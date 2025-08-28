AT&T مجوزهای طیف به ارزش 23 میلیارد دلار را از EchoStar خریداری می‌کند

AT&T در نظر دارد مجوزهای طیف به ارزش 23 میلیارد دلار را از EchoStar، شرکت مادر Dish Network، Sling TV و Boost Mobile، خریداری کند. این معامله باعث می‌شود که AT&T کنترل تقریباً 50 مگاهرتز از طیف باند پایین و باند میانی را به دست آورد، که فرکانس‌هایی هستند که معمولاً در شبکه‌های 5G و LTE استفاده می‌شوند.

EchoStar تحت فشار FCC بوده است تا طیف موجود در سبد خود را توسعه دهد یا به فکر فروش آن باشد . مقررات FCC رویکرد «استفاده کن یا از دست بده» را اتخاذ می‌کند تا اطمینان حاصل شود که مجوزهای طیفی که توسط دولت اعطا می‌شوند، در واقع منجر به خدمات واقعی برای مشتریان شوند و انبارداری طیف نباشند.

به عنوان بخشی از این توافق، AT&T و EchoStar قرارداد خدمات شبکه عمده فروشی بلندمدت خود را گسترش خواهند داد و به EchoStar اجازه می‌دهند به عنوان یک اپراتور شبکه تلفن همراه ترکیبی که تحت برند Boost Mobile خدمات ارائه می‌دهد، فعالیت کند. این بدان معناست که Boost Mobile عمدتاً به زیرساخت شبکه AT&T متکی خواهد بود، اگرچه مشتریان همچنان به شبکه T-Mobile دسترسی خواهند داشت. این توافق همچنین از Boost Mobile می‌خواهد تا عناصر زیرساخت سلولی محدود خود را کاهش دهد.

این مجوزها بیش از 400 بازار در ایالات متحده را پوشش می‌دهد و این شرکت می‌گوید قصد دارد در اسرع وقت شروع به استقرار این مجوزها کند. انتظار می‌رود این خرید در اواسط سال 2026 نهایی شود و مشروط به تاییدیه نظارتی است.