شیائومی از آپدیت جذاب HyperOS 3 رونمایی کرد

یکی از مهم‌ترین پیشرفت‌ها در HyperOS 3، بهینه‌سازی عملکرد سیستم است. طبق ادعای شیائومی، عملکرد گیمینگ در این نسخه تا ۱۵ درصد افزایش یافته و هم‌زمان، مصرف انرژی پردازنده‌ی گرافیکی حدود ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است. این بهینه‌سازی‌ها تجربه‌ی روان‌تری را برای کاربران، به‌ویژه هنگام اجرای بازی‌های سنگین، فراهم می‌کند. همچنین، سرعت پاسخ‌دهی اپلیکیشن‌ها ۲۱ درصد بیشتر شده و بیش از ۱۰۰ انیمیشن جدید یا بهبودیافته به سیستم‌عامل اضافه شده تا تعامل با دستگاه حس بهتری داشته باشد.

در بخش طراحی، صفحه‌ی قفل HyperOS 3 کاملا بازطراحی شده و به کاربران اجازه می‌دهد تا با استفاده از عکس‌ها یا ویدیوهای شخصی خود، تم‌های منحصربه‌فردی برای پس‌زمینه‌ی صفحه‌ی قفل ایجاد کنند. از دیگر ویژگی‌های برجسته‌ی این نسخه می‌توان به قابلیت «سوپر آیلند» اشاره کرد که شباهت انکارناپذیری به داینامیک آیلند اپل دارد. این ویژگی به‌صورت یک حفره‌ی کپسولی در بالای نمایشگر ظاهر می‌شود و اعلان‌های مختلف سیستم را به شکلی پویا نمایش می‌دهد. علاوه بر این، امکان میرورینگ یا نمایش محتوای صفحه‌ی گوشی روی دستگاه‌های مک و آیپد نیز برای اولین بار به این رابط کاربری اضافه شده است.

شیائومی اعلام کرده است که نسخه‌ی آزمایشی HyperOS 3 در سه مرحله برای دستگاه‌های مختلف عرضه خواهد شد. مرحله‌ی اول از فردا برای دستگاه‌های زیر آغاز می‌شود: ردمی K80 Extreme Edition، ردمی K80 پرو، شیائومی ۱۵، شیائومی ۱۵ پرو، شیائومی ۱۵ اولترا، شیائومی 15S پرو، شیائومی پد ۷ پرو و شیائومی پد 7S پرو ۱۲.۵. مرحله‌ی دوم از ۱۷ سپتامبر (۲۶ شهریور) برای ردمی K Pad، ردمی K80، شیائومی میکس فلیپ ۲، شیائومی پد ۷، شیائومی پد ۷ اولترا و تلویزیون‌های شیائومی S Pro Mini-LED و S Pro Mini-LED ۲۰۲۵ در دسترس خواهد بود. در نهایت، مرحله‌ی سوم از ۳۰ سپتامبر (۸ مهر) برای ردمی K70، ردمی K70 پرو، ردمی K70E، شیائومی ۱۴، شیائومی ۱۴ پرو، شیائومی ۱۴ اولترا، شیائومی میکس فلیپ، شیائومی میکس فولد ۴ و شیائومی پد 6S پرو ۱۲.۴ ارائه می‌شود.

منبع: notebookcheck

نوشته شیائومی از آپدیت جذاب HyperOS 3 رونمایی کرد اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala