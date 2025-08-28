دادگاه آلمان حکم داد که اپل نمی تواند ساعت هوشمند خود را "خنثی از نظر کربن" بنامد

اپل در طول سال ها ادعاهای زیست محیطی نسبتاً بزرگی داشته است، و یکی از مواردی که باعث تعجب بیشتر شد این بود که مدل های منتخب Apple Watch Series 9 "خنثی از نظر کربن" هستند. این بیانیه در سال 2023 از سوی کارشناسان آب و هوا مورد انتقاد قرار گرفت و اکنون یک دادگاه منطقه ای در فرانکفورت، آلمان، این ادعا را بی اساس و نقض قوانین رقابت دانسته است . اگر این تصمیم پابرجا بماند، اپل ممکن است نیاز داشته باشد که زبان خود را برای ساعت هوشمند بازبینی کند.

دادگاه آلمان با کاشت درختان اکالیپتوس توسط اپل در پاراگوئه به عنوان جبران انتشار کربن مربوط به آن اپل واچ مشکل داشت. این دادگاه حکم داد که این طرح برای استحقاق ادعای "خنثی از نظر کربن" کافی نیست، زیرا "هیچ آینده امنی برای تداوم پروژه جنگلی وجود ندارد." دادگاه گفت که سه چهارم زمین مورد نظر فقط تا سال 2029 به اپل اجاره داده شده است و هیچ اطمینانی وجود ندارد که برنامه درختکاری پس از آن تاریخ چگونه یا کجا ادامه خواهد داشت.

"این وعده مصرف کنندگان را فریب می دهد، زیرا مبتنی بر طرح چشم پوشی کربن با یک پروژه جبرانی بی اثر است،" یورگن رش، مدیرعامل فدرال دویچه امولتهیلفه (DUH) که این پرونده را علیه اپل مطرح کرد، گفت.

نماینده ای از اپل به AppleInsider گفت: "ما قویاً با موضع DUH مخالفیم، که برخلاف استراتژی آب و هوایی اتحادیه اروپا و آلمان و اجماع علمی بین المللی گسترده است که هم کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و هم حذف کربن برای دستیابی به اهداف جهانی آب و هوایی ضروری است." این سخنگو تاکید کرد که این شرکت همچنان هدف قرار دادن تمام محصولات تا سال 2030 خنثی از نظر کربن باشد ، و افزود که "دادگاه به طور گسترده رویکرد دقیق ما را در قبال بی طرفی کربن تایید کرده است." اپل این فرصت را خواهد داشت که نسبت به این تصمیم تجدید نظر کند، که به نظر می رسد محتمل است، اگرچه هنوز هیچ اعلامیه عمومی صادر نشده است.