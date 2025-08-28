نسخه بتا عمومی 5 iOS 26 جدید اپل از راه رسید، آیا آیفون شما سازگار است؟ این لیست را بررسی کنید

رویداد آیفون 17 اپل دقیقاً دو هفته دیگر برگزار می‌شود و اعلامیه «شگفت‌انگیز» به‌طور رسمی برای سه‌شنبه، 9 سپتامبر امسال تأیید شده است. اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، این بدان معناست که احتمالاً یک هفته پس از رویداد، iOS 26 و iPadOS 26 را دانلود خواهیم کرد. هیجان زده شوید زیرا OS 26ها با ارتقاءهای بزرگی برای سیستم عامل های آیفون و آیپد شما ارائه می شوند. نام Liquid Glass را شنیده‌اید، درست است؟ این مانند نسخه بهتر اجرا شده Windows Vista و قطعا یکی از ویژگی های جالب تر است که پاییز امسال عرضه می شود. ما دو هفته را صرف تست درایو آن کردیم - می‌توانید پیش‌نمایش عملی iOS 26 ما را با جزئیات بررسی کنید، یا می‌توانید با دانلود و نصب نسخه بتا عمومی 5 خودتان آن را امتحان کنید. این نرم‌افزار یک تکرار پایدارتر از نسخه توسعه‌دهنده جداگانه است، که اخیراً به ایستگاه بین راهی بتا 8 رسید و چند ویژگی جذاب‌تر را ارائه می‌دهد که هنوز در نسخه عمومی در دسترس نیستند. (در حالی که نسخه بتا عمومی برای همه باز است و کاملاً پایدار است، همیشه به خاطر داشته باشید که درجه‌ای از خطر در نرم‌افزار بتا وجود دارد.) علاوه بر این، گزارش‌های معتبری وجود دارد مبنی بر اینکه iOS 26 می‌تواند ویژگی ترجمه زنده جدیدی را نیز برای AirPods به ارمغان بیاورد. مطمئن نیستید که آیا می‌خواهید امسال تلفن هوشمند یا تبلت خود را ارتقا دهید؟ نگران نباشید، ما به شما کمک می کنیم تا دریابید که آیا دستگاه های شما قادر به اجرای iOS 26 خواهند بود یا خیر.

در حالی که اپل سال گذشته هیچ آیفونی را از لیست واجد شرایط حذف نکرد، این مورد برای سال 2025 صادق نیست - چند مدل این بار حذف می شوند. همه مدل‌های آیفون 8 و آیفون X آخرین مدل‌هایی بودند که در سال 2023 حذف شدند، و امسال مدل‌های 2018 از قلم افتاده‌اند. اگر دستگاهی غیرقابل واجد شرایط دارید، نمی‌توانید iOS 26 را هنگام در دسترس قرار گرفتن در پاییز امسال دانلود کنید.

ما به این موضوع خواهیم رسید که کدام آیفون‌ها و آی‌پدها از iOS 26 و iPadOS 26 در سال جاری پشتیبانی می‌کنند. برای دیدن آنچه با جدیدترین سیستم‌عامل‌ها ارائه می‌شود، همه چیز اعلام شده در رویداد WWDC 9 ژوئن اپل را بررسی کنید. چیزی که نباید بلافاصله انتظار داشته باشید نسخه به روز شده سیری اپل است، اگرچه گزارش شده است که این شرکت در حال کار بر روی یک ربات چت هوش مصنوعی «خلاصه شده» برای رقابت با ChatGPT است.

این سه آیفون با iOS 26 سازگار نخواهند بود

برخلاف سال گذشته، چندین مدل آیفون واجد شرایط دانلود جدیدترین iOS در هنگام عرضه در ماه سپتامبر نخواهند بود. این سه مدل که برای اولین بار در سال 2018 منتشر شدند، به مهمانی iOS 26 نخواهند آمد:

آیفون XR

آیفون XS

آیفون XS Max

آیفون های سازگار با iOS 26

در حالی که ما هنوز نمی‌دانیم آیفون‌های جدیدی که اپل ماه آینده عرضه خواهد کرد چیست - اگرچه شایعاتی درباره آیفون 17 وجود دارد - اما از سایت اپل می‌دانیم که تلفن‌های فهرست‌شده در زیر با iOS 26 سازگار خواهند بود. اساساً، اگر آیفونی دارید که در سال 2019 یا بعد از آن عرضه شده است، مشکلی ندارید:

