با که هنوز برای 5 سپتامبر تنظیم شده است، به مسیر خود ادامه میدهد و Rogue Factor نیز همین کار را با Hell is Us (4 سپتامبر) انجام میدهد.
این تأخیرها یادآور گزارشهایی است مبنی بر اینکه ناشران و توسعهدهندگان از اعلام هرگونه تاریخ انتشار پاییزه برای بازیهای خود به دلیل ترس از خرد شدن توسط Grand Theft Auto VI، که قرار بود تا پایان سال عرضه شود، خودداری میکردند. اما Devlover میگوید که از آن بلاکباستر خاص نمیترسد - که یک بازی را در همان روز GTA VI منتشر کند. با این حال، به نظر میرسد Silksong حریفی بسیار قدرتمندتر برای Baby Steps باشد.