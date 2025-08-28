مدعیات افشاگرانه مبنی بر اینکه DOGE داده های تامین اجتماعی را در یک سرور ابری ناامن بارگذاری کرده است

چارلز بورخس، مدیر ارشد داده در اداره تامین اجتماعی (SSA)، یک شکایت افشاگرانه ارائه کرده است مبنی بر اینکه اعضای بخش بهره وری دولت (DOGE) در ماه ژوئن یک نسخه از یک پایگاه داده کلیدی تامین اجتماعی را در یک محیط ابری ناامن بارگذاری کرده اند، گزارش شده است. این ممکن است اطلاعات شخصی صدها میلیون آمریکایی را در معرض خطر قرار داده باشد. شکایت ادعا می کند که تحت نظارت مدیر ارشد اطلاعات SSA، آرام مقدسی، یک نسخه از اطلاعات تامین اجتماعی کشور در یک محیط ابری نگهداری می شد که فاقد هرگونه نظارت امنیتی یا رعایت پروتکل های امنیتی SSA بود. اطلاعات بارگذاری شده از پایگاه داده سیستم شناسایی عددی (Numident) بود و شامل نام، شماره تامین اجتماعی، محل و تاریخ تولد، شهروندی، نژاد، قومیت، آدرس و حتی نام والدین هر کسی است که تا به حال شماره تامین اجتماعی داشته است، حتی کسانی که دیگر زنده نیستند.

شکایت بیان می کند: "آقای بورخس نگرانی های خود را به طور داخلی با مقامات مختلف در دفتر مدیر ارشد اطلاعات (CIO) مطرح کرده است و تاکنون از هیچ اقدام اصلاحی مطلع نشده است. بنابراین او نگرانی های خود را از سر فوریت و وظیفه نسبت به مردم آمریکا بالا می برد." "اگر عوامل مخرب به این محیط ابری دسترسی پیدا کنند، آمریکایی ها ممکن است در معرض سرقت هویت گسترده قرار گیرند، ممکن است مزایای حیاتی مراقبت های بهداشتی و غذایی را از دست بدهند، و دولت ممکن است مسئول صدور مجدد شماره تامین اجتماعی جدید برای هر آمریکایی با هزینه زیادی باشد."

به گفته این شکایت، تاییدیه های کپی کردن پایگاه داده Numident، با وجود خطر عظیم افتادن این اطلاعات به دست افراد اشتباه، به سرعت تایید شد. مقدسی در یادداشتی نوشت: "من تشخیص داده ام که نیاز تجاری بالاتر از خطر امنیتی مرتبط با این پیاده سازی است و من تمام خطرات را می پذیرم." ادعا می شود که یکی دیگر از مقامات ارشد DOGE، مایکل روسو، تصمیم را در کمتر از نیم ساعت امضا کرده است. مقدسی قبل از پذیرش سمت CIO، برای رئیس بالفعل DOGE، ایلان ماسک در Neuralink و X کار می کرد.

نیک پرین، سخنگوی SSA، در بیانیه ای به نیویورک تایمز گفت که این سازمان "از هیچ گونه مصالحه ای در این محیط آگاه نیست" و "داده های ذکر شده در این شکایت در یک محیط دیرینه که توسط S.S.A استفاده می شود و از اینترنت جدا شده است، ذخیره می شود."

اینکه DOGE اصلاً باید به داده های حساس دسترسی داشته باشد، در اوایل سال جاری موضوع تنش در داخل دولت فدرال بود. چندین دادخواست سعی کردند DOGE را از دسترسی به داده های SSA، خزانه داری و دفتر مدیریت پرسنل مسدود کنند. از طریق به اصطلاح پرونده سایه، دادگاه عالی یک حکم دادگاه حوزه چهارم را که از جمع آوری داده های SSA توسط این سازمان جلوگیری می کرد، رد کرد. بورخس در میان دیگر ادعاهای خود، ادعا می کند که DOGE در طول دوره ممنوعیت، دسترسی مجدد به داده ها پیدا کرده است.