آیفون SE (نسل دوم یا جدیدتر)

آیفون 11

آیفون 11 پرو

آیفون 11 پرو مکس

آیفون 12

آیفون 12 مینی

آیفون 12 پرو

آیفون 12 پرو مکس

آیفون 13

آیفون 13 مینی

آیفون 13 پرو

آیفون 13 پرو مکس

آیفون 14

آیفون 14 پلاس

آیفون 14 پرو

آیفون 14 پرو مکس

آیفون 15

آیفون 15 پلاس

آیفون 15 پرو

آیفون 15 پرو مکس

آیفون 16

آیفون 16 پلاس

آیفون 16 پرو

آیفون 16 پرو مکس

آیفون 16e

iPadهای سازگار با iPadOS 26

آی‌پدهایی که در زیر فهرست شده‌اند و هر آی‌پدی که در اواخر امسال عرضه شود، واجد شرایط دانلود iPadOS 26 هستند.

آیپد پرو (M4)

آیپد پرو 12.9 اینچی (نسل سوم و جدیدتر)

آیپد پرو 11 اینچی (نسل اول و جدیدتر)

آیپد ایر (نسل سوم و جدیدتر، از جمله M2 و M3)

آیپد (نسل هشتم و جدیدتر، از جمله A16)

آیپد مینی (نسل پنجم و جدیدتر، از جمله A17 Pro)

اگر نخواهم آیفون جدید بخرم چه؟

اگر می خواهید به استفاده از آیفون قدیمی خود که توسط iOS 26 پشتیبانی نمی شود ادامه دهید، این اشکالی ندارد. با این حال، شما به‌روزرسانی‌های امنیتی را از دست خواهید داد که به‌طور بالقوه می‌تواند تلفن شما را در معرض خطر بدافزار و سایر تهدیدات قرار دهد. علاوه بر این، اگر به نسخه خاصی از iOS یا بالاتر نیاز داشته باشند، ممکن است برخی از برنامه‌ها از کار بیفتند. و البته، شما نمی توانید به آخرین ویژگی های iOS 26 دسترسی داشته باشید.

چه زمانی iOS 26 در دسترس خواهد بود؟

اپل معمولاً آخرین نسخه iOS خود را در اواسط سپتامبر، درست چند روز قبل از عرضه آیفون های جدید در فروشگاه ها، عرضه می کند. سال گذشته، iOS 18 را در دوشنبه، 16 سپتامبر منتشر کرد. اگر امسال از همین رویه پیروی کند، باید در روز سه شنبه، 16 سپتامبر - دقیقاً یک هفته پس از رویداد - به سیستم عامل جدید دسترسی داشته باشیم.

انتظار می رود تأیید تاریخ انتشار در رویداد آیفون 17 در 9 سپتامبر باشد.

ویژگی های iOS 26 که ما برای آن هیجان زده ایم

طراحی Liquid Glass: صفحه اصلی شما با آیکون های برنامه جدید، از جمله حالت تاریک و گزینه های تمام صفحه، بازسازی می شود. همچنین دکمه هایی با طراحی شناور جدید مشاهده خواهید کرد. Liquid Glass به گونه ای طراحی شده است که تمام سیستم عامل های اپل را منسجم تر کند.

طراحی مجدد برنامه تلفن: بالاخره می‌توانید مخاطبین، تماس‌های اخیر و پیام‌های صوتی را همه در یک صفحه پیمایش کنید. همچنین دارای ویژگی جدیدی به نام Hold Assist است که هنگام حضور یک نماینده در تلفن به شما اطلاع می‌دهد تا از موسیقی آسانسور اجتناب کنید.

Live Translate: iOS 26 این قابلیت را به ارمغان می آورد که از طریق تماس تلفنی یا پیام متنی با کسی که به زبان دیگری صحبت می کند مکالمه داشته باشید. Live Translate مکالمه شما را در زمان واقعی ترجمه می کند.

ویژگی نظرسنجی: اعضای چت که به پیام‌های گروهی در برنامه پیام‌ها می‌آیند، می‌توانند نظرسنجی ایجاد کنند. این می تواند از پیام های ناخواسته 30+ هنگام تصمیم گیری در مورد اینکه در کدام رستوران آخر هفته ملاقات می کنید، جلوگیری کند.