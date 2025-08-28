اولین اسپیکر مهمانی مارشال، به طرز تعجب آوری شبیه به یک آمپلی فایر گیتار است

مارشال به تازگی اولین اسپیکر مهمانی خود، بروملی 750 را معرفی کرد. خیلی شبیه به یک آمپلی فایر گیتار به نظر می رسد، که با توجه به سابقه شرکت منطقی است. همچنین، آمپلی فایرهای ساز اساساً فقط بلندگوهای بزرگ هستند.

این اسپیکر بلوتوث شامل یک باتری قابل تعویض است که امکان استفاده بیش از 40 ساعت را قبل از نیاز به شارژ فراهم می کند. صدایی استریوفونیک 360 درجه تولید می کند که به گفته مارشال "راه خود را در میان هر جمعیتی پیدا می کند." همچنین دارای یک "دکمه شخصیت صدا" است که تن را از شفاف به قدرتمند تغییر می دهد، اولی برای داخل خانه و دومی برای فضای باز عالی است.

به همین منظور، این بلندگو دارای رتبه مقاومت در برابر آب IP54 است، بنابراین می تواند مقداری باران را تحمل کند. همچنین دارای نورپردازی صحنه یکپارچه است که بسیار جالب است و دسته ها و چرخ های داخلی برای حمل و نقل دارد. این یک اسپیکر مارشال است، بنابراین دو جک ترکیبی برای ورودی های میکروفون و ساز وجود دارد.

Bromley 750 در حال حاضر برای پیش‌سفارش در دسترس است، اما یک نکته مهم وجود دارد. این دستگاه گران است و 1300 دلار قیمت دارد. در 30 سپتامبر در خرده‌فروشی‌های منتخب در دسترس خواهد بود.