Hollow Knight: Silksong تاریخ انتشار باعث تأخیر دیگری در بازی شد، در حالی که Baby Steps به عقب بازمی‌گردد

به اندازه کافی مناسب، تیم پشت Baby Steps با احتیاط قدم برمی‌دارد. این شبیه‌ساز پیاده‌روی قبلاً قرار بود در 8 سپتامبر برای PS5 و Steam عرضه شود، اما Hollow Knight: Silksong 's تاریخ انتشار قریب الوقوع 4 سپتامبر باعث شد ناشر Devolver Digital (و توسعه‌دهندگان Bennett Foddy، Gabe Cuzzillo و Maxi Boch) بازی خود را تا 23 سپتامبر به تعویق بیاندازند.

آنها این اطلاعیه را با کمک یک کلیپ خنده‌دار منتشر کردند که در آن شخصیت اصلی Baby Steps ، نیت، در تلاش است تا یک ماکت از Hornet در Silksong's را بالا ببرد، اما ناگزیر در خاک می‌افتد. Devolver در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: "نیت، پسر ناموفق محتاط و یکسره‌پوش که در قلب ماجراجویی غریب در شبیه‌ساز پیاده‌روی واقعی Baby Steps قرار دارد، پس از تلاش برای صعود به بزرگترین چالش خود، یعنی عرضه در هفته پس از تاریخ انتشار غافلگیرکننده Hollow Knight: Silksong's ، زمین خورد."

Baby Steps یک جانشین معنوی برای بازی کلاسیک و خشم‌آور Foddy's به نام QWOP است، به این معنی که شما کنترل دانه به دانه پاهای نیت را در دست می‌گیرید تا به او کمک کنید از یک کوه بالا برود. من مشتاقانه منتظر نسخه کامل بازی بوده‌ام - به خصوص پس از لذت بردن از حماقت نسخه آزمایشی - اما از منتظر ماندن چند هفته بیشتر برای آن ناراحت نیستم.

چندین توسعه‌دهنده و ناشر مستقل دیگر برای جلوگیری از بلعیده شدن توسط گفتمان Silksong بازی‌های خود را به تعویق انداخته‌اند . بازی روگ‌لایت CloverPit با مضمون ترسناک و اسلات ماشین و بازی تاکتیکی نقش‌آفرینی Demonshool به ترتیب از 3 سپتامبر به 26 سپتامبر و 19 نوامبر منتقل شده‌اند، در حالی که نسخه 1.0 بازی نقش‌آفرینی ماجراجویی Faeland و یک مترویدوانیا به نام Aeterna Lucis دیگر تاریخ انتشار ثابتی ندارند. با این حال، Bloober Team با Cronos: The New Dawn که هنوز برای 5 سپتامبر تنظیم شده است، به مسیر خود ادامه می‌دهد و Rogue Factor نیز همین کار را با Hell is Us (4 سپتامبر) انجام می‌دهد.