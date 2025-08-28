تنها یک، *ساعت را چک میکند*، ۱۵ سال از زمان انتشار آخرین بازی Skate میگذرد. اکنون، بالاخره تاریخ انتشار دسترسی زودهنگام برای skate. (با حروف کوچک و با یک نقطه در انتها) را داریم: ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵. نسخه دسترسی زودهنگام رایگان است و برای پلی استیشن 4، PS5، ایکس باکس وان، ایکس باکس سری X/S و رایانههای شخصی از طریق Steam، Epic Games Store و برنامه EA عرضه میشود.
اعلامیه امروز نه تنها تاریخ را به ما داد، بلکه اولین نگاهی به جلد و تریلر را نیز ارائه کرد. میتوانید همه آن را برای خودتان در کانال یوتیوب skate. ببینید.
در حالی که ۱۶ سپتامبر شاهد انتشار کامل skate. نخواهد بود، اما باید طعم فوقالعادهای از آنچه در San Vansterdam در انتظارمان است به ما بدهد. این بازی جهان باز است و تنظیمات آن شامل چهار محله متمایز است که توسط ارباب شرکتی ضد اسکیت بوردینگ، M-Corp، تسخیر شدهاند. اما اکنون، امپراتوری آن در حال فروپاشی است و اسکیتبازها برای بازی بیرون میآیند.
اگر بگوییم چهارمین قسمت از سری Skate مدتها در راه بوده، کمی اغراق است. Electronic Arts سه بازی اول این سری را بین سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۱۰ منتشر کرد. اما تا سال ۲۰۲۱ نبود که EA اعلام کرد استودیوی جدیدی به نام Full Circle ایجاد کرده است تا آخرین بازی Skate را توسعه دهد. بازی جدید skate. نیز یک عنوان رایگان با خدمات زنده با تراکنشهای خرد خواهد بود، هرچند بدون هیچ گونه عناصر پرداخت برای برد.